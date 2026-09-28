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Τουρκία: Καθησυχαστικός Ερντογάν για την κρίση στα funds – Την Τρίτη η κρίσιμη σύσκεψη
Ειδήσεις
22:50 - 28 Σεπ 2026

Τουρκία: Καθησυχαστικός Ερντογάν για την κρίση στα funds – Την Τρίτη η κρίσιμη σύσκεψη

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε τη Δευτέρα  28/9 ότι τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπισαν επενδυτικά funds δεν συνιστούν απειλή για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της χώρας.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η κυβέρνηση εργάζεται ώστε να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει την παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω χειραγώγησης της αγοράς ή χρηματιστηριακών πρακτικών και χαρακτήρισε ανθεκτικό το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας.

Αντίστοιχα, δήλωσε ότι ανθεκτικές είναι και οι τουρκικές κεφαλαιαγορές, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η χώρα θα ξεπεράσει «αυτή την πρόκληση».

Συνάντηση με το οικονομικό επιτελείο

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ακόμη ότι την Τρίτη θα έχει συνάντηση με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και εκπροσώπους των αρμόδιων θεσμών, προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα βήματα.

Η τουρκική αγορά βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες υπό πίεση, καθώς προβλήματα ρευστότητας σε επενδυτικά funds οδήγησαν σε έντονες διακυμάνσεις και παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος παραιτήθηκε εν μέσω έρευνας που αφορά καταγγελίες για χρήση εσωτερικής πληροφόρησης.

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