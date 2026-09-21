Alpha Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη παρά το νέο ενεργειακό σοκ

Η οικονομία της Ευρωζώνης φαίνεται ότι έχει απορροφήσει το πρόσφατο ενεργειακό σοκ καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Τα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB staff macroeconomic projections for the euro area, September 2026) και της Eurostat καταδεικνύουν ήπια αναπτυξιακή δυναμική παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την προσωρινή οικονομική επιβάρυνση από τις φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με έκθεση της Alpha Bank, Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,4%, υψηλότερα των προβλέψεων, έναντι μηδενικής μεταβολής στο πρώτο τρίμηνο. Η ανάκαμψη της μεταποιητικής δραστηριότητας, η ζήτηση που δημιουργεί η παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, λειτουργούν ως οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης. Παράλληλα, ο πληθωρισμός οφείλεται κυρίως στις τιμές της ενέργειας, χωρίς να υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ευρείας μετάδοσης στις υπόλοιπες τιμές. Αυτή η εξέλιξη, ενώ επιτρέπει στην οικονομία να συνεχίσει να αναπτύσσεται, οδήγησε την ΕΚΤ στην αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την προηγούμενη εβδομάδα. Οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι στηρίζουν την ανάπτυξη είναι:

Πρώτον, η ισχυρότερη ανάκαμψη της μεταποίησης. Η ευρωπαϊκή μεταποιητική παραγωγή ανακάμπτει περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις και οι νέες παραγγελίες, ιδιαίτερα στη Γερμανία, αυξάνονται σημαντικά. Αυτή η θετική εξέλιξη αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στους Δείκτες Υπευθύνων Προμηθειών – PMI.

Η μεταποίηση βρίσκεται πλέον σε σαφή φάση επέκτασης (PMI > 50), ενώ τον Αύγουστο κατεγράφη το υψηλότερο επίπεδο του σχετικού δείκτη (52,7) από τον Μάιο του 2022. Οι υπηρεσίες παραμένουν σε ήπια ανάπτυξη, με τον αντίστοιχο δείκτη να διαμορφώνεται στο 51,6 τον Αύγουστο. Επομένως, η εικόνα βελτιώνεται, κυρίως, λόγω της ανάκαμψης της βιομηχανίας, ενώ οι υπηρεσίες συνεχίζουν ηπιότερα να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) της Ευρωζώνης αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 98,4 μονάδες από τις 97,1 μονάδες τον Ιούλιο, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2026.

Δεύτερον, η ώθηση από τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Η παγκόσμια έκρηξη επενδύσεων στην AI δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού παρέχοντας εξοπλισμό, βιομηχανικά εξαρτήματα, ηλεκτρικές υποδομές και τεχνολογίες για κέντρα δεδομένων (data centres).

Οι εξαγωγές αναμένεται να ενισχυθούν λόγω της βελτίωσης της παγκόσμιας ζήτησης, αν και τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωζώνη αναμένεται να επωφεληθεί λιγότερο από τη διεθνή ζήτηση που συνδέεται με την AI σε σύγκριση με άλλες οικονομίες, λόγω της συγκριτικά περιορισμένης παραγωγής προϊόντων AI (ECB staff macroeconomic projections for the euro area, September 2026).

Τρίτον, η πιο υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική. Συγκεκριμένα, οι δημόσιες δαπάνες στη Γερμανία αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ η Γαλλία εφαρμόζει ηπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή από την αναμενόμενη για τα ελλείμματά της. Η δημοσιονομική στήριξη αντισταθμίζει μέρος των επιπτώσεων από τα υψηλότερα επιτόκια (“A resilient economy”, Danske Bank, September 2026).

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος απορρέει από τον πληθωρισμό, ο οποίος κυμαίνεται σε επίπεδα άνω του 3% και αφορά κυρίως την ενέργεια. Δεν παρατηρούνται σημαντικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα, λοιπά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς το πρόσφατο ενεργειακό σοκ δεν έχει «μεταδοθεί» ευρέως στις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να κορυφωθεί στο 3,6% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σχετικά συγκρατημένος και να κινηθεί σταδιακά προς τον στόχο του 2% μέχρι τα τέλη του 2027 (ECB staff macroeconomic projections for the euro area, September 2026).

Τέλος, οι έντονοι θερινοί καύσωνες και οι συνθήκες ξηρασίας σε πολλές χώρες της Ευρώπης που οδήγησαν σε εκτεταμένες πυρκαγιές εκτιμάται από την ΕΚΤ ότι θα επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, χωρίς όμως να ανατρέψουν τη συνολική θετική εικόνα. Οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν σημαντικές ζημιές σε υποδομές, επιχειρήσεις και φυσικό κεφάλαιο, επηρεάζοντας τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ωστόσο, η επίδρασή τους στο ΑΕΠ μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των φυσικών απωλειών, καθώς οι εργασίες ανοικοδόμησης, η κρατική στήριξη και η βοήθεια αποκατάστασης αντισταθμίζουν μέρος της απώλειας οικονομικής δραστηριότητας (“The economic impact of a hotter Europe”, ABN AMRO, August 2026).

Μετά την ισχυρότερη, του αναμενομένου, άνοδο κατά 0,4% στο δεύτερο τρίμηνο, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης εκτιμάται ότι, με βάση τις τελευταίες αναθεωρημένες προβλέψεις της ΕΚΤ, θα διαμορφωθεί στο 0,3% το τρίτο τρίμηνο του 2026, πριν αυξηθεί οριακά στο 0,4% το τέταρτο τρίμηνο. Οι προβλέψεις για το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Ιουνίου, αντανακλώντας βελτιωμένες εκτιμήσεις για όλες τις συνιστώσες της ζήτησης.