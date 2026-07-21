Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

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Την έκρηξη του υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη προκάλεσαν οι προτάσεις της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για την παιδεία.

Υπενθυμίζεται ότι το νεοσύστατο κόμμα δήλωσε τη Δευτέρα (20/7) ότι δεν σκοπεύει να καταργήσει το νέο πλαίσιο για τις ιδιωτικές σχολές, παραπέμποντας σε σχετικές δικαστικές αποφάσεις, αλλά και στο γεγονός ότι αυτές μετρούν ήδη αρκετούς φοιτητές, που σε περίπτωση κατάργησής του θα βρίσκονταν στον αέρα.

Υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταλογίζουν στον Αλέξη Τσίπρα κάποιου είδους δεξιά στροφή, μιας και ο πρώην πρωθυπουργός ήταν κατά το παρελθόν αντίθετος στην ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ.

Στην ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Πολάκης απορρίπτει τον ισχυρισμό περί ασφάλειας δικαίου και υποστηρίζει ότι η μόνη ανεκτή θέση είναι η διατήρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος ως έχει και η κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη, με κλείσιμο όλων των ιδιωτικών ΑΕΙ που άνοιξαν. Σημειώνεται ότι ο κ. Πολάκης απέφυγε στη δήλωσή του να αναφέριε ονοματικά την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Τέτοιου είδους επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά της ΕΛΑΣ αναμένεται να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μάχη επιβίωσης στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές πραγματοποιηθούν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βουλευτή Χανίων:

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ» ως δικαιολογια για τη μη καταργηση του νομου για τα Ιδιωτικα Πανεπιστημια;;;;

Αληθεια ποιανου ιδεα ηταν αυτο το «επιχειρημα»;;

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!! Φοβικοτητα και θολουρα!

Με βαση αυτη τη λογικη δεν πρεπει να αλλαξει κανενας νομος γιατι δημιουργησε πραγματικοτητες και τετελεσμενα ο προηγουμενος!!

Αρα ,πχ ,δεν πρεπει να αλλαξει ο νομος για το επιτελικο κρατος γιατι θα χασουν τη δουλεια τους οι 500-600 μετακλητοι που διορισε στο Μαξιμου ο Μητσοτακης!!

Η δεν μπορει να αλλαξει ο νομος για την ιδιωτικοποιηση της Επικουρικη Ασφαλιση γιατι θα χασουν λεφτα τα φαντς!!

Η δεν μπορουμε να ΞΑΝΑΔΙΩΞΟΥΜΕ τους εργολαβους απ τα νοσοκομεια γιατι θα χασουν λεφτα οι ιδιοκτητες των εταιρειων!!

ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ;;;

Η θεση ειναι ΜΙΑ:

-ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ!

-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ,Κλεισιμο των Ιδιωτικων ΑΕΙ που ανοιξαν !

-Καταργηση της ελαχιστης βασης εισαγωγης ,επαναφορα των διετων μεταλυκειακων προγραμματων,επανιδρυση των Πανεπιστημιακων τμηματων που έκλεισε η ΝΔ με ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ!!!

Αυτα ειναι η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ!!

Υγ.Μην μιλησει κανεις απο ΝΔ για «αριστεια» .

Ερχεται ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ απο Τομεα Διαφανειας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ονοματα και διευθυνσεις στελεχων της ΝΔ με χαριστικα «μεταπτυχιακά»και διδακτορικα» …..