Μαρκόπουλος: Νέα φορολογική ατζέντα και παραγωγικότητα στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας

Την ανάγκη η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αποτελέσει μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία για τη χώρα να διαμορφώσει μια ατζέντα με όρους μέλλοντος, ανάπτυξης και παραγωγικότητας, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μιλώντας στο 6th Law Forum on Taxation, που διοργάνωσε η CLEON Conferences & Communications, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στην άρτια προετοιμασία της κυβέρνησης ενόψει της ελληνικής Προεδρίας, τονίζοντας ότι η χώρα έχει την ευκαιρία να αναδείξει ζητήματα που αφορούν το νέο παραγωγικό μοντέλο, την ανταγωνιστικότητα και τη θέση της ευρωπαϊκής οικονομίας στο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στους φορείς της αγοράς και της επιχειρηματικότητας να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Όπως σημείωσε, είναι σημαντικό να αναδειχθούν εγκαίρως τα ζητήματα που επηρεάζουν την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, σε συνεννόηση και με το γραφείο του αρμόδιου Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Τάσου Χατζηβασιλείου που έχει αναλάβει την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας.

«Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία της ελληνικής Προεδρίας. Η Ελλάδα δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια τυπική Προεδρία, αλλά να θέσει μια ατζέντα με όρους μέλλοντος, παραγωγικότητας και αναπτυξιακών παρεμβάσεων», επισήμανε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Αναφερόμενος στην πολιτική συζήτηση γύρω από την επόμενη ημέρα της χώρας, επισήμανε ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης καταγράφεται έλλειμμα ουσιαστικής προετοιμασίας και συγκεκριμένων προτάσεων για τις μεγάλες οικονομικές και παραγωγικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Ο Υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από το 2019, μεταξύ των οποίων οι 91 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, η εφαρμογή του myDATA, η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, τα επενδυτικά κίνητρα, η αύξηση της απασχόλησης και η οικοδόμηση ενός περισσότερο λειτουργικού ψηφιακού Δημοσίου.

Όπως υποστήριξε, οι προκλήσεις της περιόδου μετά τις εκλογές του 2027 είναι πλέον σαφείς και αφορούν:

τη δημιουργία συνθηκών για την αύξηση της ελληνικής παραγωγικότητας, την ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη τραπεζική χρηματοδότηση, την αντιμετώπιση των δυσκολιών προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού, τις παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, και τη μετάβαση της ελληνικής φορολογίας σε μια νέα περίοδο, μετά την ολοκλήρωση της μεταμνημονιακής φάσης της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα που του έθεσαν οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας – μεταξύ άλλων, για την επέκταση του χρόνου μεταφοράς φορολογικών ζημιών, την εφαρμογή της ομιλικής φορολόγησης, την προσαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ως προς τη βεβαίωση των ποσών, την παροχή κινήτρων για την επέκταση του φορολογικού πιστοποιητικού, τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής και τις δεσμευτικές φορολογικές απαντήσεις (tax rulings) – ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε:

«Η αρχιτεκτονική των μέτρων της φετινής ΔΕΘ, πέρα από το άμεσο και απτό όφελος των 2,2 δισ. ευρώ, αποτελεί προοίμιο, δείχνει τον οδικό χάρτη δηλαδή, και για μια σειρά άλλων θετικών φορολογικών παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν προς τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πρέπει, όμως, να προχωρούμε υπεύθυνα, σταθερά και με ένα βήμα τη φορά. Ολοκληρώνεται σταδιακά η μεταμνημονιακή εποχή και περνάμε σε μια νέα περίοδο που προδιαγράφηκε με τη φορολογική απαλλαγή βαρών στο τέλος επιτηδεύματος, την παρέμβαση στα τεκμαρτά, την προοδευτική πορεία μείωσης της προκαταβολής φόρου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μια περίοδο κατά την οποία μπορούν να προκύψουν θετικές παρεμβάσεις για πολλά από τα ζητήματα που θέτει η επιχειρηματική κοινότητα, πάντοτε με σχέδιο, δημοσιονομική υπευθυνότητα και σταθερά βήματα», κατέληξε ο Υφυπουργός.