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McDonald&#039;s: Νέα αναπτυξιακή στρατηγική με επενδύσεις 8,5 δισ. για αναβάθμιση των εστιατορίων
Ειδήσεις
15:49 - 23 Σεπ 2026

McDonald's: Νέα αναπτυξιακή στρατηγική με επενδύσεις 8,5 δισ. για αναβάθμιση των εστιατορίων

Reporter.gr Newsroom
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Η McDonald’s ανακοίνωσε την Τετάρτη (23/9) νέους οικονομικούς στόχους για υψηλότερα λειτουργικά περιθώρια κέρδους, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και σχέδια για την παροχή οικονομικής στήριξης στους δικαιοδόχους της, καθώς αυτοί επενδύουν στα εστιατόριά τους.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η εταιρεία παρουσίασε αυτές τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ενόψει παρουσίασης προς τους επενδυτές, η οποία θα ξεκινήσει από τα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας fast food στο Σικάγο την Τετάρτη.

Τον Ιούνιο, η εταιρεία παρουσίασε τη νεότερη αναπτυξιακή της στρατηγική, McDonald’s NEXT. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου περιλαμβάνουν νέο σχεδιασμό των εστιατορίων, καλύτερη γεύση στα τρόφιμα και τα ροφήματα, καινοτομία με βάση τις ανάγκες των καταναλωτών και βελτιωμένη εξυπηρέτηση από το προσωπικό. Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, τα στελέχη της εταιρείας είχαν δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του σχεδίου και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές έρχονται καθώς η δραστηριότητα της McDonald’s στις ΗΠΑ προσπαθεί να ανακάμψει από τις υποτονικές πωλήσεις, ενώ οι καταναλωτές, που έχουν πληγεί από χρόνια αυξημένου πληθωρισμού, επισκέπτονται λιγότερο συχνά τα εστιατόρια.

Βασικό σκέλος της νέας στρατηγικής αποτελούν οι ανακαινίσεις των εστιατορίων, τις οποίες η McDonald’s επιβάλλει στους δικαιοδόχους της περίπου κάθε δεκαετία. Ωστόσο, η αλυσίδα θα παρουσιάσει επίσης αυτό που αποκαλεί Restaurant NEXT, το οποίο περιλαμβάνει βελτιώσεις στον εξοπλισμό, την τεχνολογία και τις λειτουργίες των εστιατορίων. Θα περιλαμβάνει επίσης το ArchIQ, ένα λειτουργικό σύστημα για εστιατόρια που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όλες αυτές οι αναβαθμίσεις θα απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις από τους δικαιοδόχους. Ωστόσο, η McDonald’s σχεδιάζει επίσης να προσφέρει οικονομική στήριξη, μέσω ελαφρύνσεων στα μισθώματα και άμεσων κεφαλαιακών ενισχύσεων. Έως το 2036, η McDonald’s σχεδιάζει να δαπανήσει έως και 8,5 δισ. δολάρια για να επιταχύνει τις επενδύσεις των δικαιοδόχων στο πρόγραμμα αναβάθμισης των εστιατορίων.

Περίπου 5 δισ. δολάρια από αυτή τη στήριξη θα δοθούν έως το 2030. Η McDonald’s εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει περίπου 1,5 έως 2 δισ. δολάρια σε κεφαλαιακές δαπάνες από το 2027 έως το 2030 για την επιτάχυνση του NEXT, επιπλέον περίπου 3 δισ. δολαρίων ετησίως που δαπανά συνήθως σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Το 2025, η McDonald’s ανακοίνωσε κεφαλαιακές δαπάνες ύψους 3,4 δισ. δολαρίων.

Οι δικαιοδόχοι ενδέχεται να αντιδράσουν στις απαιτήσεις του δικαιοπάροχου για δικές τους επενδύσεις στα εστιατόρια, πέραν των τυπικών ανακαινίσεων αισθητικού χαρακτήρα. Το κόστος του βοδινού κρέατος και της εργασίας ήδη πιέζει τα κέρδη τους.

Ωστόσο, τα στελέχη της εταιρείας εκτιμούν ότι οι αναβαθμίσεις θα αποδώσουν καρπούς για τα εστιατόριά τους. Η McDonald’s προβλέπει ότι οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα θα οδηγήσουν σε αύξηση περίπου 100.000 δολαρίων στις ετήσιες ταμειακές ροές του μέσου εστιατορίου στις ΗΠΑ, ενώ εκτιμά ότι η πρωτοβουλία θα χρειαστεί περίπου τέσσερα χρόνια για να αποσβεστεί η επένδυση των δικαιοδόχων.

Ενώ η McDonald’s σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες της για να ενισχύσει τις αναβαθμίσεις των εστιατορίων, η εταιρεία δήλωσε ότι σκοπεύει να μειώσει το κόστος σε άλλους τομείς, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Έως το 2030, η McDonald’s θέτει ως στόχο λειτουργικό περιθώριο κέρδους μεταξύ των χαμηλών και μεσαίων επιπέδων του 50%. Το 2025, η εταιρεία ανακοίνωσε λειτουργικό περιθώριο 46,1%, σύμφωνα με τις εταιρικές καταθέσεις.

Μέρος της διεύρυνσης του περιθωρίου κέρδους θα προέλθει από τις γενικές και διοικητικές δαπάνες της. Έως το 2030, η McDonald’s προβλέπει ότι περίπου 1,9% των συνολικών πωλήσεων του συστήματος θα κατευθύνεται σε γενικά και διοικητικά έξοδα. Συγκριτικά, η εταιρεία προβλέπει σήμερα ότι το 2,2% των συνολικών πωλήσεων του συστήματος θα δαπανηθεί για γενικά και διοικητικά έξοδα το 2026.

Η McDonald’s έχει επίσης στραμμένο το βλέμμα της στην αύξηση των πωλήσεών της παγκοσμίως. Μέρος αυτής της αύξησης θα προέλθει από νέα καταστήματα. Το επόμενο έτος, η εταιρεία αναμένει ότι το άνοιγμα νέων εστιατορίων θα αντιστοιχεί περίπου στο 2,5% της αύξησης των συνολικών πωλήσεων του συστήματος.

Η επιταχυνόμενη επέκταση της εταιρείας θα επιβραδυνθεί τα επόμενα χρόνια. Έως το 2030, η McDonald’s αναμένει ότι τα νέα εστιατόρια θα αντιστοιχούν μόλις στο 2% της αύξησης των συνολικών πωλήσεων του συστήματος.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, η αλυσίδα μπέργκερ έχει στραφεί περισσότερο σε προϊόντα του μενού πέρα από τα βασικά προϊόντα με βοδινό κρέας, προκειμένου να ενισχύσει τις πωλήσεις, κυρίως στο κοτόπουλο και τα ροφήματα. Έως το 2030, η McDonald’s θέλει να αυξήσει το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της σε αυτές τις δύο κατηγορίες κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε καθεμία.

Ωστόσο, η McDonald’s δεν εγκαταλείπει τα μπέργκερ. Η εταιρεία θέλει επίσης να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην κατηγορία του βοδινού κρέατος.

Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάζει να εφαρμόσει το «Make It Golden», ένα πολυετές πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων, με στόχο να διασφαλίσει τη συνέπεια, τη βελτιωμένη ποιότητα και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Το πρόγραμμα θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 5 Οκτωβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την **124η επέτειο από τη γέννηση του Ρέι Κροκ, ο οποίος μετέτρεψε το εστιατόριο μπέργκερ σε παγκόσμιο κολοσσό.

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