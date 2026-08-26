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Η ΕΕ σκληραίνει τη στάση της προς την Κίνα – Νέα μέτρα προ των πυλών
Ειδήσεις
07:59 - 26 Αυγ 2026

Η ΕΕ σκληραίνει τη στάση της προς την Κίνα – Νέα μέτρα προ των πυλών

Reporter.gr Newsroom
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Σε πιο σκληρή γραμμή απέναντι στις κινεζικές εισαγωγές περνά η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μέτρα που θα μπορούσαν να καλύψουν προϊόντα αξίας ίσης με το 27% των ετήσιων κινεζικών εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς όμως οι Βρυξέλλες να φαίνεται ότι επιδιώκουν έναν εμπορικό πόλεμο αντίστοιχης έντασης με εκείνον των ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, τα μέτρα που έχουν ήδη υιοθετήσει ή εξετάζουν οι Βρυξέλλες ενδέχεται να επηρεάσουν προϊόντα που αντιστοιχούν περίπου στο 27% της ετήσιας αξίας των κινεζικών εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs που επικαλείται το Bloomberg.

Το ποσοστό του 27% δεν αφορά έναν ενιαίο δασμό, ούτε σημαίνει ότι το αντίστοιχο μερίδιο των κινεζικών εξαγωγών προς την Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπο με κίνδυνο απώλειας. Αντιθέτως, αποτυπώνει την αξία των προϊόντων που θα μπορούσαν να υπαχθούν σε πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλους εμπορικούς περιορισμούς. Η τελική επίδραση θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο των μέτρων που θα υιοθετηθούν, καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα εφαρμοστούν.

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εμπορικής άμυνας βρίσκονται καταρχάς τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής.

Από το 2024, η Ε.Ε. έχει επιβάλει πρόσθετους αντισταθμιστικούς δασμούς στα συγκεκριμένα οχήματα, οι οποίοι διαμορφώνονται από 7,8% έως 35,3%, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Η θέση των Βρυξελλών είναι ότι οι κρατικές επιδοτήσεις στην Κίνα προσφέρουν στους εγχώριους κατασκευαστές πλεονέκτημα κόστους, επιτρέποντάς τους να διαθέτουν τα ηλεκτρικά οχήματά τους σε τιμές που δυσκολεύουν τον ανταγωνισμό από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Οι υφιστάμενοι δασμοί αφορούν αποκλειστικά τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και δεν επεκτείνονται στα plug-in υβριδικά, τα οποία συνδυάζουν κινητήρα εσωτερικής καύσης με μπαταρία που μπορεί να φορτίζεται μέσω του ηλεκτρικού δικτύου. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να επεκτείνει τους δασμούς και στα plug-in υβριδικά που κατασκευάζονται στην Κίνα. Πρόκειται, μέχρι στιγμής, για υπό εξέταση μέτρο και όχι για οριστική απόφαση.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν την επιβολή κόστους άνθρακα σε εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται σε χώρες όπου οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και οι σχετικοί περιορισμοί είναι χαμηλότεροι από εκείνους που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι μία τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να επεκτείνει την κάλυψη του ευρωπαϊκού μηχανισμού σε επιπλέον κινεζικές εξαγωγές αξίας περίπου 58 δισ. δολαρίων.

Η σημασία της ευρωπαϊκής αγοράς για την Κίνα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το 2025 η Ε.Ε. απορρόφησε περίπου το 15% των συνολικών κινεζικών εξαγωγών, ενώ η ενίσχυση των κινεζικών πωλήσεων προς την Ευρώπη και το εμπορικό πλεόνασμα-ρεκόρ της Κίνας έναντι της Ε.Ε. έχουν πλέον εξελιχθεί σε στρατηγικό ζήτημα για τις Βρυξέλλες.

Παρά τη σταδιακά αυστηρότερη ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις κινεζικές εισαγωγές, η Goldman Sachs δεν θεωρεί πιθανή την επιβολή οριζόντιων δασμών αντίστοιχης κλίμακας με εκείνους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κεντρικός λόγος είναι η σημαντική εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα για κρίσιμες πρώτες ύλες. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ε.Ε. προμηθεύεται από την Κίνα πάνω από το 90% των σπάνιων γαιών που εισάγει, με βάση το βάρος τους. Μια γενικευμένη εμπορική σύγκρουση θα μπορούσε, επομένως, να δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις και στις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού.

Η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική αναμένεται έτσι να κινηθεί προς μια πιο αυστηρή αλλά ταυτόχρονα στοχευμένη προσέγγιση. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν κλάδοι όπως τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα, καθώς και προϊόντα και εξοπλισμός με υψηλή χρήση χάλυβα και αλουμινίου.

Στόχος των Βρυξελλών είναι να περιορίσουν τις επιπτώσεις των κινεζικών επιδοτήσεων και των εμπορικών ανισορροπιών, χωρίς όμως να οδηγήσουν τις σχέσεις με το Πεκίνο σε μια ευρύτερη σύγκρουση που θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρά κινεζικά αντίποινα.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2026 - 08:07
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