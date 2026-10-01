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Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens: Το μεγαλύτερο motorsport event της χρονιάς έρχεται 3/10 στο ΟΑΚΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11:10 - 01 Οκτ 2026

Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens: Το μεγαλύτερο motorsport event της χρονιάς έρχεται 3/10 στο ΟΑΚΑ

Reporter.gr Newsroom

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Ζωντανό showrun σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα και πολλές διαδραστικές εμπειρίες στο Fanzone με ελεύθερη είσοδο από τις 10:00 – Για την είσοδο στο Fanzone θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Η αντίστροφη μέτρηση για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” ξεκίνησε. Η Allwyn και η McLaren Racing φέρνουν αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο ΟΑΚΑ, μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης και πολλές άλλες εκπλήξεις για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ακόμη κι αν δεν καταφέρατε να εξασφαλίσετε δωρεάν προσκλήσεις, μπορείτε να έρθετε, εντελώς δωρεάν, και να απολαύσετε το Fanzone του event, στον Τοίχο των Εθνών, στο ΟΑΚΑ. Από τις 10:00, που ανοίγουν οι πόρτες, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της McLaren Racing, να ζήσετε διαδραστικές εμπειρίες, να δοκιμάσετε τις οδηγικές σας ικανότητες σε racing simulators και να κερδίσετε αναμνηστικά δώρα, αλλά και να θαυμάσετε showcars από κοντά. Για την είσοδο στο Fanzone θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για καλύτερη διευκόλυνση, χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την προσέλευσή σας.

Η στιγμή που όλοι περιμένουν: το live showrun

Η δράση θα κορυφωθεί στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του ΟΑΚΑ, όπου θα πάρουν θέση το showcar MCL60 της McLaren και η εμβληματική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna, θα ανάψουν τις μηχανές τους και θα τρέξουν μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Στο ΟΑΚΑ, θα βρίσκεται και ο Mika Häkkinen, δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη McLaren και ένας από τους πιο εμβληματικούς οδηγούς στην ιστορία της ομάδας. Στις 3 Οκτωβρίου, θα βρεθεί ξανά πίσω από το τιμόνι και θα οδηγήσει την McLaren MP4/6 του Ayrton Senna.

Στην Αθήνα έρχεται και ο Pato O'Ward, ένας από τους κορυφαίους οδηγούς στο NTT Indycar Series και μέλος της ομάδας Arrow McLaren IndyCar. Στις επτά σεζόν της καριέρας του στο πρωτάθλημα έχει καταγράψει 12 νίκες, 7 pole positions και 35 παρουσίες στο βάθρο, ενώ έχει ολοκληρώσει πέντε φορές τη σεζόν στην πρώτη τετράδα. Στο showrun, θα οδηγήσει το McLaren MCL60, χαρίζοντας στο κοινό ένα μοναδικό θέαμα ταχύτητας και αδρεναλίνης.

Την εμβληματική τριάδα συμπληρώνει ο Alex Wurz, πρώην οδηγός της Formula 1, δύο φορές νικητής του θρυλικού “24 Hours of Le Mans” και σημαντικό μέλος της οικογένειας της McLaren. Ο Αυστριακός κατέκτησε το Le Mans το 1996 και το 2009 και παραμένει μέχρι σήμερα ο νεότερος νικητής στην ιστορία του αγώνα. Με πολυετή παρουσία στη Formula 1 και τη McLaren, αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του motorsport.

Ο Alex Wurz θα ανέβει στη σκηνή του “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” και θα μοιραστεί με τους fans μοναδικές ιστορίες, εικόνες και εμπειρίες από την πολυετή διαδρομή του στον κόσμο του motorsport.

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