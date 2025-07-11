ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραυλού: Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας
Ναυτιλία
18:10 - 11 Ιουλ 2025

Τραυλού: Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού εξέφρασε την οδύνη της για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ τόνισε ότι πρέπει να προστατευτεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Η Μελίνα Τραυλού με ανακοίνωσή της αναφέρεται, αρχικά στις ανθρώπινες απώλειες εκφράζοντας την βαθιά της οδύνη, ενώ τονίζει ότι η στοχοποίηση της ναυτιλίας πλήττει τη διεθνή ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η κ. Τραυλού τονίζει τα εξής:

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια ναυτικών εν ώρα καθήκοντος, καθώς και για τις επιθέσεις σε πλοία που υπηρετούν την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η στοχοποίηση της ναυτιλίας, οικονομικά, πολιτικά και επιχειρησιακά, πλήττει τη διεθνή ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών του κόσμου.

Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας, καθώς αποτελεί θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ανθρωπισμού. Οι θάλασσες οφείλουν να είναι ελεύθερες και ασφαλείς».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 18:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπασταύρου για κλιματική κρίση στην ΕΕ: Η Ελλάδα υπέρ των στόχων αντιμετώπισης με όρους ρεαλισμού
Περιβάλλον

Παπασταύρου για κλιματική κρίση στην ΕΕ: Η Ελλάδα υπέρ των στόχων αντιμετώπισης με όρους ρεαλισμού

Financial Times: Η επιστροφή της Ελλάδας από την καταστροφή του 2015 στα πλεονάσματα
Οικονομία

Financial Times: Η επιστροφή της Ελλάδας από την καταστροφή του 2015 στα πλεονάσματα

ΣΥΡΙΖΑ κατά ΠΑΣΟΚ για το «παρών» στο μεταναστευτικό: Αδυναμία να ασκήσει αντιπολίτευση
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ κατά ΠΑΣΟΚ για το «παρών» στο μεταναστευτικό: Αδυναμία να ασκήσει αντιπολίτευση

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έσπασε το σερί - Κέρδη +4.4% στην εβδομάδα
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έσπασε το σερί - Κέρδη +4.4% στην εβδομάδα

DBRS - Δασμοί Τραμπ και επιπτώσεις στην Ευρώπη: Ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο
Ειδήσεις

DBRS - Δασμοί Τραμπ και επιπτώσεις στην Ευρώπη: Ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ