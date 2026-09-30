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XA: Πλησιέστερη στήριξη οι 2705 μονάδες και αντίσταση στις 2726 για το ΓΔ
Αναλύσεις
10:19 - 30 Σεπ 2026

XA: Πλησιέστερη στήριξη οι 2705 μονάδες και αντίσταση στις 2726 για το ΓΔ

Reporter.gr Newsroom

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Άνοδο κατά 0,08% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2.709,91 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 461,77 εκ. ευρώ.

Αγοραστές και πωλητές προσπάθησαν να αναλάβουν την υπεροπλία εναλλάσσοντας το πρόσημο αρκετές φορές ως τις 12.30 μμ οπότε οι αγοραστές απέκτησαν εμφανή υπεροπλία οδηγώντας το ΓΔ σε ανοδική κατεύθυνση με οδηγό τις τράπεζες καταγράφοντας υψηλό ημέρας στις 2725 μονάδες λίγο μετά τις 2μμ.

Ωστόσο, οι πωλητές πέτυχαν στη συνέχεια να οδηγήσουν το ΓΔ χαμηλότερα και μέχρι τις δημοπρασίες σχεδόν όλα τα κέρδη εξανεμίστηκαν. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,431% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,66%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+2,67%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Credia (+4,26), h Κύπρο (+1,11%), η Βιοχάλκο (+1,59%), η Allwyn (+1,06%) αλλά και η Avax (+5,63%), η Bylot (+2,73%) και η Ελαστρον (+4,26%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Aktor (-1,31), η Optima (-1,57%), η Aegean (-2,26%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,20%), η ΔΕΗ (-1,37%), η ΕΕΕ (-0,59%), η ΕΥΔΑΠ (-0,80%) και ο ΟΤΕ (-2,27%).

Απολογιστικά, 63 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Τελευταία ημέρα ανακοίνωσης 6μηνιαίων αποτελεσμάτων και το Ιατρικό Κέντρο, η Space Hellas, η Frigoglass, οι Αττικές Εκδόσεις είναι ανάμεσα στις εταιρείες που αναμένεται να τα ανακοινώσουν. Αν και ο Γ.Δ. κινήθηκε σε όλη την συνεδρίαση με θετικό πρόσημο, άφησε τελικά μια πικρή επίγευση, καθώς έκλεισε αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό ημέρας. Πλησιέστερη στήριξη οι 2705 μονάδες και αντίσταση στις 2726 μονάδες.

Επιχειρηματικά νέα

Metlen: Σύσταση «αγορά» με αύξηση τιμής-στόχου δίνει έκθεση της Wood για τη μετοχή της. O πήχης μπαίνει πλέον στα 65 ευρώ, με το upside περίπου στο 45%.

Avax: την κάλυψη της ξεκινά η Axia-Alpha Finance, θέτοντας τιμή-στόχο στα €5,10 ανά μετοχή και δίνοντας σύσταση Buy. Η τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 63% από τα τρέχοντα επίπεδα.

ΕΛΣΤΑΤ: Ο συνολικός κύκλος εργασιών 2024 των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών ανήλθε στα €447,5 δις., ενώ η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα €300,6 και €114,2 δις. αντίστοιχα.

Αποτελέσματα 6μηνου, ΟΛΠ: ΚΕ €111,9 εκ. -8,9%, Κέρδη €35,4 εκ. -24,4%. Η μείωση των μεγεθών οφείλεται στα έργα συντήρησης και άλλους λόγους που αφορούν τον προβλήτα Ι. Mevaco: ΚΕ €17,7 εκ. -64,1%, Κέρδη €1,6 εκ. -78,7%, λόγω της δραστικής μείωσης νέων επενδύσεων ΑΠΕ. ΕΛΙΝΟΙΛ: KE €612,1 εκ. (€1144,1 εκ.), Κέρδη -€10,6 εκ. (€1,1 εκ.). Revoil: KE €500,4 εκ +21,5%, Κέρδη €19,5 εκ. (€0,77 εκ.) Orilina: ΚΕ €20,3 εκ. (€3,1 εκ), Κέρδη €9,1 εκ. (€4,2 εκ). Intrakom: Κέρδη €10,6 εκ. το EBIDTA. Real Consulting: ΚΕ €29,1 εκ. (€21,5 εκ), Κέρδη €6,4 εκ. (€2,2 εκ.), ενοποίηση της OTS μετά τις 19 Μαρτίου.Interwood: ΚΕ €24,6 εκ. +16,4%, Κέρδη €2,25 εκ. έκτακτα το €1,65 εκ. ΕΚΤΕΡ: ΚΕ €59,6 εκ. +42,4%, Κέρδη €3,5 εκ. (€4,5 εκ.), ανεκτέλεστο €258,7 εκ.

Dotsoft: Η εταιρεία θα προτείνει στην έκτακτη ΓΣ διαγραφή από την ENA και εισαγωγή στην Κύρια Αγορά. ΑΜΚ με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

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