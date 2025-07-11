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Παπασταύρου για κλιματική κρίση στην ΕΕ: Η Ελλάδα υπέρ των στόχων αντιμετώπισης με όρους ρεαλισμού
Περιβάλλον
17:57 - 11 Ιουλ 2025

Παπασταύρου για κλιματική κρίση στην ΕΕ: Η Ελλάδα υπέρ των στόχων αντιμετώπισης με όρους ρεαλισμού

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε σήμερα (11/7) στο Άαλμποργκ της Δανίας η άτυπη Συνεδρίαση των 27 Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διοργανώνεται με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. από τη Δανία και στην οποία συμμετέχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρο Βαρελίδη.

Το κύριο θέμα που απασχόλησε τη Συνεδρίαση των Υπουργών Περιβάλλοντος ήταν η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου και ο στόχος του 2040. Στη βασική του παρέμβαση κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, ο κ. Παπασταύρου έκανε ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη-μέλη τάσσονται αναφανδόν υπέρ του στόχου της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% ως το 2040, ενώ υπάρχουν και ορισμένα κράτη που είναι ιδιαίτερα αρνητικά σε αυτή τη στρατηγική επιλογή, θεωρώντας τους στόχους αυτούς μη ρεαλιστικούς και τροχοπέδη στην ανάπτυξη.

Όπως είπε ο Υπουργός, η Ελλάδα υποστηρίζει επί της αρχής τον στόχο αυτό, με όρους όμως ρεαλισμού στην εφαρμογή του, με τρόπο που θα λάβει υπόψη τις πραγματικές συνέπειες για τα νοικοκυριά και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, ενώ θα έχει και τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες (flexibilities), για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αβεβαιότητα ή δυσανάλογη επιβάρυνση.

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις οδυνηρές συνέπειες που έχει βιώσει η χώρα μας από την κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια, όπως οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Έβρο, Εύβοια και Ρόδο, οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, αλλά και το κόστος που έχει πληρώσει η χώρα μας σε ανθρώπινες ζωές. «Για την Ελλάδα, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι αδιαπραγμάτευτη, γι’ αυτό και έχουμε κάνει άλματα προόδου την τελευταία 20ετία, εν μέσω μάλιστα μίας σφοδρής οικονομικής δεκαετούς κρίσης», τόνισε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας από την σχεδόν πλήρη εξάρτησή της από τον λιγνίτη το 2005, έφτασε σήμερα σε απολιγνιτοποίηση κατά 90% και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό που προσεγγίζει το 60%.

«Ο λόγος που πέτυχε η ενεργειακή αυτή μετάβαση είναι γιατί στηρίξαμε και στηρίζουμε ενεργά τις περιοχές που πλήττονται για να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με το 2040: να θέσουμε φιλόδοξο στόχο, που να είναι όμως ρεαλιστικός, που να μπορεί να επιτευχθεί και δεν θα αφήσει χώρες ή τμήματα της κοινωνίας να μείνουν πίσω, ενώ παράλληλα δεν θα επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Θα πρέπει, δηλαδή, να υλοποιηθεί με όρους πραγματισμού και πρόνοιας για κοινωνική συνοχή», κατέληξε.

Εξάλλου, στο περιθώριο των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχε, ο κ. Παπασταύρου είχε διμερείς συναντήσεις με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, κ. Wopke Hoekstra, την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, κ. Jessika Roswall –με την οποία συζήτησε για το θέμα της εκτροφής του αμερικανικού κάστορα που απασχολεί τη Δυτική Μακεδονία-, τον Υπουργό της Δανίας για Κλίμα και Ενέργεια, κ. Lars Aagaard -ο οποίος θα έχει για το επόμενο εξάμηνο την Προεδρία στο Συμβούλιο των 27 Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε.-, την Υπουργό Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ενέργειας της Ουγγαρίας, κ. Anikó Raisz, την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, κυρία Μαρία Παναγιώτου, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος της Νορβηγίας κ. Kristoffer Hansen, καθώς και τον Υφυπουργό της Φινλανδίας για το Κλίμα, κ. Mika Nykänen.

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε συζήτηση των Υπουργών Περιβάλλοντος με θέμα την πράσινη μετάβαση και τις ευκαιρίες και προκλήσεις που αυτή επιφέρει στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, τη γεωργία και το κλίμα. Στο πλαίσιο αυτής δε, ο Υπουργός της Δανίας για Κλίμα και Ενέργεια, κ. Lars Aagaard παρουσίασε το «Αgreement on a Green Denmark» της χώρας του.

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