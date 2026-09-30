ΔΕΗ: Άντλησε €675 εκατ. μέσω νέας τιτλοποίησης απαιτήσεων

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 ολοκλήρωσε με επιτυχία συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων (το «Πρόγραμμα»), μέσω της οποίας εξασφάλισε κεφάλαια ύψους 675 εκατ. ευρώ, μετά την αποπληρωμή των προηγούμενων προγραμμάτων τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο της νέας συναλλαγής, η ΔΕΗ αναλαμβάνει τον ρόλο του πωλητή απαιτήσεων (Seller), του διαχειριστή των απαιτήσεων (Servicer), καθώς και του ομολογιούχου χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Noteholder).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, το χαρτοφυλάκιο που υποστηρίζει τη συναλλαγή περιλαμβάνει απαιτήσεις οι οποίες προέρχονται από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και φυσικού αερίου. Η εταιρεία ειδικού σκοπού PPC Rhea DAC, η οποία έχει τον ρόλο του εκδότη της συναλλαγής, προχώρησε στην έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes).

Επενδυτές στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Noteholders) είναι η Deutsche Bank AG και η Eurobank S.A. Ως Υποδιαχειριστής (Sub-Servicer) της συναλλαγής ενεργεί η Qualco Intelligent Finance S.A., ενώ η Citibank N.A., London Branch έχει αναλάβει τον ρόλο του Θεματοφύλακα των ομολογιών (Note Trustee) και του Διαχειριστή Ασφαλειών (Security Trustee).

Η συναλλαγή περιλαμβάνει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο (revolving period) διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δύο έτη. Η αρχική ημερομηνία λήξης των τίτλων τοποθετείται στο 2031.

Η χρηματοδότηση έχει δομηθεί σε βάση χωρίς αναγωγή (non-recourse) στη ΔΕΗ Α.Ε.