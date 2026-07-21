Χούθι: Προειδοποίηση στις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας

Οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην προχωρούν σε φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, επισημαίνοντας ότι οποιοδήποτε πλοίο εμπλακεί σε τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρό τους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται.

Σύμφωνα με το Reuters, η προειδοποίηση περιλαμβάνεται σε ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε στις 20 Ιουλίου σε πολλές ναυτιλιακές εταιρείες.

«Απαγορεύεται στα πλοία η φόρτωση ή η εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από οποιονδήποτε λιμένα της Σαουδικής Αραβίας», ανέφερε το μήνυμα.

Παράλληλα, οι Χούθι καλούν τις εταιρείες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή στις εμπορικές τους δραστηριότητες.

«Συνιστούμε έντονα στην εταιρεία σας να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια και τη μέγιστη προσοχή σε όλες τις συναλλαγές της», αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο εστάλη σε πολλές επιχειρήσεις του ναυτιλιακού κλάδου και περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ακόμη ότι «οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα θα εξέθετε τα πλοία που προβαίνουν στην παράβαση σε κυρώσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο σε οποιαδήποτε τοποθεσία εντός της επιχειρησιακής εμβέλειας των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης», σύμφωνα με το μήνυμα που απέστειλε το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Χούθι, με έδρα τη Σαναά.