Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές

Σε επικίνδυνη τροχιά εισέρχονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους και απειλεί με διακοπή των ενεργειακών εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά την επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, κίνηση που η Τεχεράνη αντιμετωπίζει ως άμεση απειλή για την οικονομική και ενεργειακή της δραστηριότητα.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι εάν συνεχιστούν οι πιέσεις, η απάντησή του δεν θα περιοριστεί μόνο στα εθνικά του σύνορα, αλλά μπορεί να επηρεάσει συνολικά την ενεργειακή ροή από την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με διακοπή πετρελαίου και φυσικού αερίου

Την πιο σκληρή προειδοποίηση μέχρι στιγμής απηύθυναν οι Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή είτε θα είναι διαθέσιμες για όλους είτε για κανέναν», ανέφεραν χαρακτηριστικά, διατυπώνοντας μια απειλή που αφορά όχι μόνο το Ιράν αλλά και τις υπόλοιπες ενεργειακές χώρες της περιοχής.

Η δήλωση αυτή δημιουργεί ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές, καθώς η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους παραγωγής και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Παράλληλα, η ρητορική των Φρουρών της Επανάστασης αφήνει να εννοηθεί ότι σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει τις αμερικανικές επιθέσεις

Την ίδια στιγμή, το ιρανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων.

Οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των νεκρών, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών που προκάλεσαν οι επιθέσεις.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν κλιμάκωση της σύγκρουσης, ενώ η Ουάσινγκτον έχει επαναφέρει την πίεση προς το Ιράν μέσω στρατιωτικών και οικονομικών μέτρων.

Φόβοι για ευρύτερη ενεργειακή κρίση

Η απειλή του Ιράν προκαλεί έντονο προβληματισμό στη διεθνή κοινότητα, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές ενέργειας, το κόστος μεταφορών και την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τις κυβερνήσεις και τις αγορές, καθώς η περιοχή του Περσικού Κόλπου παραμένει κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.