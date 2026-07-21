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Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν
Ειδήσεις
19:20 - 21 Ιουλ 2026

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Reporter.gr Newsroom
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Την προειδοποίηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν δράση σε περίπτωση που υπάρξει αποκλεισμός των στρατηγικής σημασίας Στενών Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, τα οποία αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, με τον Τραμπ να αναφέρεται στον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας που έχουν ανακοινώσει οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το ενδεχόμενο οι ενέργειες των Χούθι να οδηγήσουν σε κλείσιμο των στενών και σε νέα αναστάτωση στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, αλλά ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα προειδοποίησης.

«Μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει συμβεί. Ίσως συμβεί, αλλά εμείς φροντίζουμε τα πράγματα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα αναλάβουμε δράση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε άμεση σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Χούθι, σημειώνοντας: «Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους Χούθι. Δεν είχαν ούτε αυτοί πρόβλημα μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της σύγκρουσης».

Δέσμευση Τραμπ για στήριξη στον Λίβανο

Κατά τη διάρκεια της επίσημης υποδοχής του Λιβανέζου προέδρου στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς και στην κατάσταση στον Λίβανο, εκφράζοντας τη βούληση της Ουάσινγκτον να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων της χώρας και στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

«Θα βοηθήσουμε πολύ τον Λίβανο. Πρόκειται να λύσουμε τα προβλήματα, ορισμένα από τα οποία έχουμε ήδη διευθετήσει», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, μιλώντας για τη σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, υποστήριξε ότι σημειώνονται εξελίξεις που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας.

Ο Τραμπ τόνισε ότι ο Λίβανος έχει αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν και υπογράμμισε ότι η χώρα «θα αντιμετωπιστεί με τον σεβασμό που της αξίζει».

Αούν: Ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα περίοδο ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

«Είναι καιρός ο Λίβανος και ολόκληρη η περιοχή να αποκτήσουν σταθερότητα και ασφάλεια», δήλωσε.

Ο Λιβανέζος πρόεδρος σημείωσε ότι το όραμα του Τραμπ για ειρήνη και σταθερότητα συμπίπτει με τις επιδιώξεις της Βηρυτού, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η αμερικανική παρέμβαση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη μιας πιο ασφαλούς κατάστασης στην περιοχή.

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