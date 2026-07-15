ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές
Ειδήσεις
13:43 - 15 Ιουλ 2026

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε επικίνδυνη τροχιά εισέρχονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους και απειλεί με διακοπή των ενεργειακών εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά την επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, κίνηση που η Τεχεράνη αντιμετωπίζει ως άμεση απειλή για την οικονομική και ενεργειακή της δραστηριότητα.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι εάν συνεχιστούν οι πιέσεις, η απάντησή του δεν θα περιοριστεί μόνο στα εθνικά του σύνορα, αλλά μπορεί να επηρεάσει συνολικά την ενεργειακή ροή από την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με διακοπή πετρελαίου και φυσικού αερίου

Την πιο σκληρή προειδοποίηση μέχρι στιγμής απηύθυναν οι Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή είτε θα είναι διαθέσιμες για όλους είτε για κανέναν», ανέφεραν χαρακτηριστικά, διατυπώνοντας μια απειλή που αφορά όχι μόνο το Ιράν αλλά και τις υπόλοιπες ενεργειακές χώρες της περιοχής.

Η δήλωση αυτή δημιουργεί ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές, καθώς η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους παραγωγής και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Παράλληλα, η ρητορική των Φρουρών της Επανάστασης αφήνει να εννοηθεί ότι σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει τις αμερικανικές επιθέσεις

Την ίδια στιγμή, το ιρανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων.

Οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των νεκρών, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών που προκάλεσαν οι επιθέσεις.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν κλιμάκωση της σύγκρουσης, ενώ η Ουάσινγκτον έχει επαναφέρει την πίεση προς το Ιράν μέσω στρατιωτικών και οικονομικών μέτρων.

Φόβοι για ευρύτερη ενεργειακή κρίση

Η απειλή του Ιράν προκαλεί έντονο προβληματισμό στη διεθνή κοινότητα, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές ενέργειας, το κόστος μεταφορών και την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τις κυβερνήσεις και τις αγορές, καθώς η περιοχή του Περσικού Κόλπου παραμένει κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν
Ειδήσεις

Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες

Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Κεσμ - Κατάρριψη drone από τους Χούθι
Ειδήσεις

Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Κεσμ - Κατάρριψη drone από τους Χούθι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 16:34

ΥΠΕΝ: Η Ελλάδα υπέρμαχος του ενεργειακού ρεαλισμού και της ισόρροπης αναθεώρησης του EU ETS

Εργασιακά
15/07/2026 - 16:28

Ξεκινά το «Σήμα Ισότητας» για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εργασία

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει πακέτο 30 δισ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:10

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 16:10

Το Allou! περνά σε νέα εποχή: Πληροφορίες για εμπλοκή εταιρείας του ομίλου Μαρινάκη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:54

Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν

Πολιτική
15/07/2026 - 15:47

Τσουκαλάς: Η διαφθορά είναι φόρος της κοινωνίας – Νέα σκληρή επίθεση κατά Μητσοτάκη

Περιβάλλον
15/07/2026 - 15:41

Greenpeace: Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/07/2026 - 15:38

Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:34

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου

Magazino
15/07/2026 - 15:18

Σαν σήμερα: Τα Ιουλιανά, η Αποστασία και ο δρόμος προς τη Χούντα

Πολιτική
15/07/2026 - 15:16

Ανδρουλάκης στο TikTok: Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:10

Πλεύρης: Στις 30 Σεπτεμβρίου «κατεβάζει ρολά» η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες

Πολιτική
15/07/2026 - 15:04

Θεοδωρικάκος: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 15:02

Ανακοινώσεις Σαμαρά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/07/2026 - 14:58

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Αύξηση στα €76 εκατ. του προϋπολογισμού & παράταση προγράμματος

Εμπορεύματα
15/07/2026 - 14:52

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/07/2026 - 14:49

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το πραγματικό κόστος συμμόρφωσης των ΜμΕ είναι εξοντωτικό

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 14:30

Goldman Sachs: Νέα «έξοδος» στις αγορές με ομόλογα 1,5 δισ. ευρώ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/07/2026 - 14:29

Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας έγιναν «Life Savers» - Αγκάλιασαν τη δράση του Allwyn Care και συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών

Πολιτική
15/07/2026 - 14:22

Κοινοβουλευτική παρουσία για τους Δημοκράτες του Κασσελάκη – Ορκίστηκε βουλευτής η Μυρτώ Κοροβέση

Ειδήσεις
15/07/2026 - 14:16

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Φρένο σε παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Φοροδιαφυγή άνω των €200.000

Πολιτική
15/07/2026 - 14:11

«Πόλεμος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος απέχει από την ΚΟ και καταγγέλλει σχέδιο για την επιστροφή Πολάκη

Νομίσματα
15/07/2026 - 14:00

Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Περιβάλλον
15/07/2026 - 13:59

Παπασταύρου: Υπεγράφη το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:43

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές

Υγεία
15/07/2026 - 13:39

8 στις 10 γυναίκες αποφεύγουν το χειρουργείο με την προεγχειρητική βιοψία μαστού

Πολιτική
15/07/2026 - 13:27

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πώς αξιολογείτε την υπονόμευση της έρευνας από την «Κυβέρνηση των Αρίστων»;

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:23

Ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης: Παρέμβαση εισαγγελέα και έρευνα για τα έργα του Μετρό

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 13:09

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στη 13η θέση της λίστας Fortune Most Admired Companies in Greece 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ