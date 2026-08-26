ifo: Σημαντική άνοδος των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

Το κλίμα στον γερμανικό εξαγωγικό κλάδο έχει βελτιωθεί αισθητά. Ο δείκτης Προσδοκιών Εξαγωγών του ifo αυξήθηκε τον Αύγουστο στις +9,6 μονάδες, από -2,8 μονάδες τον Ιούλιο. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2022 και για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Ιούνιο του 2020.

«Ο εξαγωγικός κλάδος ανεβάζει ταχύτητα», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe. «Οι εξαγωγές, ιδιαίτερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνουν έντονη άνοδο, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα εξακολουθούν να παραμένουν υποτονικές».

Οι κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού εξακολουθούν να εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι, όπως και οι επιχειρήσεις που παράγουν εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα. Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση της οικονομίας και οι υψηλές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναμφίβολα συμβάλλουν σε αυτή την εξέλιξη.

Και η αυτοκινητοβιομηχανία εμφανίζεται πλέον πολύ πιο αισιόδοξη όσον αφορά τις εξαγωγικές της προοπτικές. Νέα εμπιστοσύνη καταγράφεται επίσης μεταξύ των κατασκευαστών μεταλλικών προϊόντων.

Αντίθετα, η βιομηχανία χαρτιού, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων, αναμένουν ότι οι εξαγωγές τους θα υποχωρήσουν.