Η Κωνσταντοπούλου έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει: Σάλος στη Βουλή με καταγγελίες για ψυχιατρικές αναφορές

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Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με πρωταγωνιστές τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας. Ο πρωθυπουργός, αφού μάζεψε τα προσωπικά του αντικείμενα από το έδρανο, αποχώρησε εμφανώς από την αίθουσα, προκαλώντας την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Πού πάτε; Πού πάτε;» φέρεται να του είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά: «Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κάτσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά».

Η αποχώρηση του πρωθυπουργού ήρθε ως συνέχεια της έντονης αντιπαράθεσης που είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της δικής του ομιλίας, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρενέβαινε επανειλημμένα από τα έδρανα.

Η αιχμηρή αναφορά Μητσοτάκη στην Κωνσταντοπούλου

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις συνεχείς παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο οίστρο…».

Η φράση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία συνέχισε να παρεμβαίνει από τα έδρανα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε τότε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που σχολίαζαν ότι η ίδια συνήθιζε να διακόπτει τις ομιλίες άλλων πολιτικών αρχηγών, λέγοντας:

«Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει».

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον πρόεδρο της Βουλής να παρεμβαίνει ζητώντας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να σταματήσει τις συνεχείς παρεμβάσεις.

«Ηρεμήστε επιτέλους», της είπε χαρακτηριστικά.

Κωνσταντοπούλου: «Δεν είναι ακραία δημόσια κακοποίηση;»

Στην ομιλία της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον για προσβλητική συμπεριφορά και προσωπική επίθεση.

Αναφερόμενη στην αποχώρησή του από την αίθουσα, αλλά και στα σχόλια που προηγήθηκαν, υποστήριξε:

«Γιατί δεν αντιδράσατε σε αυτό το αίσχος; Πώς λέει ένας πρωθυπουργός και απευθύνεται σε αυτή την, όπως φαίνεται, αγέλη; Δεν είναι ακραία δημόσια κακοποίηση; Δεν είναι ακραίος δημόσιος κακοποιητικός λόγος του άντρα νταή που δεν κάθεται να ακούσει γιατί μόνο με τα αγόρια μιλάει;».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άσκησε κριτική και στον Νίκο Ανδρουλάκη, επειδή δεν σχολίασε την επίθεση που δέχθηκε από τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, χαρακτήρισε προσβλητική την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «οίστρου», λέγοντας: «Ο πρωθυπουργός επιτιμά τη μόνη γυναίκα που είναι πρόεδρος κόμματος ότι έχει οίστρο και κάνει πλάκα ότι “έχετε οίστρο γιατί είναι η επέτειος της Δημοκρατίας”. Εγώ ρώτησα τι σημαίνει αυτό. Είναι αισχρή αήθεια».

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Αιχμές για «αγέλη» και αναφορά στον Χίτλερ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε την επίθεσή της κατά της κυβέρνησης και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας «αγέλη» τους βουλευτές της πλειοψηφίας που χειροκροτούσαν τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην «ψυχιατρικοποίηση» πολιτικών αντιπάλων, λέγοντας: «Την ψυχιατρικοποίηση κατεξοχήν ο Χίτλερ την χρησιμοποιούσε».