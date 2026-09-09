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Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν: Στη «μαύρη λίστα» τρεις τουρκικές εταιρείες
Ειδήσεις
20:45 - 09 Σεπ 2026

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν: Στη «μαύρη λίστα» τρεις τουρκικές εταιρείες

Reporter.gr Newsroom
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Νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος του Ιράν ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, στοχεύοντας τον αεροπορικό τομέα της χώρας και τα διεθνή δίκτυα που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αεροσκάφη, ανταλλακτικά, εξοπλισμό και αεροπορική τεχνολογία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο νέο πακέτο της αμερικανικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) περιλαμβάνονται συνολικά 36 πρόσωπα και οντότητες, μεταξύ των οποίων τρεις εταιρείες με έδρα την Τουρκία, καθώς και επιχειρήσεις από άλλες χώρες. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες οντότητες παρείχαν υποστήριξη στην ιρανική αεροπορική εταιρεία Mahan Air, η οποία βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Στο στόχαστρο τρεις τουρκικές εταιρείες

Στη νέα λίστα περιλαμβάνονται η S Sistem Lojistik, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, η Mes Cargo, επίσης με έδρα την Κωνσταντινούπολη, και η Sky Phoenix, που εδρεύει στη Σμύρνη.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η S Sistem φέρεται να συντόνιζε για λογαριασμό της Mahan Air αποστολές προς το Ιράν, μεταξύ άλλων εξαρτημάτων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βιομηχανικού εξοπλισμού.

Η Mes Cargo, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, λειτουργούσε ως εμπορικός αντιπρόσωπος της Mahan Air και είχε ρόλο στον συντονισμό αποστολών για λογαριασμό της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά τη Sky Phoenix, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι είχε ρόλο διαμεσολάβησης στη μεταβίβαση αμερικανικής κατασκευής αεροσκαφών προς τη Mahan Air, μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν.

Η Mahan Air στο επίκεντρο

Η Mahan Air βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2011. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η εταιρεία έχει διασυνδέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης και ότι έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά προσωπικού, όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Οι νέες κυρώσεις εντάσσονται στην ευρύτερη αμερικανική προσπάθεια να περιοριστούν τα δίκτυα που παρέχουν οικονομική, εμπορική και υλικοτεχνική υποστήριξη στον ιρανικό αεροπορικό τομέα.

Τι προβλέπουν οι κυρώσεις

Με την ένταξη των εταιρειών στη λίστα της OFAC, τυχόν περιουσιακά στοιχεία και συμφέροντα επί περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή υπό τον έλεγχο Αμερικανών προσώπων δεσμεύονται. Παράλληλα, απαγορεύονται, κατά κανόνα, οι συναλλαγές Αμερικανών προσώπων και επιχειρήσεων με τις συγκεκριμένες οντότητες, εκτός εάν προβλέπεται σχετική εξαίρεση ή άδεια.

Οι κυρώσεις μπορούν επίσης να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο για ξένες τράπεζες και επιχειρήσεις που συνεχίζουν να πραγματοποιούν ορισμένες συναλλαγές με τις εταιρείες που έχουν ενταχθεί στη λίστα, καθώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται έκθεση σε δευτερογενείς κυρώσεις.

Στην πράξη, η ένταξη στη λίστα των ΗΠΑ μπορεί να δυσκολέψει την πρόσβαση των συγκεκριμένων εταιρειών σε διεθνείς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εμπορικοί εταίροι ενδέχεται να περιορίσουν ή να διακόψουν τις συναλλαγές τους μαζί τους.

Μέχρι στιγμής, οι τρεις τουρκικές εταιρείες δεν έχουν προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση επί των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ δεν έχει καταγραφεί επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση.

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