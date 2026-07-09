ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έρευνα ETERON για την ψυχική υγεία: Λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία της χώρας διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα
Υγεία
11:05 - 09 Ιουλ 2026

Έρευνα ETERON για την ψυχική υγεία: Λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία της χώρας διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η νέα έρευνα του Eteron για την Ψυχική Υγεία, στο πλαίσιο του project για τη Δημόσια Υγεία, συνιστά μια προσπάθεια καταγραφής του δικτύου δομών και υπηρεσιών ψυχικής φροντίδας, αποτυπώνοντας τα σοβαρά προβλήματα και τις ανεπάρκειες που επικρατούν. Το πρώτο και σημαντικότερο εύρημα της έρευνας είναι η δυσκολία συλλογής στοιχείων για τις δομές ψυχικής υγείας, τη στελέχωσή τους, τις υπηρεσίες που παρέχουν, τα ωφελούμενα άτομα και τις ανάγκες τους. 

Η δυσκολία αυτή είναι χαρακτηριστική της αποσπασματικότητας και της έλλειψης κεντρικού σχεδιασμού στις πολιτικές για την ψυχική υγεία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η ιδιωτικοποίηση, καθώς από τις καταγεγραμμένες μονάδες ψυχικής υγείας αρκετές είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

Η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα πολύ υψηλά ποσοστά ακούσιων νοσηλειών, τα οποία είναι τετραπλάσια σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η υποστελέχωση των δομών και η έλλειψη πόρων έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή αναχρονιστικών μεθόδων που έχουν στηλιτευτεί διεθνώς ως παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι καθηλώσεις.

Μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται και στον παιδοψυχιατρικό τομέα, όπου ο ιδιωτικός τομέας εκτιμάται ότι καλύπτει το 85-90% της παιδοψυχιατρικής φροντίδας, ενώ ολόκληρες περιοχές δεν διαθέτουν παιδοψυχίατρο στο δημόσιο σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα οι ανάγκες είτε να μένουν ακάλυπτες είτε να χρειάζεται οι οικογένειες να μετακινηθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα για να βρουν ανταπόκριση. Παράλληλα, η ομογενοποίηση των θεραπευτικών προγραμμάτων με τη σύσταση του ΕΟΠΑΕ έχει επιφέρει πλήγμα στα δημόσια προγράμματα απεξάρτησης, ακυρώνοντας τη δυνατότητα των εξαρτημένων να επιλέγουν το πρόγραμμα που τους ταιριάζει.

Συμπερασματικά, η έρευνα αντικατοπτρίζει την κρισιμότητα και τις ανισότητες που κυριαρχούν στον τομέα της ψυχικής υγείας, επηρεάζοντας το σύνολο του πληθυσμού και ακόμα περισσότερο τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Το ζητούμενο είναι η γενναία υποστήριξη της δημόσιας ψυχικής υγείας, αλλά και η συνολική αλλαγή παραδείγματος, η ενίσχυση των κοινοτικών δομών και η ουσιαστική, πια, αποασυλοποίηση.

5 βασικά ευρήματα

  • Από τα 126 δημόσια νοσοκομεία της χώρας, λιγότερα από τα μισά διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα.

  • Μέσα σε πέντε χρόνια, οι γιατροί στα «Νευροψυχιατρικά» Θεραπευτήρια μειώθηκαν κατά 4% και το νοσηλευτικό προσωπικό κατά 15%.

  • Το ποσοστό των ακούσιων νοσηλειών στην Ελλάδα κυμαίνεται από 57% έως 75%, ανάλογα με την περιοχή.

  • 808 από τις 1.154 οργανικές θέσεις στο Δρομοκαΐτειο εμφανίζονται κενές. Αντίστοιχα, το 55% των οργανικών θέσεων στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών καταγράφονται κενές.

  • Από τους 427 εγγεγραμμένους παιδοψυχιάτρους, μόνο περίπου 70 εκτιμάται ότι υπηρετούν στο ΕΣΥ.

Ταυτότητα έρευνας
Έρευνα: Νιόβη Αναζίκου, Δημοσιογράφος
Επιστημονική συνεργάτιδα: Νάνσυ Παπαθανασίου, Δρ Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, Επιστημονικά Συνυπεύθυνη στο Orlando LGBT+
Review: Ζωή Γιαννούση, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Project Coordinator Eteron: Μαρία Λούκα

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανελκυστήρες: Νέα ρύθμιση δίνει περιθώριο έως το 2027 για απογραφή χωρίς πρόστιμο
Ειδήσεις

Ανελκυστήρες: Νέα ρύθμιση δίνει περιθώριο έως το 2027 για απογραφή χωρίς πρόστιμο

Τάσεις MRB: Απέχει από την αυτοδυναμία η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ (17,6%), τρίτο το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Τάσεις MRB: Απέχει από την αυτοδυναμία η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ (17,6%), τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί δυσκολευόμαστε να χαρούμε όταν τα πράγματα πάνε καλά
Υγεία

Γιατί δυσκολευόμαστε να χαρούμε όταν τα πράγματα πάνε καλά

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;
Οικονομία

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν - Υποστελέχωση, ράντζα και υπερπληρότητα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Υγεία

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν - Υποστελέχωση, ράντζα και υπερπληρότητα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Ζαχαράκη: Αξιόπιστο σύστημα οι Πανελλαδικές, αλλά έχει φτάσει στα όριά του
Πολιτική

Ζαχαράκη: Αξιόπιστο σύστημα οι Πανελλαδικές, αλλά έχει φτάσει στα όριά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 11:32

Μερτς: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στο γερμανικό έδαφος

Πολιτική
09/07/2026 - 11:30

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εργασιακές διακρίσεις εις βάρος αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 11:21

Συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης – Πειραιώς με ορατό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 11:13

Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα: Οι πρωταθλητές, τα καμπανάκια και οι γεωγραφικές κατανομές

Ειδήσεις
09/07/2026 - 11:11

Τα ουκρανικά drones αλλάζουν τον πόλεμο: Στο στόχαστρο ακόμη και η Σιβηρία, σε αναθεώρηση η στρατηγική του ΝΑΤΟ

Υγεία
09/07/2026 - 11:05

Έρευνα ETERON για την ψυχική υγεία: Λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία της χώρας διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα

Ειδήσεις
09/07/2026 - 10:54

Ανελκυστήρες: Νέα ρύθμιση δίνει περιθώριο έως το 2027 για απογραφή χωρίς πρόστιμο

Πολιτική
09/07/2026 - 10:52

Τάσεις MRB: Απέχει από την αυτοδυναμία η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ (17,6%), τρίτο το ΠΑΣΟΚ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/07/2026 - 10:39

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 10:39

Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 10:37

TRASTOR: Πώληση Επαγγελματικού Ακινήτου στο Μαρούσι

Τεχνολογία
09/07/2026 - 10:24

MICE-1 by Prisma Electronics: Η πρώτη αποστολή του Ελληνικού Προγράμματος CubeSats εισέρχεται σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία

Αναλύσεις
09/07/2026 - 10:20

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίδραση στις 2520 μονάδες - Τα βλέμματα στα στοιχεία πληθωρισμού 

Τεχνολογία
09/07/2026 - 10:17

Οι ψηφιακές πληρωμές σε νέα... πίστα: Wallets, AI και ψηφιακή ταυτότητα στο οικοσύστημα συναλλαγών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/07/2026 - 10:13

Η ελληνική Surprice Mobility ανοίγει εταιρικό σταθμό στο Malpensa του Μιλάνου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 10:12

Eurogroup και ECOFIN με έμφαση στην τεχνολογία: Τεχνητή Νοημοσύνη, digital finance και τεχνολογική κυριαρχία

Πολιτική
09/07/2026 - 10:07

Μανιάτης: Τι απέγιναν τα €7,5 δισ. που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία για την απολιγνιτοποίηση;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 10:06

Online τζόγος: Ανάπτυξη 19%, νέες άδειες και «σαφάρι» κατά της παράνομης αγοράς

Ειδήσεις
09/07/2026 - 10:04

Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: 11 συνολικά τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι

Σχόλια Αγοράς
09/07/2026 - 09:35

Χρηματιστήριο: Επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2440 μονάδων - Οι άμυνες της ελληνικής αγοράς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
09/07/2026 - 09:20

Ελληνικό: Τα επόμενα ορόσημα για κατοικίες, malls και αθλητικό πάρκο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/07/2026 - 09:03

H Cloud Office επεκτείνεται στην Κύπρο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 09:02

Πανικός στο Σισμανόγλειο μετά από φωτιά σε δωμάτιο – Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 08:50

SKAG & Henkel: Δύο κορυφαίοι του κλάδου ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ελληνική αγορά χαρτοσχολικών

Ναυτιλία
09/07/2026 - 08:46

YKNOT INVEST: Έσοδα περίπου $1,44 εκατ. από συμφωνία μεταφοράς φορτίου με την ArcelorMittal

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 08:37

Σχεδόν οι μισοί ενήλικοι παίζουν τυχερά παιχνίδια – Στο 10,6% η διείσδυση της παράνομης αγοράς

Φορολογία
09/07/2026 - 08:32

Φορολογικές δηλώσεις: Κερδίζει έδαφος το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης

Οικονομία
09/07/2026 - 08:26

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία

Φορολογία
09/07/2026 - 08:06

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Ειδήσεις
08/07/2026 - 23:24

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία «έληξε»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ