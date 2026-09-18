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Μακρόν: Το Παρίσι θα προχωρήσει στη σύγκληση της G7 με αντικείμενο το ενεργειακό
Ειδήσεις
17:12 - 18 Σεπ 2026

Μακρόν: Το Παρίσι θα προχωρήσει στη σύγκληση της G7 με αντικείμενο το ενεργειακό

Reporter.gr Newsroom
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Στη σύγκληση συνόδου της G7 με αντικείμενο τα ενεργειακά ζητήματα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προχωρά το Παρίσι, όπως ανακοίνωσε σήμερα (18/9) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά τα επίπεδα των ενεργειακών αποθεμάτων, αλλά και να εξεταστεί το ενδεχόμενο απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων.

Όπως ανέφερε ο Μακρόν μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο των Ηλυσίων με τους επικεφαλής των γαλλικών πολιτικών κομμάτων και υποψήφιους για την προεδρία, η σύνοδος της G7 θα πρέπει να συμβάλει στην «αποφυγή περιττών εντάσεων» μεταξύ των κρατών-μελών και των βασικών εταίρων τους. Παράλληλα, στο τραπέζι θα βρεθούν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων στην αγορά.

Ο Γάλλος πρόεδρος απέδωσε εξ ολοκλήρου στους πολέμους και στο κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ τα «ιστορικά» υψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις καταστροφές στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και της Ουκρανίας εξαιτίας του ρωσικού επιθετικού πολέμου, έχει προκαλέσει εκτίναξη των τιμών ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μάλιστα, ο Μακρόν προειδοποίησε ότι δεν αναμένεται ουσιαστική αλλαγή της κατάστασης τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα επικοινωνήσει εντός της ημέρας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα της αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και την επιτάχυνση όλων των διαθέσιμων μέτρων ευελιξίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των τιμών και στη διαμόρφωση χαμηλότερου ενεργειακού κόστους.

Επιχείρηση για επαναλειτουργία του Ορμούζ

Αναφερόμενος στην κατάσταση στον Πορθμό του Ορμούζ, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει την ειρηνική επαναλειτουργία των Στενών. Όπως σημείωσε, υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας τόσο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως οι σχετικές διαπραγματεύσεις παραμένουν δύσκολες.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι η Γαλλία είναι έτοιμη, μόλις επιτευχθεί συμφωνία, να συμβάλει στην ασφαλή συνοδεία δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ώστε να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Ο Μακρόν υπεραμύνθηκε παράλληλα των κυβερνητικών επιλογών για την προστασία των Γάλλων πολιτών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων κρίσεων, αναφερόμενος τόσο στην πανδημία του Covid όσο και στη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Όπως σημείωσε, ωστόσο, η Γαλλία έχει πλέον να αντιμετωπίσει και την ευθύνη της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.

«Η ασφάλειά μας διακυβεύεται στην Ουκρανία»

Περνώντας στο ουκρανικό ζήτημα, ο Μακρόν τόνισε ότι «η ασφάλειά μας σήμερα και αύριο διακυβεύεται στην Ουκρανία».

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, καθώς και στις πρόσφατες δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η Ρωσία να εξαπολύσει «υβριδικά χτυπήματα» εναντίον των ευρωπαϊκών χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία.

Χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε μια στιγμή επαγρύπνησης».

Σε ό,τι αφορά την πιθανή αντίδραση της Γαλλίας, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η αποτροπή βασίζεται ακριβώς στην αποφυγή δημοσιοποίησης των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. «Αλλά αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ήταν λάθος για τη Ρωσία να συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο απέναντι στις ευρωπαϊκές χώρες.

Σχέδιο προστασίας κρίσιμων υποδομών

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενταθεί η ρωσική υβριδική απειλή απέναντι στην Ευρώπη και τη Γαλλία. Για τον λόγο αυτό, όπως ανακοίνωσε, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να καταρτίσει σχέδιο για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας από πιθανές ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, στόχος των ενεργειών αυτών είναι να προκληθεί φόβος στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και να υπονομευθεί η προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας.

«Το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Δεν μας εκφοβίζει, επειδή γνωρίζουμε ότι η ασφάλειά μας σήμερα και αύριο διακυβεύεται στην Ουκρανία», κατέληξε ο Μακρόν.

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