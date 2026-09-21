ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Alpha Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη παρά το νέο ενεργειακό σοκ
Ειδήσεις
15:44 - 21 Σεπ 2026

Alpha Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη παρά το νέο ενεργειακό σοκ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η οικονομία της Ευρωζώνης φαίνεται ότι έχει απορροφήσει το πρόσφατο ενεργειακό σοκ καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Τα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB staff macroeconomic projections for the euro area, September 2026) και της Eurostat καταδεικνύουν ήπια αναπτυξιακή δυναμική παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την προσωρινή οικονομική επιβάρυνση από τις φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με έκθεση της Alpha Bank, Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,4%, υψηλότερα των προβλέψεων, έναντι μηδενικής μεταβολής στο πρώτο τρίμηνο. Η ανάκαμψη της μεταποιητικής δραστηριότητας, η ζήτηση που δημιουργεί η παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, λειτουργούν ως οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης. Παράλληλα, ο πληθωρισμός οφείλεται κυρίως στις τιμές της ενέργειας, χωρίς να υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ευρείας μετάδοσης στις υπόλοιπες τιμές. Αυτή η εξέλιξη, ενώ επιτρέπει στην οικονομία να συνεχίσει να αναπτύσσεται, οδήγησε την ΕΚΤ στην αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την προηγούμενη εβδομάδα. Οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι στηρίζουν την ανάπτυξη είναι:

Πρώτον, η ισχυρότερη ανάκαμψη της μεταποίησης. Η ευρωπαϊκή μεταποιητική παραγωγή ανακάμπτει περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις και οι νέες παραγγελίες, ιδιαίτερα στη Γερμανία, αυξάνονται σημαντικά. Αυτή η θετική εξέλιξη αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στους Δείκτες Υπευθύνων Προμηθειών – PMI.

Η μεταποίηση βρίσκεται πλέον σε σαφή φάση επέκτασης (PMI > 50), ενώ τον Αύγουστο κατεγράφη το υψηλότερο επίπεδο του σχετικού δείκτη (52,7) από τον Μάιο του 2022. Οι υπηρεσίες παραμένουν σε ήπια ανάπτυξη, με τον αντίστοιχο δείκτη να διαμορφώνεται στο 51,6 τον Αύγουστο. Επομένως, η εικόνα βελτιώνεται, κυρίως, λόγω της ανάκαμψης της βιομηχανίας, ενώ οι υπηρεσίες συνεχίζουν ηπιότερα να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) της Ευρωζώνης αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 98,4 μονάδες από τις 97,1 μονάδες τον Ιούλιο, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2026.

anthektikota_oikonomias_9f8e43169fb50dbf.jpg

Δεύτερον, η ώθηση από τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Η παγκόσμια έκρηξη επενδύσεων στην AI δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού παρέχοντας εξοπλισμό, βιομηχανικά εξαρτήματα, ηλεκτρικές υποδομές και τεχνολογίες για κέντρα δεδομένων (data centres).

Οι εξαγωγές αναμένεται να ενισχυθούν λόγω της βελτίωσης της παγκόσμιας ζήτησης, αν και τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωζώνη αναμένεται να επωφεληθεί λιγότερο από τη διεθνή ζήτηση που συνδέεται με την AI σε σύγκριση με άλλες οικονομίες, λόγω της συγκριτικά περιορισμένης παραγωγής προϊόντων AI (ECB staff macroeconomic projections for the euro area, September 2026).

Τρίτον, η πιο υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική. Συγκεκριμένα, οι δημόσιες δαπάνες στη Γερμανία αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ η Γαλλία εφαρμόζει ηπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή από την αναμενόμενη για τα ελλείμματά της. Η δημοσιονομική στήριξη αντισταθμίζει μέρος των επιπτώσεων από τα υψηλότερα επιτόκια (“A resilient economy”, Danske Bank, September 2026).

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος απορρέει από τον πληθωρισμό, ο οποίος κυμαίνεται σε επίπεδα άνω του 3% και αφορά κυρίως την ενέργεια. Δεν παρατηρούνται σημαντικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα, λοιπά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς το πρόσφατο ενεργειακό σοκ δεν έχει «μεταδοθεί» ευρέως στις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να κορυφωθεί στο 3,6% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σχετικά συγκρατημένος και να κινηθεί σταδιακά προς τον στόχο του 2% μέχρι τα τέλη του 2027 (ECB staff macroeconomic projections for the euro area, September 2026).

grafima_4_alpha_86db6ac12e28b69b.jpg

Τέλος, οι έντονοι θερινοί καύσωνες και οι συνθήκες ξηρασίας σε πολλές χώρες της Ευρώπης που οδήγησαν σε εκτεταμένες πυρκαγιές εκτιμάται από την ΕΚΤ ότι θα επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, χωρίς όμως να ανατρέψουν τη συνολική θετική εικόνα. Οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν σημαντικές ζημιές σε υποδομές, επιχειρήσεις και φυσικό κεφάλαιο, επηρεάζοντας τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ωστόσο, η επίδρασή τους στο ΑΕΠ μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των φυσικών απωλειών, καθώς οι εργασίες ανοικοδόμησης, η κρατική στήριξη και η βοήθεια αποκατάστασης αντισταθμίζουν μέρος της απώλειας οικονομικής δραστηριότητας (“The economic impact of a hotter Europe”, ABN AMRO, August 2026).

Μετά την ισχυρότερη, του αναμενομένου, άνοδο κατά 0,4% στο δεύτερο τρίμηνο, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης εκτιμάται ότι, με βάση τις τελευταίες αναθεωρημένες προβλέψεις της ΕΚΤ, θα διαμορφωθεί στο 0,3% το τρίτο τρίμηνο του 2026, πριν αυξηθεί οριακά στο 0,4% το τέταρτο τρίμηνο. Οι προβλέψεις για το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Ιουνίου, αντανακλώντας βελτιωμένες εκτιμήσεις για όλες τις συνιστώσες της ζήτησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης προς Άγκυρα: Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση – Η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές
Πολιτική

Μαρινάκης προς Άγκυρα: Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση – Η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές

Η AEGEAN αναδείχτηκε για 15η χρονιά «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη»
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η AEGEAN αναδείχτηκε για 15η χρονιά «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη»

Ο θυμός των έφηβων κοριτσιών: Πώς μπορούν οι γονείς να τα βοηθήσουν να τον διαχειριστούν
Magazino

Ο θυμός των έφηβων κοριτσιών: Πώς μπορούν οι γονείς να τα βοηθήσουν να τον διαχειριστούν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα ντίζελ – Παγκόσμια κρίση με ορίζοντα το 2027
Ειδήσεις

Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα ντίζελ – Παγκόσμια κρίση με ορίζοντα το 2027

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις εξωτερικές προκλήσεις - Κομβικός ο ρόλος των ΜμΕ
Οικονομία

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις εξωτερικές προκλήσεις - Κομβικός ο ρόλος των ΜμΕ

Alpha Bank: Αγορά 2,03 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι €9,83 εκατ.
Ανακοινώσεις

Alpha Bank: Αγορά 2,03 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι €9,83 εκατ.

Alpha Bank: Επιτυχής τιμολόγηση ομολογιών Senior Preferred ύψους 700 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Επιτυχής τιμολόγηση ομολογιών Senior Preferred ύψους 700 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/09/2026 - 17:27

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό CUPRA RAVAL φέρνει το αντισυμβατικό πνεύμα της μάρκας στην καρδιά της πόλης

Magazino
21/09/2026 - 17:27

32ες Νύχτες Πρεμιέρας: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε α' πανελλήνια προβολή

Ειδήσεις
21/09/2026 - 17:22

Δανία: Σεβαστή η κυριαρχία της Γροιλανδίας στη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 17:18

Μπέσεντ: Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους

Ειδήσεις
21/09/2026 - 17:06

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:59

Η λεπτή δημοσιονομική ισορροπία των επιδοτήσεων – Σε τεντωμένο σχοινί οι κυβερνήσεις

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:55

Κόστα: Χρειαζόμαστε «νέο χρήμα» για τον προϋπολογισμό της ΕΕ – Στο τραπέζι νέοι φόροι

Χρηματιστήρια
21/09/2026 - 16:49

Τάσεις ανάκαμψης στη Wall Street, με ώθηση από την πτώση στο πετρέλαιο

Οικονομία
21/09/2026 - 16:42

ΠΑΣΟΚ: Ζητούμενο σε περίοδο ενεργειακής κρίσης να περιοριστεί η επιβάρυνση στην πηγή

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:42

ΤτΕ: Κακόβουλη χρήση του ονόματος του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:34

Βενετία: Στο τραπέζι αύξηση του τουριστικού τέλους στα 30 ευρώ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:29

Γάζα: Τρεις νεκροί από ισραηλινά πυρά στη Γάζα

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 16:22

Paramount – Warner Bros.: Πρόστιμα εκατομμυρίων στο «τραπέζι» για τυχόν καθυστέρηση στη διανομή ταινιών

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:21

Σε πολιτικό-οικονομικό αδιέξοδο η Γερμανία – Ο Μερτς παίζει το «χαρτί» της σταθερότητας

Οικονομία
21/09/2026 - 16:15

ΑΑΔΕ: Από 12 Οκτωβρίου σε λειτουργία το Τελωνείο Ανατολικής Αττικής

Οικονομία
21/09/2026 - 16:06

Ζανιάς: Το δημογραφικό απειλεί την ανάπτυξη – Τους μεγάλους κινδύνους τους αντιμετωπίζεις έγκαιρα

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:06

Κάλας: «Επίφαση δημοκρατίας» οι εκλογές στη Ρωσία

Ειδήσεις
21/09/2026 - 15:55

Η γραφειοκρατία το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις στη Γερμανία

Πολιτική
21/09/2026 - 15:55

Σύγκρουση Σδούκου – Φαραντούρη: Τον κατηγορεί για «σεξισμό», της απαντά για «αήθη επίθεση»

Ειδήσεις
21/09/2026 - 15:44

Alpha Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη παρά το νέο ενεργειακό σοκ

Πολιτική
21/09/2026 - 15:34

Μαρινάκης προς Άγκυρα: Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση – Η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/09/2026 - 15:32

Η AEGEAN αναδείχτηκε για 15η χρονιά «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη»

Ειδήσεις
21/09/2026 - 15:18

Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα ντίζελ – Παγκόσμια κρίση με ορίζοντα το 2027

Οικονομία
21/09/2026 - 15:12

Στουρνάρας: Η ΕΚΤ σε επιφυλακή – Χρειάζονται προσεκτικά βήματα στα επιτόκια

Ειδήσεις
21/09/2026 - 14:56

BofA: «Ψαλιδίζει» τις προσδοκίες της αγοράς για αυξήσεις επιτοκίων

Magazino
21/09/2026 - 14:56

ΔΕΗ: Χρυσός Χορηγός του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Ειδήσεις
21/09/2026 - 14:53

Πανέτα (ΕΚΤ): Οι υψηλές αποτιμήσεις της τεχνολογίας αυξάνουν τον κίνδυνο απότομων διορθώσεων

Ειδήσεις
21/09/2026 - 14:52

ΕΣΗΕΑ: Χαιρετίζουμε την ανάκληση της απόφασης κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 14:40

CNL Capital: Ανανέωσε έως τον Οκτώβριο του 2027 τη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με τη MERIT

Ειδήσεις
21/09/2026 - 14:30

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκάλυψε ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή – Σταματήστε το διασυρμό μου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ