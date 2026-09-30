Σεπόλια: Μαθητής παρασύρθηκε από Ι.Χ. – Στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι

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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (30/9) στην οδό Αδμήτου, στα Σεπόλια, όταν μαθητής παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Περγάμου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από την παράσυρση το παιδί υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να το μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν επίσης ζημιές στο παρμπρίζ του οχήματος, όπως αποτυπώνεται και στη σχετική φωτογραφία.

Εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος, παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμήτου, στο ύψος της οδού Περγάμου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση του μαθητή παραμένουν υπό διερεύνηση.