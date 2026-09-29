ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Profit tacking μετά τη διήμερη άνοδο – «Κλειδί» η διατήρηση των 2.700 μονάδων
Σχόλια Αγοράς
11:29 - 29 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Profit tacking μετά τη διήμερη άνοδο – «Κλειδί» η διατήρηση των 2.700 μονάδων

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στη διατήρηση των κεκτημένων έχει μετατοπιστεί το ζητούμενο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την χθεσινή (28/9) υπέρβαση που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.700 μονάδες. Η ισχυρή τραπεζική κίνηση και το κλείσιμο κοντά στα υψηλά αποτελούν θετικές ενδείξεις, όμως το διεθνές περιβάλλον είναι δυσμενέστερο.  

Η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να δείξει κατά πόσο η χθεσινή ανθεκτικότητα στο ΧΑ μπορεί να διατηρηθεί, καθώς ο ΓΔ επέστρεψε πάνω από τις 2.700 μονάδες για πρώτη φορά επίπεδο από τις 17/9 ενδοσυνεδριακά και σε επίπεδο κλεισίματος από τις 11/9. Εν τω μεταξύ, το σενάριο να πετύχει την 6η μηναία διαδοχική του άνοδο δεν φαίνεται απίθανο, αρκεί ο μήνας να κλείσει πάνω από το όριο του Αυγούστου στις 2.677,26 μονάδες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η αγορά βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης με επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, που φέρνουν τον ΓΔ στις 2.701,990 μονάδες με -0,22%.

Την ίδια ώρα ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE υποχωρεί κατά 0,24% στις 6.937,940 μονάδες και ο FTSEM σημειώνει κέρδη 0,26% στις 3.080,460 μονάδες, ενώ ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) σημειώνει οριακή άνοδο της τάξης του 0,04% στις 3.283,080 μονάδες.

Η άνοδος του ΔΤΡ οφείλεται στις Eurobank (+0,29%) και Alpha Bank (+0,04%), ενώ στα «κόκκινα» είναι η ΕΤΕ (-0,39%) και αμετάβλητη προς το παρόν η Πειραιώς.

Από τους τίτλους του FTSE ξεχωρίζουν η Allwyn (+1,37%) και η Viohalco (+1,14%), ενώ οι περισσότερες μετοχές υποχωρούν, όπως η Motor Oil (-0,88%), ο ΟΤΕ (-0,61%), ο ΔΑΑ (-0,41%), η Metlen (-0,8%) και η Jumbo (-0,88%).

Στον FTSEM με κέρδη άνω του 1% κινείται η μετοχή της Euronext Athens, της Ideal, της Qualco, ενώ άνω του 2% είναι ο ΑΒΑΞ και ο ΟΛΘ. Χαμηλότερα, αλλά στα «πράσινα» βρίσκονται Ελλάκτωρ και Intracom.

Στα επιχειρηματικά νέα, η ατζέντα είναι γεμάτη, με πολλά εταιρικά αποτελέσματα να αναμένεται να ανακοινωθούν.

Αναλυτικότερα:

Σήμερα ανακοινώνουν αποτελέσματα 14 εισηγμένες· οι ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties και Δάιος Πλαστικά.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και εκπνέει η σχετική προθεσμία για την ανακοίνωση των οικονομικών καταστάσεων.

Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας αναμένεται να δημοσιεύσουν αποτελέσματα οι Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE, Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος και Attica Group.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2026 - 12:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μελέτη Visa: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες εκτιμούν ότι η AI θα καθορίσει την «τράπεζα του μέλλοντος»
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μελέτη Visa: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες εκτιμούν ότι η AI θα καθορίσει την «τράπεζα του μέλλοντος»

Χρηματιστήριο: Πώς ήρθε η εκτίναξη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2700 μονάδων
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Πώς ήρθε η εκτίναξη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2700 μονάδων

UniCredit: Επιταχύνει για τον πλήρη έλεγχο της Commerzbank – Το πλάνο Ορσέλ
Επιχειρήσεις

UniCredit: Επιταχύνει για τον πλήρη έλεγχο της Commerzbank – Το πλάνο Ορσέλ

ΧΑ: Πάνω από τις 2.700 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες – Υψηλό 11 ετών για την Εθνική
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Πάνω από τις 2.700 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες – Υψηλό 11 ετών για την Εθνική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 14:31

Αλλάζει ρότα η Starbucks – «Ψαλιδίζει» πράσινους στόχους και θέσεις εργασίας

Πολιτική
29/09/2026 - 14:31

Τριαντόπουλος: Δεν θα είναι υποψήφιος στη Μαγνησία – Προτεραιότητά μου το Ειδικό Δικαστήριο

Πολιτική
29/09/2026 - 14:17

ΠΑΣΟΚ για Τριαντόπουλο: Καμία συγκάλυψη, προνομιακή μεταχείριση, ή θεσμική έκπτωση

Νομίσματα
29/09/2026 - 14:11

Bitcoin: Πάνω από τα 84.000 δολάρια ξανά – Άλμα 11% για το Chainlink

Ακίνητα
29/09/2026 - 14:10

Το 48,4% των νέων στην Ελλάδα ζει σε κατοικίες με συνωστισμό

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 14:05

Μπρατάκος: Μετατρέπουμε το ΕΒΕΑ σε ψηφιακό κόμβο με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις

Πολιτική
29/09/2026 - 14:03

Γερουλάνος: Στην εξωτερική πολιτική, εν αρχή ην το εθνικό συμφέρον

Πολιτική
29/09/2026 - 14:03

Θεοδωρικάκος: Ο Δημόκριτος πρωτοπορεί στο εθνικό σχέδιο για την καινοτομία

Οικονομία
29/09/2026 - 14:00

Food waste: Στην Ελλάδα πετάμε πάνω από 200 κιλά ανά άτομο

Ειδήσεις
29/09/2026 - 13:53

Ισπανία: Τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση υπό την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων

Αναλύσεις
29/09/2026 - 13:52

METLEN: Η Wood & Company εκτοξεύει την τιμή στόχο στα €65 – Περιθώριο ανόδου 35%

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:48

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €54 η νέα τιμή-στόχος της UBS και περιθώριο ανόδου 23%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/09/2026 - 13:34

Μελέτη Visa: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες εκτιμούν ότι η AI θα καθορίσει την «τράπεζα του μέλλοντος»

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 13:24

Τάσεις αποκλιμάκωσης στο πετρέλαιο - Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent

Πολιτική
29/09/2026 - 13:19

Μητσοτάκης από Ασπρόπυργο: 27 χρόνια μετά, ένα υπερσύγχρονο σχολείο στη θέση των κοντέινερ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:17

ΤΜΕΔΕ: «Άλμα» 25,4% στα ίδια κεφάλαια και 27,2% στο EBITDA το 2025

Υγεία
29/09/2026 - 13:08

4ο Festival Alzheimer: Ο τρόπος διαχείρισης της άνοιας αλλάζει παγκοσμίως

Ειδήσεις
29/09/2026 - 13:07

Γαλλία: Νέο ρεκόρ για το χρέος – Στα 3,595 τρισ. ευρώ και στο 119% του ΑΕΠ

Πολιτική
29/09/2026 - 13:03

Κατρίνης: Στο ΠΑΣΟΚ μας ενδιαφέρει να κλείσουμε την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
29/09/2026 - 13:02

ΕΑΕΕ: Τα 6 στα 10 συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου περιλαμβάνουν κάλυψη για φυσικές καταστροφές

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:01

ΣΕΑΔΑ: Πρόταση 9 σημείων για για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οικονομία
29/09/2026 - 13:00

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και JOIST ενώνουν δυνάμεις για την καινοτομία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:55

Πούτιν: Αυξάνει κατά 15.500 τους εν ενεργεία στρατιωτικούς της Ρωσίας

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:48

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου για έξι κινητά – Τι εξετάζει ο ανακριτής

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 12:36

Novo Nordisk: Deal άνω των $2 δισ. για πειραματικό χάπι αδυνατίσματος

Οικονομία
29/09/2026 - 12:35

Νοικοκυριά: Αυξήθηκε η δαπάνη για ένδυση και υπόδηση – 4,6 δισ. ευρώ το 2025

Οικονομία
29/09/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,9% στις τιμές παραγωγού υπηρεσιών το δεύτερο τρίμηνο

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:25

Ισπανία: «Εκτόξευση» του πληθωρισμού στο 5% τον Σεπτέμβριο – Υψηλό 3,5 ετών

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:23

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις

Οικονομία
29/09/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €447,5 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων το 2024

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ