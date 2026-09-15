ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αποφυλάκιση Νίκου Μαζιώτη – Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Ειδήσεις
11:11 - 15 Σεπ 2026

Αποφυλάκιση Νίκου Μαζιώτη – Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Νίκο Μαζιώτη, στέλεχος του «Επαναστατικού Αγώνα», ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με αφορμή την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Δομοκού.  

Η απόφαση εντάσσεται στη νέα αμερικανική πολιτική για τον περιορισμό των θεωρήσεων εισόδου, την οποία ανακοίνωσε στις 16 Ιουλίου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Η συγκεκριμένη πολιτική αφορά αλλοδαπούς οι οποίοι, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συμμετέχουν ή παρέχουν υποστήριξη σε ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σε σχετική ανάρτησή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτηρίζει τον Νίκο Μαζιώτη ηγέτη του «Επαναστατικού Αγώνα», τον οποίο περιγράφει ως ελληνική ακροαριστερή τρομοκρατική οργάνωση που πραγματοποίησε, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Μαζιώτης επρόκειτο να αποφυλακιστεί, ωστόσο δεν θα μπορεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών που εφαρμόζει η Ουάσινγκτον στις θεωρήσεις εισόδου και οι οποίοι στοχεύουν πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως ακροαριστεροί τρομοκράτες.

Στην ίδια ανακοίνωση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ότι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτού του είδους τη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις ΗΠΑ.

Διαφορετικό μέτρο από τις αμερικανικές κυρώσεις

Η απαγόρευση εισόδου που ανακοινώθηκε σήμερα αποτελεί ξεχωριστό μέτρο από το καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων στο οποίο έχει ήδη υπαχθεί ο Νίκος Μαζιώτης.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2015 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον είχε χαρακτηρίσει «Specially Designated Global Terrorist» (SDGT), εντάσσοντάς τον στο ειδικό αμερικανικό καθεστώς κυρώσεων που αφορά την παγκόσμια τρομοκρατία.

Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση τυχόν περιουσιακών στοιχείων του προσώπου που βρίσκονται υπό αμερικανική δικαιοδοσία, καθώς και την απαγόρευση συναλλαγών Αμερικανών πολιτών και αμερικανικών οντοτήτων μαζί του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι έχουν θέσει «σε τροχιά» το πρώτο διαστημικό τους όπλο
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι έχουν θέσει «σε τροχιά» το πρώτο διαστημικό τους όπλο

Ο Τραμπ κόντρα στην έκκληση των ηγετών τεχνολογίας για επιβράδυνση της AI – Ο παράγοντας Κίνα
Ειδήσεις

Ο Τραμπ κόντρα στην έκκληση των ηγετών τεχνολογίας για επιβράδυνση της AI – Ο παράγοντας Κίνα

ΗΠΑ: Κυρώσεις στη VTB για φερόμενη στήριξη του Ιράν – Νέα πίεση στη Ρωσία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Κυρώσεις στη VTB για φερόμενη στήριξη του Ιράν – Νέα πίεση στη Ρωσία

Τραμπ και Σι «μονομαχούν» για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Στη... μέση οι εταιρείες
Ειδήσεις

Τραμπ και Σι «μονομαχούν» για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Στη... μέση οι εταιρείες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/09/2026 - 11:31

Όσα θα ζήσουμε στο «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

Επιχειρήσεις
15/09/2026 - 11:29

Bureau Veritas: Η ισότητα γίνεται «διαβατήριο» βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
15/09/2026 - 11:24

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο crypto αξίας $61 εκατ. από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου

Επιχειρήσεις
15/09/2026 - 11:17

Performance Technologies: Αύξηση τζίρου 12,6% στα €45,814 εκατ. το α' εξάμηνο

Ειδήσεις
15/09/2026 - 11:11

Αποφυλάκιση Νίκου Μαζιώτη – Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 10:57

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές με φόντο ομόλογα και Τεχνητή Νοημοσύνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/09/2026 - 10:52

Νέα εποχή για την αυτοκατανάλωση ενέργειας: Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια και μπαταρίες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
15/09/2026 - 10:44

«Συναγερμός» στη Δανία: Ρωσική φρεγάτα έριξε φωτοβολίδες κατά στρατιωτικού ελικοπτέρου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/09/2026 - 10:38

Μυτιληναίος στους Financial Times: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την κούρσα για το γάλλιο

Ειδήσεις
15/09/2026 - 10:32

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύεται να «επεκτείνει και να εμβαθύνει» τη συνεργασία με τη Ρωσία

Ειδήσεις
15/09/2026 - 10:29

Κίνα: «Φρέναραν» οι λιανικές πωλήσεις τον Αύγουστο – Βουτιά 18,5% στις πωλήσεις αυτοκινήτων

Επιχειρήσεις
15/09/2026 - 10:15

Premia Properties: Καθαρά κέρδη €7,1 εκατ. στο α' εξάμηνο – Αύξηση 34% στα EBITDA

Αναλύσεις
15/09/2026 - 10:11

ΧΑ: Η διατήρηση της στήριξης των 2680 μονάδων διατηρεί τη βραχυπρόθεσμα ανοδική τάση

Ειδήσεις
15/09/2026 - 10:06

ifo: Πολύ υποτονικό το κλίμα στον κλάδο του λιανεμπορίου στη Γερμανία

Πολιτική
15/09/2026 - 10:02

Στη Γερμανία ο Πιερρακάκης – Συνάντηση με Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ

Οικονομία
15/09/2026 - 09:52

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €6,5 δισ. και φοροέσοδα €49,52 δισ. στο 8μηνο

Ομόλογα
15/09/2026 - 09:40

ΗΠΑ: Σε υψηλό 19 ετών η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Πολιτική
15/09/2026 - 09:27

Τσίμαρης (ΠΑΣΟΚ): Ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της ουσιαστικής εποπτείας στις δομές υγείας

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 09:25

Ασιατικές αγορές: Μεικτή εικόνα με το βλέμμα στη Fed και τις αποδόσεις των ομολόγων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/09/2026 - 09:00

ΕΒΙΚΕΝ: Στα 200 ευρώ/MWh η Ελλάδα, στα 50 ευρώ οι ανταγωνιστές

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 08:54

Ακάθεκτο το «τρένο» της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Wall Street, παρά τις εκκλήσεις για επιβράδυνση

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/09/2026 - 08:31

Aegean: Το ενεργειακό κόστος και η γεωπολιτική αβεβαιότητα καθορίζουν το β' εξάμηνο

Magazino
15/09/2026 - 08:17

Emmys 2026: Ξεχώρισαν «Widow's Bay» και «The Pitt» - Η λίστα με τους νικητές

Ακίνητα
15/09/2026 - 08:14

Επιστροφή ενοικίου: 15 ημέρες για τον έλεγχο των στοιχείων - Τι πρέπει να διορθώσουν οι φορολογούμενοι

Επιχειρήσεις
15/09/2026 - 08:07

Το 11th Business Forum Greece-Sweden στις 24/9 στο Divani Caravel: Ομιλητές, Συντονιστές και Πρόγραμμα

Ειδήσεις
15/09/2026 - 08:01

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι έχουν θέσει «σε τροχιά» το πρώτο διαστημικό τους όπλο

Ναυτιλία
15/09/2026 - 07:48

Σε ιστορικά υψηλά οι ναύλοι των VLCC λόγω της κρίσης στο Ορμούζ

Ειδήσεις
15/09/2026 - 07:28

Ο Τραμπ κόντρα στην έκκληση των ηγετών τεχνολογίας για επιβράδυνση της AI – Ο παράγοντας Κίνα

Γρηγόρης Νικολόπουλος
15/09/2026 - 07:20

Μπορεί να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/09/2026 - 06:37

Το νέο DEEPAL S07 PRO έφτασε στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ