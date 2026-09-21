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Στουρνάρας: Η ΕΚΤ σε επιφυλακή – Χρειάζονται προσεκτικά βήματα στα επιτόκια
Οικονομία
15:12 - 21 Σεπ 2026

Στουρνάρας: Η ΕΚΤ σε επιφυλακή – Χρειάζονται προσεκτικά βήματα στα επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να λάβει υπόψη τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, αλλά να  αποφύγει τις εσπευσμένες αποφάσεις, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιάννη Στουρνάρα, στο Bloomberg.

Αν και τα "καλά νέα" είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δευτερογενείς επιδράσεις μέσω π.χ. των μισθών, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

"Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αλλεπάλληλων διαταραχών από την πλευρά της προσφοράς και δεν μπορούμε απλώς να τις αγνοήσουμε, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και ισχυρή ζήτηση λόγω της δημοσιονομικής επέκτασης και της ραγδαίας αύξησης των επενδύσεων στην ΤΝ", δήλωσε στο Δουβλίνο, όπου συμμετείχε σε σύνοδο των υπουργών οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της Ευρώπης. "Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση."

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι οποίοι έχουν αυξήσει τα βασικά επιτόκια δύο φορές μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, συζητούν ποια επιπλέον μέτρα πρέπει να λάβουν ώστε να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στο 2%, από 3% και πλέον σήμερα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι απροσδόκητα υψηλές επιδόσεις της οικονομίας της περιοχής αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Άλλοι, ωστόσο, ανησυχούν ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω σημαντική αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Με την επόμενη απόφαση της ΕΚΤ να αναμένεται σε ένα μήνα και πλέον, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι ο ίδιος δεν έχει καταλήξει ακόμη σε απόφαση και ότι τα διάφορα οικονομικά σενάρια που έχει καταρτίσει η ΕΚΤ μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγός.

"Αν υπάρξει έξαρση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο ή αύξηση του ενεργειακού κόστους που θα μας οδηγήσει σαφώς στο δυσμενές σενάριο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια αύξηση τον Οκτώβριο", είπε. "Αλλά αν υπάρξουν έστω και ελάχιστες αμφιβολίες, δεν θα κάνουμε τίποτα και θα περιμένουμε μέχρι τον επόμενο γύρο προβλέψεων. Δεν χρειάζεται να λάβουμε εσπευσμένες αποφάσεις."

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται και πάλι, η Πρόεδρος Christine Lagarde τόνισε ότι οι ανοδικές κινήσεις στις αγορές ενέργειας δεν συνεπάγονται κατ’ ανάγκην υψηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μίλησαν στο Bloomberg στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας προϊδέασαν για περαιτέρω αυξήσεις.

Οι αγορές σε μεγάλο βαθμό προεξοφλούν και τρίτη αύξηση του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατά 0,25%, σε 2,75%, τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια, προβλέπουν τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις έως ότου ο πληθωρισμός τεθεί υπό έλεγχο, αν και οι οικονομολόγοι δεν είναι τόσο βέβαιοι ότι θα χρειαστεί τέτοιος βαθμός αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής.

Ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε ότι το περιβάλλον παραμένει ασταθές.

"Αν τα στοιχεία για την οικονομία δείξουν ότι δεν διατηρείται η ανθεκτικότητα ή ότι επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης της δραστηριότητας, νομίζω ότι αυτό θα είναι λόγος να μην αυξήσουμε τα επιτόκια και να σταματήσουμε προς το παρόν", είπε. Επίσης, "εάν υπάρξει συμφωνία στη Μέση Ανατολή, οι τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να αποκλιμακωθούν και πάλι πολύ γρήγορα."

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα βοηθά επίσης την ΕΚΤ. "Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια ήταν θετική τόσο για την αξιοπιστία της ίδιας όσο και για την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής παγκοσμίως, λόγω του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και το δολάριο."

Η συζήτηση σχετικά με τα επόμενα βήματα της ΕΚΤ εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων στη ζώνη του ευρώ, καθώς η διαφορά αποδόσεων των γαλλικών κρατικών ομολόγων από τα αντίστοιχα γερμανικά την Παρασκευή υπερέβη τη μία ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια εν μέσω αυξανόμενης επιφυλακτικότητας των επενδυτών σχετικά με το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα.

Για τον κ. Στουρνάρα, η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, αν και πρόσθεσε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον.

"Μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν έχουμε δει καμία μεγάλη αναταραχή", είπε. "Ελπίζω οι κυβερνήσεις να συνεχίσουν να έχουν επίγνωση της ανάγκης για δημοσιονομική σύνεση, με δεδομένη την εμπειρία μας στο παρελθόν από πολιτικές που δεν ήταν επαρκώς προσεκτικές."

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