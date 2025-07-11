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ΙΕΑ: «Βυθίστηκαν» τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο τον Ιούνιο – Πτώση 14%
Εμπορεύματα
18:15 - 11 Ιουλ 2025

ΙΕΑ: «Βυθίστηκαν» τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο τον Ιούνιο – Πτώση 14%

Reporter.gr Newsroom
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Τα έσοδα της Ρωσίας από τις πωλήσεις αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου τον Ιούνιο μειώθηκαν κατά σχεδόν 14% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, στα 13,57 δισεκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).    

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί φέτος, υπό την πίεση της οικονομικής αβεβαιότητας και της αυξημένης παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+, τον Οργανισμό Εξαγωγέων Πετρελαίου και τους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η παραγωγή αργού της Ρωσίας, ωστόσο, παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη στα 9,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον περασμένο μήνα και οι φορτώσεις αργού ήταν σταθερές στα 4,68 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ανέφερε ο ΙΕΑ. Οι εξαγωγές πετρελαιοειδών της μειώθηκαν κατά 110.000 βαρέλια ημερησίως στα 2,55 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Ο όγκος τόσο του αργού όσο και των προϊόντων τον Ιούνιο παρέμεινε σε χαμηλό πενταετίας.

«Η επιδείνωση των εξαγωγών συνεχίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2024 και 2025 μέχρι σήμερα και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει την παραγωγική της ικανότητα στα ανάντη στάδια», ανέφερε ο ΙΕΑ σε μηνιαίο έγγραφο.

Είπε ότι οι τιμές του ρωσικού αργού τον Ιούνιο ήταν κατά μέσο όρο κάτω από τα 60 δολάρια ανά βαρέλι του ανώτατου ορίου τιμών που έχει επιβληθεί από τη Δύση, παρά την τάση υπέρβασής του για μια περίοδο 10 ημερών. Τα κέρδη των τιμών ξεπέρασαν εκείνα για το North Sea Dated, καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά αύξησαν την αγορά αργού και οι αγορές ξινών αργών παρέμειναν σφιχτές.

Τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει ένα κυμαινόμενο ανώτατο όριο τιμών του ρωσικού πετρελαίου ως μέρος ενός νέου σχεδίου δέσμης κυρώσεων.

Ενώ η Ρωσία ανταποκρίνεται στο στόχο της για την παραγωγή του ΟΠΕΚ+, το Καζακστάν έχει επανειλημμένα υπερβεί τους συμφωνημένους περιορισμούς.

Σύμφωνα με τον ΙΕΑ, η παραγωγή αργού του Καζακστάν αυξήθηκε κατά 70.000 βαρέλια ημερησίως, σε μηνιαία βάση, σε 1,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, σχεδόν 500.000 βαρέλια ημερησίως πάνω από τον στόχο του ΟΠΕΚ+ και σχεδόν σε ευθυγράμμιση με την παραγωγή των 1,88 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, δήλωσε πηγή του κλάδου στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

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