Αναστάτωση στις αγορές χρυσού από φημολογούμενους δασμούς - Ο Λευκός Οίκος μιλά για παραπληροφόρηση

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν την Παρασκευή 8/8 από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, μετά από αναφορές ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει την επιβολή δασμών στις εισαγόμενες ράβδους χρυσού, προκαλώντας ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, διέψευσε τις πληροφορίες περί επικείμενων δασμών και ετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για να αποκαταστήσει τη σύγχυση.

Η τιμή spot του χρυσού σταθεροποιήθηκε στα 3.396,8 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας μικρή εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 1%, παρά την πτώση της Παρασκευής.

Η αναστάτωση προκλήθηκε από μια απόφαση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), η οποία δημοσιεύτηκε σε απαντητική επιστολή προς ελβετικό χυτήριο. Σύμφωνα με την απόφαση, οι ράβδοι χρυσού 1 κιλού και 100 ουγγιών δεν εξαιρούνται από τους δασμούς και ενδέχεται να υπόκεινται σε εισαγωγικούς φόρους, όπως ο δασμός 39% στα προϊόντα από την Ελβετία, στο πλαίσιο των αντιποίνων της πολιτικής Τραμπ.

Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε πλήγμα στην αγορά χρυσού, οδηγώντας σε παγώματα αποστολών και έντονη ανησυχία μεταξύ εμπόρων και επενδυτών για το μέλλον της ρευστότητας και της ομαλής λειτουργίας του αμερικανικού futures συμβολαίου στο Comex.

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τις πληροφορίες παραπλανητικές και διαβεβαιώνοντας πως ετοιμάζεται εκτελεστικό διάταγμα που θα αποσαφηνίσει ότι οι ράβδοι χρυσού δεν θα υπόκεινται σε δασμούς. Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε, ανώνυμα, ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα, για να διορθώσει την παρερμηνεία και να καθησυχάσει τις αγορές.

Οι αναλυτές σχολιάζουν ότι η τυχόν επιβολή δασμών στον χρυσό θα έπληττε σοβαρά τη θέση του μετάλλου ως παγκόσμιου αποθεματικού περιουσιακού στοιχείου, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά και στη λειτουργία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, ενώ διαφέρει ουσιωδώς από άλλα βιομηχανικά μέταλλα όπως ο χαλκός ή το αλουμίνιο, τα οποία ήδη επιβαρύνονται με δασμούς.

Η διευκρίνιση από πλευράς Λευκού Οίκου εκτιμάται ότι θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην αγορά χρυσού, η οποία επηρεάστηκε έντονα από την αρχική ερμηνεία της τελωνειακής υπηρεσίας.