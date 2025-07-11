Τραυλού: Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού εξέφρασε την οδύνη της για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ τόνισε ότι πρέπει να προστατευτεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Η Μελίνα Τραυλού με ανακοίνωσή της αναφέρεται, αρχικά στις ανθρώπινες απώλειες εκφράζοντας την βαθιά της οδύνη, ενώ τονίζει ότι η στοχοποίηση της ναυτιλίας πλήττει τη διεθνή ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η κ. Τραυλού τονίζει τα εξής:

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια ναυτικών εν ώρα καθήκοντος, καθώς και για τις επιθέσεις σε πλοία που υπηρετούν την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η στοχοποίηση της ναυτιλίας, οικονομικά, πολιτικά και επιχειρησιακά, πλήττει τη διεθνή ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών του κόσμου.

Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας, καθώς αποτελεί θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ανθρωπισμού. Οι θάλασσες οφείλουν να είναι ελεύθερες και ασφαλείς».