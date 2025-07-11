Τραυλού: Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας

Η Μελίνα Τραυλού με ανακοίνωσή της αναφέρεται, αρχικά στις ανθρώπινες απώλειες εκφράζοντας την βαθιά της οδύνη, ενώ τονίζει ότι η στοχοποίηση της ναυτιλίας πλήττει τη διεθνή ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.
Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η κ. Τραυλού τονίζει τα εξής:
«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια ναυτικών εν ώρα καθήκοντος, καθώς και για τις επιθέσεις σε πλοία που υπηρετούν την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η στοχοποίηση της ναυτιλίας, οικονομικά, πολιτικά και επιχειρησιακά, πλήττει τη διεθνή ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών του κόσμου.
Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας, καθώς αποτελεί θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ανθρωπισμού. Οι θάλασσες οφείλουν να είναι ελεύθερες και ασφαλείς».