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Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό την Παρασκευή
Ειδήσεις
22:15 - 23 Ιουλ 2026

Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό την Παρασκευή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενδέχεται να ανακοινώσει ανασχηματισμό της κυβέρνησής του την Παρασκευή, μετά την αιφνίδια αποχώρηση του κορυφαίου στελέχους της CDU, Γενς Σπαν, εξαιτίας της υπόθεσης απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν (Nina Warken) είναι πιθανό να αναλάβει επικεφαλής της Καγκελαρίας, αντικαθιστώντας τον Τόρστεν Φράι, ο οποίος αναμένεται να διαδεχθεί τον Σπαν στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των CDU/CSU.

Ο Φράι, στενός συνεργάτης του Μερτς εδώ και πολλά χρόνια, είχε την ευθύνη του συντονισμού του κυβερνητικού έργου από την Καγκελαρία, ένας ρόλος που βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής κατά τον πρώτο, δύσκολο χρόνο της κυβερνητικής συμμαχίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πηγές που επιβεβαίωσαν σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, ο σημερινός γενικός γραμματέας της CDU, Κάρστεν Λίνεμαν (Carsten Linnemann), ενδέχεται να αναλάβει το υπουργείο Υγείας στη θέση της Βάρκεν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μερτς θα μπορούσε να ανακοινώσει τις αλλαγές ακόμη και την Παρασκευή, ωστόσο μέχρι το βράδυ της Πέμπτης οι σχετικές διαβουλεύσεις παρέμεναν σε εξέλιξη.

«Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Ο Γενς Σπαν παραιτήθηκε το περασμένο Σάββατο, αφού έγινε γνωστό ότι απέκτησε παιδί μαζί με τον σύζυγό του μέσω παρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια επιλογή που βρίσκεται σε αντίθεση με τη διαχρονική θέση της CDU κατά της παρένθετης μητρότητας. Ο Σπαν θεωρούνταν μέχρι πρότινος ένα από τα ισχυρότερα στελέχη του κόμματος και πιθανός μελλοντικός εσωκομματικός αντίπαλος του Μερτς.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt μετέδωσε ότι και ο βουλευτής της CDU Φίλιπ Άμτορ (Philipp Amthor) ενδέχεται να μετακινηθεί στην Καγκελαρία, αναλαμβάνοντας τη θέση του υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για τις σχέσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.

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