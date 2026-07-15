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Προειδοποίηση Ζαχάροβα: Οι δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων θα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι
Ειδήσεις
17:27 - 15 Ιουλ 2026

Προειδοποίηση Ζαχάροβα: Οι δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων θα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη (15/7) ότι οποιαδήποτε πολυεθνική δύναμη σταλεί από τους συμμάχους της Ουκρανίας για να αναπτυχθεί στη χώρα, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, θα ήταν απαράδεκτη για τη Μόσχα, η οποία θα την εκλάμβανε τόσο ως απειλή, όσο και ως νόμιμο στρατιωτικό στόχο.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας, στο πλαίσιο του φιλοουκρανικού «συνασπισμού των προθύμων», συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι και επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν μια τέτοια δύναμη μετά την παύση των εχθροπραξιών, με στόχο να καθησυχάσουν την Ουκρανία και να τη βοηθήσουν να ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Στο ίδιο φόντο, ανέφεραν επίσης ότι τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις, προκειμένου να αποδειχθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της σχεδιαζόμενης δύναμης, η οποία είναι γνωστή ως Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία (Multinational Force for Ukraine – MNF-U).

«Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η ανάπτυξη οποιωνδήποτε στρατιωτικών δυνάμεων από χώρες του λεγόμενου “συνασπισμού των προθύμων” στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για τη χώρα μας», δήλωσε συγκεκριμένα σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Επαναλαμβάνω: αυτό θα ισοδυναμούσε, de facto, με ξένη επέμβαση και κλιμάκωση των απειλών για την ασφάλεια της Ρωσίας. Θα θεωρούσαμε τέτοιες μονάδες ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2026 - 17:38
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