ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Ειδήσεις
12:16 - 21 Ιουλ 2026

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την έκρηξη του υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη προκάλεσαν οι προτάσεις της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για την παιδεία.

Υπενθυμίζεται ότι το νεοσύστατο κόμμα δήλωσε τη Δευτέρα (20/7) ότι δεν σκοπεύει να καταργήσει το νέο πλαίσιο για τις ιδιωτικές σχολές, παραπέμποντας σε σχετικές δικαστικές αποφάσεις, αλλά και στο γεγονός ότι αυτές μετρούν ήδη αρκετούς φοιτητές, που σε περίπτωση κατάργησής του θα βρίσκονταν στον αέρα.

Υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταλογίζουν στον Αλέξη Τσίπρα κάποιου είδους δεξιά στροφή, μιας και ο πρώην πρωθυπουργός ήταν κατά το παρελθόν αντίθετος στην ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ.

Στην ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Πολάκης απορρίπτει τον ισχυρισμό περί ασφάλειας δικαίου και υποστηρίζει ότι η μόνη ανεκτή θέση είναι η διατήρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος ως έχει και η κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη, με κλείσιμο όλων των ιδιωτικών ΑΕΙ που άνοιξαν. Σημειώνεται ότι ο κ. Πολάκης απέφυγε στη δήλωσή του να αναφέριε ονοματικά την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Τέτοιου είδους επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά της ΕΛΑΣ αναμένεται να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μάχη επιβίωσης στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές πραγματοποιηθούν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βουλευτή Χανίων:

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ» ως δικαιολογια για τη μη καταργηση του νομου για τα Ιδιωτικα Πανεπιστημια;;;;

Αληθεια ποιανου ιδεα ηταν αυτο το «επιχειρημα»;;

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!! Φοβικοτητα και θολουρα!

Με βαση αυτη τη λογικη δεν πρεπει να αλλαξει κανενας νομος γιατι δημιουργησε πραγματικοτητες και τετελεσμενα ο προηγουμενος!!

Αρα ,πχ ,δεν πρεπει να αλλαξει ο νομος για το επιτελικο κρατος γιατι θα χασουν τη δουλεια τους οι 500-600 μετακλητοι που διορισε στο Μαξιμου ο Μητσοτακης!!

Η δεν μπορει να αλλαξει ο νομος για την ιδιωτικοποιηση της Επικουρικη Ασφαλιση γιατι θα χασουν λεφτα τα φαντς!!

Η δεν μπορουμε να ΞΑΝΑΔΙΩΞΟΥΜΕ τους εργολαβους απ τα νοσοκομεια γιατι θα χασουν λεφτα οι ιδιοκτητες των εταιρειων!!

ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ;;;

Η θεση ειναι ΜΙΑ:

-ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ!

-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ,Κλεισιμο των Ιδιωτικων ΑΕΙ που ανοιξαν !

-Καταργηση της ελαχιστης βασης εισαγωγης ,επαναφορα των διετων μεταλυκειακων προγραμματων,επανιδρυση των Πανεπιστημιακων τμηματων που έκλεισε η ΝΔ με ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ!!!

Αυτα ειναι η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ!!

Υγ.Μην μιλησει κανεις απο ΝΔ για «αριστεια» .

Ερχεται ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ απο Τομεα Διαφανειας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ονοματα και διευθυνσεις στελεχων της ΝΔ με χαριστικα «μεταπτυχιακά»και διδακτορικα» …..

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες
Ειδήσεις

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης
Πολιτική

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου
Πολιτική

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» κι έγινε ΕΛΑΣ - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης
Πολιτική

Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» κι έγινε ΕΛΑΣ - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
21/07/2026 - 12:39

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
21/07/2026 - 12:37

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/07/2026 - 11:40

Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:40

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

ΜΕΤΑΛΛΑ
21/07/2026 - 11:35

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Ακίνητα
21/07/2026 - 11:25

Παράταση για τους κτηματολογικούς πίνακες σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/07/2026 - 11:24

Διορισμοί στο Δημόσιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:22

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:09

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ