ifo: Προειδοποιεί για διαρθρωτική αδυναμία των επενδύσεων στη Γερμανία

Η διάθεση της γερμανικής βιομηχανίας για επενδύσεις παραμένει συνολικά υποτονική, σύμφωνα με σειρά ερευνών του Ινστιτούτου ifo.

«Η αδυναμία των επενδύσεων αποκαλύπτει ένα διαρθρωτικό πρόβλημα στη γερμανική βιομηχανία. Η έλλειψη δυναμικής σε μεγάλους κλάδους, όπως η μηχανολογία και η αυτοκινητοβιομηχανία, δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από την αύξηση των επενδύσεων σε πιο δυναμικούς τομείς, όπως η φαρμακοβιομηχανία ή η βιομηχανία ημιαγωγών. Αυτό επιβαρύνει τις προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας», δήλωσε ο Oliver Falck, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ifo.

Πέρα από τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας, οι ερευνητές του ifo ανέλυσαν δεδομένα από τις Έρευνες Επιχειρηματικού Κλίματος του ινστιτούτου, καθώς και στοιχεία για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν αναρτηθεί σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, η πλειονότητα των επιχειρήσεων σχεδίαζε να πραγματοποιήσει λιγότερες επενδύσεις το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η επενδυτική διάθεση παραμένει συνολικά ασθενής και για το 2026.

Ωστόσο, διαφαίνονται ενδείξεις ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας σε ορισμένους βασικούς κλάδους. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις μεμονωμένων μεγάλων εταιρειών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Στη φαρμακοβιομηχανία, τα επενδυτικά σχέδια επικεντρώνονται κυρίως στην επέκταση των ερευνητικών και παραγωγικών δυνατοτήτων σε θεραπευτικούς τομείς με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα, και στον κλάδο της μεταλλουργίας τόσο ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων όσο και το συνολικό ύψος των επενδύσεων υπερβαίνουν τις προσδοκίες.

«Ιδιαίτερα ξεχωρίζει η παραγωγή λοιπού μεταφορικού εξοπλισμού. Αυτό αντανακλά τη σημαντική αύξηση των παραγγελιών για στρατιωτική τεχνολογία», δήλωσε η ερευνήτρια του ifo Amanda Woodman Deza.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του ινστιτούτου, μια βιώσιμη αντιστροφή της σημερινής κατάστασης προϋποθέτει, πάνω απ’ όλα, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις, καθώς και την ενίσχυση των ριζοσπαστικών (disruptive) καινοτομιών, ιδίως στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται η ύπαρξη σαφών πολιτικών στρατηγικών και ενός σταθερού πλαισίου για ζητήματα όπως η απανθρακοποίηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το οποίο δεν θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις.

«Η βιομηχανία χρειάζεται ασφάλεια στον σχεδιασμό της. Διαφορετικά, δεν θα δημιουργηθεί η αναγκαία δυναμική για να βελτιωθεί εκ νέου η ανταγωνιστική θέση των γερμανικών επιχειρήσεων», κατέληξε ο Oliver Falck.