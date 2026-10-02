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ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στο οικονομικό δίκτυο της Χαμάς
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18:12 - 02 Οκτ 2026

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στο οικονομικό δίκτυο της Χαμάς

Reporter.gr Newsroom

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Παρασκευή την επιβολή νέων κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το οικονομικό δίκτυο της Χαμάς. Στο στόχαστρο των μέτρων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης, δύο πρόσωπα με έδρα τη Γαλλία που φέρονται να συμμετείχαν στη συγκέντρωση χρημάτων, καθώς και δύο οντότητες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.  

«Οι εν λόγω κυρώσεις αποκαλύπτουν μια εξελιγμένη, πολυετή δομή χρηματοδότησης, μέσω της οποίας διακινήθηκαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια προς τη Χαμάς με τη χρήση παραπλανητικών φιλανθρωπικών οργανώσεων-βιτρίνα και διαύλων κρυπτονομισμάτων, καταδεικνύοντας την ικανότητα της οργάνωσης να προσαρμόζει διαρκώς τους μηχανισμούς συγκέντρωσης πόρων ώστε να αποφεύγει τον εντοπισμό», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

Μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στις κυρώσεις είναι ο Σαλίμ Αμπντάλα Σαλίμ αλ-Ζακ, ο οποίος, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, είναι υπαρχηγός τάγματος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα.

Όπως ανέφερε το υπουργείο, ο αλ-Ζακ έχει υπό την εποπτεία του χρηματοοικονομικό δίκτυο, το οποίο έχει αξιοποιήσει διαφορετικές εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, για τη μεταφορά σημαντικών χρηματικών ποσών προς τις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς.

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