Ρήγμα στους Δημοκρατικούς: 103 ψήφισαν υπέρ του μπλοκαρίσματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ

Περισσότεροι από 100 Δημοκρατικοί βουλευτές ψήφισαν υπέρ του αποκλεισμού δισεκατομμυρίων δολαρίων στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ — μια προσπάθεια που τελικά απέτυχε, αλλά ανέδειξε τις αυξανόμενες εσωτερικές διαφωνίες στο Δημοκρατικό Κόμμα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Την Τετάρτη, 103 Δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ τροπολογίας για την αναστολή της βοήθειας, την οποία είχε καταθέσει ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι (Thomas Massie), επίμονος επικριτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και διαχρονικά επιφυλακτικός απέναντι στην αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ. Ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής τάχθηκε επίσης υπέρ της τροπολογίας. Ωστόσο, το μέτρο απορρίφθηκε με 314 ψήφους κατά έναντι 104 υπέρ. Συνολικά, 98 Δημοκρατικοί ψήφισαν κατά, ενώ 10 δήλωσαν «παρών», επιλέγοντας να μην πάρουν θέση.

Ακόμη και οι τρεις κορυφαίοι αξιωματούχοι της ηγεσίας των Δημοκρατικών στη Βουλή διχάστηκαν. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις (Hakeem Jeffries) και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών Πιτ Αγκιλάρ (Pete Aguilar) ψήφισαν κατά της τροπολογίας, ενώ η αναπληρώτρια επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Κάθριν Κλαρκ (Katherine Clark), την υποστήριξε.

Οι προοδευτικοί Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν την εξέλιξη αυτή ιστορική, καθώς για πρώτη φορά η πλειοψηφία των Δημοκρατικών της Βουλής ψήφισε υπέρ της αναστολής δισεκατομμυρίων δολαρίων στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ. Πριν από δύο χρόνια, σε παρόμοια ψηφοφορία, μόλις 37 Δημοκρατικοί είχαν ταχθεί υπέρ μιας αντίστοιχης πρότασης.

«Σκεφτείτε το για μια στιγμή. Από σήμερα, η πλειοψηφία των Δημοκρατικών σε αυτό το Σώμα αρνήθηκε να ψηφίσει υπέρ της αποστολής δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όπλα προς τον ισραηλινό στρατό», δήλωσε μετά την ψηφοφορία ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκρεγκ Κασάρ (Greg Casar), επικεφαλής της Προοδευτικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Congressional Progressive Caucus).

«Αυτό στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον Νετανιάχου ότι οι ημέρες της ανεξέλεγκτης λευκής επιταγής για τους πολέμους και τα εγκλήματα πολέμου του έχουν τελειώσει — τουλάχιστον από την πλευρά του Δημοκρατικού Κόμματος.»

Πρόσθεσε ακόμη:

«Πιστεύω ότι μετά από αυτή την ψηφοφορία τίποτα δεν θα είναι πλέον το ίδιο σε αυτό το ζήτημα.»

Η Δημοκρατική βουλευτής Ιλχάν Ομάρ (Ilhan Omar) δήλωσε ότι, καθώς εξελισσόταν η ψηφοφορία, αναλογιζόταν μαζί με τη συνάδελφό της Ρασίντα Τλάιμπ (Rashida Tlaib) —τη μοναδική Παλαιστίνια μέλος του Κογκρέσου— τη σημασία της στιγμής.

«Όταν εκλεγήκαμε, μια ημέρα σαν τη σημερινή, μια ψηφοφορία σαν αυτή που έγινε σήμερα, δεν φαινόταν καν δυνατή», είπε η Ομάρ.

Γνωρίζοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα ήταν βαθιά διχασμένη, η ηγεσία των Δημοκρατικών επέλεξε σκόπιμα να μην ασκήσει κομματική πειθαρχία πριν από την ψηφοφορία. Αντίθετα, ο Τζέφρις προέτρεψε τους βουλευτές να ψηφίσουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους.

Για εβδομάδες, Δημοκρατικοί βουλευτές πραγματοποιούσαν ιδιωτικές συναντήσεις, τις οποίες αρκετοί χαρακτήριζαν «οικογενειακές συζητήσεις», προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα αντιμετώπιζαν την ψηφοφορία.

Ακόμη και Δημοκρατικοί που ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας του Μάσι, όπως η Κάθριν Κλαρκ, υποστήριξαν ότι αυτή παρουσίαζε σοβαρές αδυναμίες, καθώς προέβλεπε επίσης τη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και τους αμάχους στη Γάζα. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η τροπολογία είχε σχεδιαστεί κυρίως για να προκαλέσει διχασμό στους Δημοκρατικούς.

«Δεν πρόκειται για μια σοβαρή και αναγκαία συζήτηση σχετικά με την επιθετική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ. Πρόκειται για ακόμη ένα πολιτικό τέχνασμα των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, οι οποίοι προτιμούν να αποκομίζουν φθηνά πολιτικά οφέλη παρά να ασκούν ουσιαστική ηγεσία», ανέφερε η Κλαρκ σε ανακοίνωσή της.

«Ωστόσο, είναι σαφές ότι το σημερινό καθεστώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν θα πρέπει να παρέχουμε λευκή επιταγή στρατιωτικής βοήθειας σε καμία χώρα που δεν συμμορφώνεται με τους αμερικανικούς νόμους, τα συμφέροντα και τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών.»

Ορισμένοι Δημοκρατικοί επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία της διχαστικής ψηφοφορίας και να μεταφέρουν την ευθύνη στους Ρεπουμπλικανούς.

«Επιτρέψαμε στους εαυτούς μας να μπλεχτούμε σε ένα ζήτημα που έτσι κι αλλιώς δεν επρόκειτο ποτέ να προχωρήσει. Πάντως, προς τιμήν του Χακίμ, είπε σε όλους να ψηφίσουν κατά συνείδηση», δήλωσε στο CNN ο Δημοκρατικός βουλευτής Μαρκ Πόκαν (Mark Pocan), ο οποίος ψήφισε κατά της τροπολογίας.

Παρ' όλα αυτά, η ψηφοφορία αυτή αποτελεί ένδειξη ότι το πολιτικό έδαφος μεταβάλλεται για τους Δημοκρατικούς της Βουλής, καθώς το κόμμα επαναξιολογεί τη στάση του απέναντι στην αμερικανική εξωτερική πολιτική για το Ισραήλ. Πολλοί στον προοδευτικό χώρο ζητούν μια ριζική αλλαγή πορείας.

«Υπάρχει μια τεράστια συσσωρευμένη επιθυμία μεταξύ των περισσότερων Δημοκρατικών να σηματοδοτήσουν μια αλλαγή πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ και γενικότερα στην περιοχή», δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζάρεντ Χάφμαν (Jared Huffman), ο οποίος ψήφισε «παρών», επιλέγοντας να μην λάβει επίσημη θέση.

«Για πολλούς από τους συναδέλφους μου, η τροπολογία του Μάσι αποτέλεσε το κατάλληλο μέσο για να εκφράσουν αυτό το μήνυμα.»