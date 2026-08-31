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Η Κίνα στο στόχαστρο των ΗΠΑ – Ο Μπέσεντ ζητά επανεξέταση των εμπορικών σχέσεων
Ειδήσεις
09:44 - 31 Αυγ 2026

Η Κίνα στο στόχαστρο των ΗΠΑ – Ο Μπέσεντ ζητά επανεξέταση των εμπορικών σχέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Νέα πρωτοβουλία για την άσκηση πίεσης προς την Κίνα επιδιώκει να προωθήσει η Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της G20, με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να προαναγγέλλει ότι θα ζητήσει από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να επανεξετάσουν το πλαίσιο των εμπορικών τους σχέσεων με το Πεκίνο.  

Η παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, σε μια συγκυρία κατά την οποία η εύθραυστη εμπορική εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας βρίσκεται και πάλι υπό πίεση.

«Ο κόσμος δεν μπορεί να έχει μια Κίνα με εμπορικό πλεόνασμα 1,2 τρισ. δολαρίων», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Reuters την Κυριακή. «Ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να εξετάσει τους όρους του εμπορίου του με την Κίνα», πρόσθεσε.

Πίεση στο Πεκίνο για τόνωση της εσωτερικής ζήτησης

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών εκτίμησε ότι οι κινεζικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την επιβράδυνση της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης των εξαγωγών, μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο μέρος των οικονομικών πιέσεων στις υπόλοιπες χώρες.

Όπως υποστήριξε, οι εμπορικοί εταίροι του Πεκίνου θα πρέπει να εντείνουν την πίεση προς την Κίνα, προκειμένου η χώρα να στραφεί περισσότερο στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, αντί να στηρίζει την ανάπτυξή της κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών.

Οι δηλώσεις του Μπέσεντ έγιναν λίγο πριν από τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν τη Δευτέρα.

Στο επίκεντρο η επικείμενη συνάντηση Τραμπ–Σι

Η τοποθέτηση του Μπέσεντ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς Ουάσιγκτον και Πεκίνο προετοιμάζονται για τη συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ τον επόμενο μήνα.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να διατηρήσουν μια εύθραυστη δασμολογική εκεχειρία, η οποία, χωρίς νέα παράταση, πρόκειται να λήξει τον Νοέμβριο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg News, οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή επιπλέον δασμού 7,5% στα κινεζικά προϊόντα, με αιτιολογία την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας. Το μέτρο θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή πριν από την επικείμενη συνάντηση των δύο προέδρων στην Ουάσιγκτον.

Εφόσον υιοθετηθεί, η κίνηση αυτή θα επανέφερε το συνολικό επίπεδο των δασμών που έχει επιβάλει ο Τραμπ στα κινεζικά προϊόντα κατά τη δεύτερη θητεία του κοντά στο 20%. Το Πεκίνο έχει δηλώσει ότι ένα τέτοιο επίπεδο παραμένει συμβατό με τους όρους της ισχύουσας εμπορικής εκεχειρίας.

Η G20 στη σκιά πολέμων και εμπορικών εντάσεων

Η συνάντηση των οικονομικών αξιωματούχων της G20 πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενώ οι ΗΠΑ μόλις έχουν εξέλθει από μια έντονη εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά.

Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ έχει ήδη ανακοινώσει ότι προτίθεται να θέσει στη σύνοδο το ζήτημα του τερματισμού των συγκρούσεων και των εμπορικών αντιπαραθέσεων που επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία.

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