Αποφυλάκιση Νίκου Μαζιώτη – Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Την απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Νίκο Μαζιώτη, στέλεχος του «Επαναστατικού Αγώνα», ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με αφορμή την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Δομοκού.

Η απόφαση εντάσσεται στη νέα αμερικανική πολιτική για τον περιορισμό των θεωρήσεων εισόδου, την οποία ανακοίνωσε στις 16 Ιουλίου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Η συγκεκριμένη πολιτική αφορά αλλοδαπούς οι οποίοι, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συμμετέχουν ή παρέχουν υποστήριξη σε ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σε σχετική ανάρτησή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτηρίζει τον Νίκο Μαζιώτη ηγέτη του «Επαναστατικού Αγώνα», τον οποίο περιγράφει ως ελληνική ακροαριστερή τρομοκρατική οργάνωση που πραγματοποίησε, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Μαζιώτης επρόκειτο να αποφυλακιστεί, ωστόσο δεν θα μπορεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών που εφαρμόζει η Ουάσινγκτον στις θεωρήσεις εισόδου και οι οποίοι στοχεύουν πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως ακροαριστεροί τρομοκράτες.

Στην ίδια ανακοίνωση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ότι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτού του είδους τη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις ΗΠΑ.

Διαφορετικό μέτρο από τις αμερικανικές κυρώσεις

Η απαγόρευση εισόδου που ανακοινώθηκε σήμερα αποτελεί ξεχωριστό μέτρο από το καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων στο οποίο έχει ήδη υπαχθεί ο Νίκος Μαζιώτης.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2015 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον είχε χαρακτηρίσει «Specially Designated Global Terrorist» (SDGT), εντάσσοντάς τον στο ειδικό αμερικανικό καθεστώς κυρώσεων που αφορά την παγκόσμια τρομοκρατία.

Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση τυχόν περιουσιακών στοιχείων του προσώπου που βρίσκονται υπό αμερικανική δικαιοδοσία, καθώς και την απαγόρευση συναλλαγών Αμερικανών πολιτών και αμερικανικών οντοτήτων μαζί του.