Ερχεται το φορτηγό της Tesla;

Η Tesla επιβεβαίωσε ότι το ηλεκτρικό φορτηγό της έρχεται στην Ευρώπη και ότι θα αποκαλύψει τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες κυκλοφορίας τον επόμενο μήνα στην IAA Transportation, τη μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών οχημάτων της ηπείρου.

Ο λογαριασμός της Tesla Semi ανέφερε ότι «οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες κυκλοφορίας του Semi στην Ευρώπη» θα «αποκαλυφθούν στην έκθεση IAA Transportation στο Ανόβερο της Γερμανίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η Tesla δεν δίνει ακόμη στοιχεία για την ευρωπαϊκή αυτονομία, τις τιμές ή την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Δεσμεύεται να φέρει το φορτηγό στο Ανόβερο και να βάλει εκεί τα στοιχεία στον πίνακα.

Η Tesla έχει δηλώσει δημόσια ότι θα πουλήσει το Semi στην Ευρώπη από πέρυσι και στην IAA 2024 παρουσίασε ένα φορτηγό, αλλά σχεδόν δεν είπε τίποτα για ένα πραγματικό σχέδιο για την αγορά.

Αυτή τη φορά παρουσιάζει το Αννόβερο ως τον τόπο κυκλοφορίας, το οποίο είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι στιγμής ότι η Ευρώπη συμβαίνει αντί να «έρχεται» διαρκώς.

Αυτό που θα αποκτήσει η Ευρώπη, τουλάχιστον μηχανικά, είναι το φορτηγό που η Tesla κατασκευάζει ήδη στη Νεβάδα. Η Tesla αποκάλυψε τις τελικές προδιαγραφές τον Φεβρουάριο για δύο εκδόσεις: μια Standard Range με αυτονομία 523 χλμ. και μια Long Range με αυτονομία 800 χλμ. Και οι δύο διαθέτουν σύστημα μετάδοσης κίνησης τριών κινητήρων 800 kW με ονομαστική ισχύ 1.072 ίππους και φορτίζουν με ταχύτητες Megacharger έως 1,2 MW.

Η Tesla προσφέρει τιμή 290.000 δολαρίων για το Long Range Semi και περίπου 260.000 δολαρίων για το Standard Range στις ΗΠΑ — το πιο οικονομικό ηλεκτρικό τρακτέρ Class 8 με μπαταρία στην αγορά. Το κόστος αυτών των φορτηγών σε ευρώ και το πού θα κατασκευάζονται για την Ευρώπη είναι ανοιχτά ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει η αποκάλυψη.