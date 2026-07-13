Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

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Η Γαλλία και η Ουκρανία προχώρησαν σε μια από τις σημαντικότερες αμυντικές συμφωνίες από την έναρξη του πολέμου, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ανακοινώνει ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» στρατιωτικής συνεργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών Rafale, την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας για παραγωγή οπλικών συστημάτων και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αντιβαλλιστικής ασπίδας.

Οι ανακοινώσεις έγιναν μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, όπου περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν την περαιτέρω στρατιωτική και οικονομική στήριξη της Ουκρανίας.

Η συμφωνία για τα Rafale

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Κίεβο θα αποκτήσει 16 γαλλικά μαχητικά Rafale, μαζί με τον πλήρη οπλισμό τους, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου συνεργασίας.

Τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν την περίοδο 2028-2029, οπότε και θα ενταχθούν στην ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Νέα γενιά αντιαεροπορικής άμυνας

Παράλληλα, η Γαλλία θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες αεράμυνας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, το Κίεβο θα αποκτήσει:

συστοιχίες αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T νέας γενιάς, νέα συστήματα ραντάρ, καθώς και επιπλέον πυραύλους για τα ήδη υπάρχοντα συστήματα, οι οποίοι θα παραδοθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Άδεια παραγωγής γαλλικών όπλων

Η συμφωνία προβλέπει επίσης σημαντική μεταφορά τεχνογνωσίας προς την ουκρανική αμυντική βιομηχανία.

Η Ουκρανία θα αποκτήσει άδεια για την εγχώρια παραγωγή:

βομβών ακριβείας AASM, αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30, πυραύλων cruise Scalp.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη σταδιακή ενίσχυση της αυτάρκειας της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Πολυεθνική δύναμη και στρατιωτικές ασκήσεις

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η πολυεθνική δύναμη που προορίζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου θα πραγματοποιήσει τους επόμενους μήνες στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες.

«Σήμερα λάβαμε αποφάσεις για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Θα γίνουν σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία, τόσο για να υλοποιήσουμε τα σχέδια ανάπτυξης όσο και για να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι και αξιόπιστοι», δήλωσε.

Νέες κυρώσεις και συνέχιση της στήριξης

Οι ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο συμφώνησαν ότι η στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς το Κίεβο θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

στην προμήθεια αντιβαλλιστικών πυραύλων, στη συνέχιση της οικονομικής βοήθειας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία ακόμη πιο γρήγορα και ακόμη πιο ισχυρά», υπογράμμισε ο Μακρόν.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε: «Είναι η ώρα να μπει τέλος σε αυτή την αχρείαστη αιματοχυσία στην Ουκρανία».

Παρέλαση της 14ης Ιουλίου με διεθνές μήνυμα

Ο Γάλλος πρόεδρος συνέδεσε τις αποφάσεις της Συνόδου με τη στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου στο Παρίσι.

Όπως ανέφερε, την παρέλαση θα ανοίξει άγημα 500 στρατιωτών από χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων, παρουσία πολλών ξένων ηγετών.

«Η αξιοπιστία των δεσμεύσεών μας θα αποδειχθεί αύριο», τόνισε χαρακτηριστικά.

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Η «Συμμαχία των Προθύμων»

Στη Σύνοδο συμμετείχαν περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων: ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ενώ στο Παρίσι βρίσκεται και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Συμμαχία αποτελεί πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας και έχει ως στόχο τη διατήρηση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ακόμη και με πιθανή ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων μετά τη λήξη του πολέμου, ώστε να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι σε ενδεχόμενη νέα ρωσική επίθεση.

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Ευρωπαϊκή αντιβαλλιστική ασπίδα

Παράλληλα, εννέα ευρωπαϊκές χώρες συγκρότησαν έναν νέο αμυντικό συνασπισμό με την Ουκρανία, με αντικείμενο την ανάπτυξη κοινών αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων.

Στην κοινή ανακοίνωση συμμετέχουν: Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Δανία, Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία και Ουκρανία.

Οι ηγέτες τονίζουν ότι: «Ενώνοντας τη βιομηχανική μας βάση, την έρευνα και την επιχειρησιακή μας εμπειρία, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε κοινή ευρωπαϊκή αντιβαλλιστική ικανότητα. Η πρωτοβουλία αυτή δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού αλλά αφορά αποκλειστικά την άμυνά μας».

Το σχέδιο «Φρέγια»

Κεντρικό ρόλο στο νέο εγχείρημα διαδραματίζει το πρόγραμμα Freya, ένα πανευρωπαϊκό σύστημα αντιβαλλιστικής άμυνας που αναπτύσσει η ουκρανική εταιρεία Fire Point.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει οικονομικότερη εναλλακτική απέναντι στα αμερικανικά Patriot και στους γαλλοϊταλικούς πυραύλους Aster.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε το πρόγραμμα βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση της προστασίας της Ουκρανίας.

Ζελένσκι: «Ιστορική ημέρα»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «ιστορική ημέρα», επισημαίνοντας ότι η κοινή ανάπτυξη αντιβαλλιστικού πυραύλου μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

«Μαζί μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτόν τον αντιβαλλιστικό πύραυλο μέσα σε έναν χρόνο», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι θα πρόκειται για ένα σύστημα μαζικής παραγωγής με χαμηλότερο κόστος.

Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα περισσότερα μέσα αεράμυνας.

Όπως είπε, απαιτούνται περίπου 100 πύραυλοι Patriot κάθε μήνα, ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο οι ανάγκες αυξάνονται έως και στους 300 πυραύλους μηνιαίως.

Το μήνυμα Μακρόν πριν από τη Σύνοδο

Λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο, κατά την τελευταία του ομιλία προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μακρόν υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι η ειρήνη. Αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο, αλλά είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για να τα υπερασπιστούμε.»

Η αντίδραση της Μόσχας

Το Κρεμλίνο αντέδρασε έντονα στις αποφάσεις της Συνόδου.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε τη Συμμαχία των Προθύμων: «έναν συνασπισμό αιθεροβαμόνων και φιλοπόλεμων, που τρέφουν βαθιές αυταπάτες σχετικά με τη δυνατότητα να επιφέρουν στρατηγική ήττα στη Ρωσία».

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους απέναντι στον λεγόμενο ρωσικό "σκιώδη στόλο", μέσω του οποίου η Μόσχα επιχειρεί να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις και να χρηματοδοτεί την πολεμική της προσπάθεια.