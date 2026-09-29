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Ευρωαγορές: Ομόλογα, πετρέλαιο και Ιράν κρατούν υπό πίεση τις μετοχές
Χρηματιστήρια
10:40 - 29 Σεπ 2026

Ευρωαγορές: Ομόλογα, πετρέλαιο και Ιράν κρατούν υπό πίεση τις μετοχές

Reporter.gr Newsroom

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Οριακά ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές, με τους επενδυτές να προσπαθούν να σταθμίσουν τις πιέσεις από την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, την ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου και τις επίμονες γεωπολιτικές εντάσεις.  

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,26% στις 640,37 μονάδες, έχοντας νωρίτερα σημειώσει άνοδο περίπου 0,3%. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,28% στις 10.714,72 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται οριακά υψηλότερα, κατά 0,01%, στις 8.079,04 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,04% στις 25.363,89 μονάδες.

Ισχυρότερη είναι η εικόνα στην Ιταλία και την Ισπανία, με τον FTSE MIB να σημειώνει άνοδο 0,64% στις 52.089,41 μονάδες και τον IBEX 35 να ενισχύεται κατά 0,36% στις 19.671,80 μονάδες.

Το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ευαισθησία, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις συνέπειες της απότομης ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, οι οποίες έχουν ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ο δύσκολος Σεπτέμβριος για τις μετοχές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν κινηθεί με έντονη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, με τον Stoxx 600 να καταγράφει απώλειες σχεδόν 2% από την αρχή του μήνα. Εφόσον διατηρηθεί η συγκεκριμένη εικόνα, ο δείκτης θα οδηγηθεί στην πρώτη μηνιαία πτώση ύστερα από ένα σερί έξι διαδοχικών ανοδικών μηνών.

Την πίεση στις αγορές έχουν εντείνει μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι πιο επιθετικές τοποθετήσεις αξιωματούχων των κεντρικών τραπεζών, αλλά και οι προειδοποιήσεις από εταιρείες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάπτυξης.

«Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μετακινούνται από τις υποσχέσεις και τις αφηγήσεις προς την ικανότητα των εταιρειών να τις υλοποιήσουν», δήλωσε ο Χαβιέρ ντε Μπερενγκέρ, υπεύθυνος επιλογής κεφαλαίων στη MAPFRE Asset Management.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παραμένουν ένας από τους βασικούς παράγοντες που παρακολουθούν οι διεθνείς αγορές, καθώς επηρεάζουν τόσο τις αποτιμήσεις των μετοχών όσο και το κόστος χρηματοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Η άνοδος των αποδόσεων οδηγεί σε υψηλότερο προεξοφλητικό επιτόκιο για τους επενδυτές κατά την αποτίμηση των μελλοντικών κερδών των εταιρειών, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων.

Πετρέλαιο και Ιράν κρατούν σε επιφυλακή τις αγορές

Επιπλέον επιβάρυνση στο επενδυτικό κλίμα προκαλεί η άνοδος των τιμών της ενέργειας. Το Brent ενισχύθηκε νωρίτερα κατά 1,17%, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 0,98%, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να διατηρούν αυξημένο το γεωπολιτικό ρίσκο.

Οι επενδυτές είχαν αρχικά προεξοφλήσει το ενδεχόμενο διπλωματικής αποκλιμάκωσης, ωστόσο οι προσδοκίες αυτές υποχώρησαν γρήγορα, αφήνοντας τις αγορές αντιμέτωπες με μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας.

Η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, στον απόηχο της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της ιρανικής ηγεσίας, εξακολουθεί να διατηρεί τις ενεργειακές αγορές σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου, περιορίζοντας παράλληλα τις προοπτικές ευρύτερης ανάκαμψης στους κλάδους που είναι περισσότερο ευάλωτοι στις μεταβολές των επιτοκίων.

«Οι μετοχές έχουν επηρεαστεί σε κάποιο βαθμό από τον γεωπολιτικό κίνδυνο», δήλωσε ο ντε Μπερενγκέρ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αύξηση της έκθεσης σε μακροπρόθεσμο χρέος μπορεί να αποτελέσει μια λογική στρατηγική.

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται πλέον τα νέα οικονομικά στοιχεία από την Ευρωζώνη, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες για την πορεία της οικονομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος και το κόστος δανεισμού παραμένουν αυξημένα.

Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν τις επόμενες δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, αναζητώντας ενδείξεις σχετικά με το κατά πόσο η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας θα μπορούσε να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα στη διατήρηση μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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