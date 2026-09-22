Τραμπ–Σι: Στο τραπέζι δασμοί, AI και κυρώσεις κατά του Ιράν

Η επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο πλευρές προσπαθούν να διατηρήσουν μια εύθραυστη εμπορική εκεχειρία, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν ανοιχτές σημαντικές διαφωνίες για το εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη και τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν.

Εύθραυστη εμπορική εκεχειρία

Παρά τις κινήσεις καλής θέλησης, ΗΠΑ και Κίνα εξακολουθούν να επιβάλλουν υψηλούς δασμούς και να προχωρούν σε ανταποδοτικά μέτρα. Στην κορύφωση του εμπορικού πολέμου πέρυσι, οι αμερικανικοί δασμοί στα κινεζικά προϊόντα έφτασαν το 145%, ενώ οι κινεζικοί δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα το 125%.

Οι δασμοί μειώθηκαν σημαντικά μετά τη συμφωνία του Μαΐου 2025 και αργότερα μετά τη συμφωνία Τραμπ–Σι στη Μπουσάν. Η Κίνα δεσμεύτηκε, μεταξύ άλλων, να αναστείλει ορισμένους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, μείωσαν ορισμένους δασμούς και ανέστειλαν άλλα εμπορικά αντίμετρα.

Η συγκεκριμένη συμφωνία λήγει στις 10 Νοεμβρίου, εκτός εάν παραταθεί. Η παράταση της εκεχειρίας θεωρείται ένα από τα πιθανότερα αποτελέσματα της συνάντησης, με στόχο να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς και να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση, το εμπόριο ΗΠΑ–Κίνας έχει υποχωρήσει σημαντικά. Το συνολικό εμπόριο αγαθών μειώθηκε σχεδόν 30% το 2025 και η πτωτική τάση συνεχίστηκε τους πρώτους επτά μήνες του 2026. Ωστόσο, η Κίνα παραμένει ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Ένα νέο και ιδιαίτερα κρίσιμο μέτωπο είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τραμπ θεωρεί την αμερικανική πρωτοκαθεδρία στην AI άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική και τεχνολογική ισχύ των ΗΠΑ. Παράλληλα, Ουάσιγκτον και Πεκίνο ανταγωνίζονται για την τεχνολογική υπεροχή σε έναν κλάδο που αναμένεται να επηρεάσει βαθιά την παγκόσμια οικονομία.

Οι δύο πλευρές εξετάζουν ακόμη και τη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με σοβαρά περιστατικά που συνδέονται με την AI. Ωστόσο, δεν αναμένονται εύκολες συμφωνίες για τους περιορισμούς στις προηγμένες τεχνολογίες και στους ημιαγωγούς.

Το ζήτημα του Ιράν

Στις συνομιλίες προστίθεται και το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Η Ουάσιγκτον έχει εντείνει την πίεση εναντίον των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών δικτύων που στηρίζουν την Τεχεράνη, γεγονός που αφορά άμεσα την Κίνα, καθώς αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο του Ιράν.

Μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ δεν έχουν στραφεί απευθείας εναντίον του Πεκίνου. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε, ωστόσο, ότι το θέμα συζητήθηκε με Κινέζους αξιωματούχους και ότι οι χρηματοπιστωτικές αρχές της Κίνας έχουν εμπλακεί στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Τι μπορεί να προκύψει από τη συνάντηση

Οι αναλυτές που επικαλείται το CNBC εκτιμούν ότι οι δύο ηγέτες επιδιώκουν κυρίως μικρά, πρακτικά βήματα και αποφυγή μιας νέας σύγκρουσης. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης μια πιθανή συμφωνία αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισ. δολαρίων, με περισσότερες αμερικανικές εξαγωγές αγροτικών και ενεργειακών προϊόντων προς την Κίνα.

Παράλληλα, η Κίνα ενδέχεται να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων, μεταξύ άλλων και αεροσκαφών Boeing. Ωστόσο, σημαντική πρόοδος στο θέμα των προηγμένων ημιαγωγών και των τεχνολογικών περιορισμών θεωρείται δυσκολότερη.

Συνολικά, η συνάντηση Τραμπ–Σι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία και οι δύο πλευρές φαίνεται να επιδιώκουν σταθερότητα χωρίς να εγκαταλείπουν τα στρατηγικά τους πλεονεκτήματα. Η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας, η αποφυγή νέων δασμών και κάποια περιορισμένη συμφωνία για το εμπόριο θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα πιο άμεσα αποτελέσματα, ενώ τα βαθύτερα ζητήματα —AI, ημιαγωγοί, τεχνολογικοί περιορισμοί και κυρώσεις— παραμένουν ουσιαστικά άλυτα.