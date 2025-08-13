Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές με ώθηση από τεχνολογία και άμυνα
10:55 - 13 Αυγ 2025

Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές με ώθηση από τεχνολογία και άμυνα

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωαγορές κινούνται ανοδικά το πρωί της Τετάρτης (13/8), με τις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και άμυνας να ηγούνται των κερδών, καθώς η παγκόσμια διάθεση παρέμεινε αισιόδοξη μετά τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,44% και διαμορφώνεται στις 550,32 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανεβαίνει κατά 0,52% στις 24.175,25 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,19% στις 9.165,85 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,32% στις 7.778,03 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει άνοδο κατά 0,14% και διαμορφώνεται στις 42.180,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,78% στις 14.995,52 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ανεβαίνει κατά 0,41% και διαμορφώνεται στις 7.786,88 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο κατά τη χθεσινή συνεδρίαση και η Wall Street έκλεισε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει 94% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από τη Fed το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Εν τω μεταξύ, ηγέτες από την Ευρώπη και την Ουκρανία αναμένεται να συνομιλήσουν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αργότερα σήμερα, πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε εταιρικά νέα, η TUI σημειώνει άνοδο 1,3% μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα αποτελεσμάτων από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό πράκτορα της Ευρώπης, καθώς τα καλοκαιρινά ταξίδια αποδείχθηκαν ανθεκτικά.

Ακόμα, η E.ON ανακοίνωσε μεγαλύτερα κέρδη για το πρώτο εξάμηνο και διατήρησε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος, με το μεγαλύτερο διαχειριστή ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης να καλεί τη Γερμανία να αυξήσει τις μελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεών της σε δίκτυα.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2025 - 10:55
