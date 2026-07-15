Μπάιντεν: Έγραψε βιβλίο με επίκεντρο τα πεπραγμένα του ως πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε την Τετάρτη (15/7) σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει γράψει ένα βιβλίο με απομνημονεύματα, το οποίο θα κυκλοφορήσει δύο εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του φθινοπώρου.

Σύμφωνα με τους New York Times, το βιβλίο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου, έχει τίτλο «Promise Me, America» («Υποσχέσου μου, Αμερική») και θα επικεντρώνεται στην προεδρική του θητεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν ανέφερε ότι το βιβλίο θα καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο έλαβε αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, την οικονομία, τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν και την Ουκρανία, καθώς και την «αποκατάσταση της δημοκρατίας μας» μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο από υποστηρικτές του προέδρου Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι το βιβλίο θα αναφέρεται σε αυτό που ίσως αποτέλεσε την πιο καθοριστική απόφασή του ως προέδρου.

«Αφορά το γιατί επέλεξα να θέσω υποψηφιότητα για επανεκλογή και γιατί επέλεξα να αποσυρθώ», είπε. «Πάνω απ’ όλα, αφορά την πίστη μου στην υπόσχεση της Αμερικής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι ο Μπάιντεν, ο οποίος διανύει το 83ο έτος της ηλικίας του, έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημόσια ζωή από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα, πριν από σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Ωστόσο, η σύζυγός του, Τζιλ Μπάιντεν, κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα τα δικά της απομνημονεύματα, ενώ ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, έχει εμφανιστεί ως ένθερμος υπερασπιστής της οικογενειακής κληρονομιάς μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίσεων σε podcast.

Ο πρώην πρόεδρος αποκάλυψε άθελά του την ύπαρξη του βιβλίου τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια μιας στάσης της περιοδείας παρουσίασης του βιβλίου της συζύγου του, όταν είπε στο κοινό ότι το βιβλίο του θα κυκλοφορούσε τον Σεπτέμβριο.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, η συγκεκριμένη αποκάλυψη προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των Δημοκρατικών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους προσπαθούν να προχωρήσουν πέρα από τον πρώην πρόεδρο, καθώς επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπάιντεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του για επανεκλογή πριν από δύο χρόνια, αφού η δημοτικότητά του στις δημοσκοπήσεις κατέρρευσε μετά από μια καταστροφική εμφάνιση σε τηλεμαχία. Έκτοτε, η απόφασή του να διεκδικήσει ξανά την προεδρία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών προτιμούσε έναν νεότερο πρόεδρο, έχει αποτελέσει πηγή απογοήτευσης για τους Δημοκρατικούς.

Ο τίτλος του βιβλίου αποτελεί αναφορά στα απομνημονεύματα του Μπάιντεν από το 2017, με τίτλο «Promise Me, Dad» («Υποσχέσου μου, μπαμπά»). Εκείνο το βιβλίο επικεντρωνόταν στη σχέση του με τον μεγαλύτερο γιο του, Μπο, ο οποίος πέθανε από καρκίνο στον εγκέφαλο ενώ ο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπάιντεν εμφανίζεται να κάθεται στο γραφείο του στο σπίτι του. Δήλωσε ότι το τελευταίο διάστημα περνούσε χρόνο με την οικογένειά του και «αντιμετώπιζε μια διάγνωση καρκίνου», για την οποία έχει λάβει θεραπεία.