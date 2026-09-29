Χρηματιστήριο: Profit tacking μετά τη διήμερη άνοδο – «Κλειδί» η διατήρηση των 2.700 μονάδων

Στη διατήρηση των κεκτημένων έχει μετατοπιστεί το ζητούμενο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την χθεσινή (28/9) υπέρβαση που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.700 μονάδες. Η ισχυρή τραπεζική κίνηση και το κλείσιμο κοντά στα υψηλά αποτελούν θετικές ενδείξεις, όμως το διεθνές περιβάλλον είναι δυσμενέστερο.

Η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να δείξει κατά πόσο η χθεσινή ανθεκτικότητα στο ΧΑ μπορεί να διατηρηθεί, καθώς ο ΓΔ επέστρεψε πάνω από τις 2.700 μονάδες για πρώτη φορά επίπεδο από τις 17/9 ενδοσυνεδριακά και σε επίπεδο κλεισίματος από τις 11/9. Εν τω μεταξύ, το σενάριο να πετύχει την 6η μηναία διαδοχική του άνοδο δεν φαίνεται απίθανο, αρκεί ο μήνας να κλείσει πάνω από το όριο του Αυγούστου στις 2.677,26 μονάδες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η αγορά βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης με επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, που φέρνουν τον ΓΔ στις 2.701,990 μονάδες με -0,22%.

Την ίδια ώρα ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE υποχωρεί κατά 0,24% στις 6.937,940 μονάδες και ο FTSEM σημειώνει κέρδη 0,26% στις 3.080,460 μονάδες, ενώ ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) σημειώνει οριακή άνοδο της τάξης του 0,04% στις 3.283,080 μονάδες.

Η άνοδος του ΔΤΡ οφείλεται στις Eurobank (+0,29%) και Alpha Bank (+0,04%), ενώ στα «κόκκινα» είναι η ΕΤΕ (-0,39%) και αμετάβλητη προς το παρόν η Πειραιώς.

Από τους τίτλους του FTSE ξεχωρίζουν η Allwyn (+1,37%) και η Viohalco (+1,14%), ενώ οι περισσότερες μετοχές υποχωρούν, όπως η Motor Oil (-0,88%), ο ΟΤΕ (-0,61%), ο ΔΑΑ (-0,41%), η Metlen (-0,8%) και η Jumbo (-0,88%).

Στον FTSEM με κέρδη άνω του 1% κινείται η μετοχή της Euronext Athens, της Ideal, της Qualco, ενώ άνω του 2% είναι ο ΑΒΑΞ και ο ΟΛΘ. Χαμηλότερα, αλλά στα «πράσινα» βρίσκονται Ελλάκτωρ και Intracom.

Στα επιχειρηματικά νέα, η ατζέντα είναι γεμάτη, με πολλά εταιρικά αποτελέσματα να αναμένεται να ανακοινωθούν.

Αναλυτικότερα:

Σήμερα ανακοινώνουν αποτελέσματα 14 εισηγμένες· οι ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties και Δάιος Πλαστικά.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και εκπνέει η σχετική προθεσμία για την ανακοίνωση των οικονομικών καταστάσεων.

Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας αναμένεται να δημοσιεύσουν αποτελέσματα οι Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE, Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος και Attica Group.