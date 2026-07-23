ΗΠΑ: Απρόσμενη υποχώρηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Απρόσμενη βελτίωση παρουσίασαν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο αριθμός των νέων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας σημείωσε σημαντική πτώση την περασμένη εβδομάδα, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις ανεργίας μειώθηκαν στις 187.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουλίου, από 209.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή ήταν καλύτερη από τις προβλέψεις της αγοράς, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση των αιτήσεων στις 212.000.

Παράλληλα, ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων, ο οποίος θεωρείται πιο αξιόπιστος δείκτης καθώς περιορίζει τις εβδομαδιαίες διακυμάνσεις, υποχώρησε στις 207.500 αιτήσεις, από 214.750 προηγουμένως.

Ο αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας παρουσίασε επίσης μικρή μείωση, διαμορφούμενος στα 1,796 εκατομμύρια, έναντι 1,798 εκατομμυρίων την προηγούμενη μέτρηση.

Τα νέα στοιχεία ενισχύουν την εικόνα μιας αγοράς εργασίας που παραμένει ανθεκτική, παρά τις πιέσεις από τα υψηλά επιτόκια και τις αβεβαιότητες γύρω από την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.