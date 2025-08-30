Χρυσός σε ράλι: Πληθωρισμός, Fed και γεωπολιτικά γεγονότα ωθούν τις τιμές σε νέα ρεκόρ - Στόχος τα $3.500

Ο χρυσός ξεφεύγει από την καλοκαιρινή του ύφεση, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν άνοδο και έκλεισαν την εβδομάδα και το μήνα σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο χρυσός έκλεισε στα 3.443,50 δολάρια την ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο άνω του 2% από την περασμένη Παρασκευή και 4,7% για το μήνα.

Η Michele Schneider, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της MarketGauge, δήλωσε ότι το σήμα αγοράς χρυσού ενεργοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά τις «dovish» δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ.

Στην ομιλία του την περασμένη Παρασκευή (22/8) στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Τζάκσον Χολ, ο Πάουελ δήλωσε ότι η μεταβολή της ισορροπίας των κινδύνων στην οικονομία ενδέχεται να δικαιολογεί μια προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

«Ο Πάουελ έδειξε στις αγορές ότι δεν ανησυχεί υπερβολικά για την επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%», είπε η Schneider και πρόσθεσε: «Τώρα επικεντρώνεται περισσότερο στην επιβράδυνση της οικονομίας και της αγοράς εργασίας».

Πληθωρισμός και προσδοκίες αγορών

Σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, οι ανησυχίες του Πάουελ επιβεβαιώθηκαν την Παρασκευή (29/8), καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις αυξήθηκαν σύμφωνα με τις προσδοκίες. Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο δείκτης βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) — ο οποίος εξαιρεί τις μεταβλητές τιμές των τροφίμων και της ενέργειας και αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας — αυξήθηκε κατά 2,9% τους 12 μήνες έως τον Ιούλιο.

Παρά την αύξηση του πληθωρισμού, οι αγορές έχουν σχεδόν πλήρως προεξοφλήσει μια μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Ο Chris Zaccarelli, Διευθύνων Σύμβουλος Επενδύσεων της Northlight Asset Management, δήλωσε ότι αναμένει ότι τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν θα εμποδίσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

«Υπάρχουν άλλες δύο σημαντικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό πριν από τη συνεδρίαση του επόμενου μήνα — ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) και ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου — αλλά εφόσον αυτές οι εκθέσεις δεν δείξουν τεράστια αύξηση του πληθωρισμού, η Fed θα μειώσει σχεδόν σίγουρα τα επιτόκια κατά 0,25%», δήλωσε.

Ο Phillip Streible, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Blue Line Futures, δήλωσε ότι αναμένει να δει υψηλότερες τιμές χρυσού στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα ήθελε να δει τόσο τις τιμές spot όσο και τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης να κλείνουν πάνω από τα 3.500 δολάρια την ουγγιά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού Δεκεμβρίου, που είναι αυτήν τη στιγμή τα πιο ενεργά διαπραγματεύσιμα συμβόλαια στο CME, διαπραγματεύονταν τελευταία στα 3.511,50 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο άνω του 1% την ημέρα και σχεδόν 3% την εβδομάδα.

Παρά την υψηλή μεταβλητότητα, ο Streible δήλωσε ότι η τάση τόσο για το χρυσό όσο και για το ασήμι είναι σαφής. «Ο χρυσός σημειώνει άνοδο επειδή αρχίζει να διαφαίνεται στασιμοπληθωρισμό», ανέφερε.

Η επίδραση των στοιχείων της απασχόλησης

Κοιτώντας μπροστά στην επόμενη εβδομάδα, τα στοιχεία για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες της Παρασκευής (5/9) παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο και την μεγαλύτερη ευκαιρία για το χρυσό. Αναλυτές δήλωσαν ότι τα αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις υψηλότερες τιμές του χρυσού, καθώς θα εδραιώσουν τον ανανεωμένο κύκλο χαλάρωσης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Εάν η έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου δείξει ότι οι προσλήψεις εξακολουθούν να είναι αδύναμες και η ύφεση στην αγορά εργασίας διευρύνεται, αυτό πιθανότατα θα επιβεβαιώσει την απόφαση για μείωση των επιτοκίων το Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Bill Adams, επικεφαλής οικονομολόγος της Comerica Bank, σε σημείωμα την Παρασκευή. «Η Comerica προβλέπει ότι η αύξηση της απασχόλησης θα ανακάμψει ελαφρώς στην έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου, με 45.000 νέες θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα από τον Ιούλιο και το ποσοστό ανεργίας να παραμένει σταθερό στο 4,2%».

Η σύγκρουση Τραμπ - Fed και η γεωπολιτική αβεβαιότητα δίνουν ανοδική δυναμική στο χρυσό

Πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, η πολιτική επηρεάζει, επίσης, σε μεγάλο βαθμό τις αγορές. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα δώσει ανοδική δυναμική στο χρυσό. Επίσης, η συνεχιζόμενη σύγκρουση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τη Fed αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη στο δολάριο ΗΠΑ ως αποθεματικό νόμισμα, καθιστώντας το χρυσό ένα ελκυστικό νομισματικό μέταλλο.

Σε μια νέα τακτική, η προσοχή του Τραμπ στη Fed έχει μετατοπιστεί από τον Πάουελ σε άλλα ευάλωτα μέλη της Επιτροπής. Ο Τραμπ προσπαθεί ενεργά να απομακρύνει την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ, από την επιτροπή νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, αναφερόμενος σε ισχυρισμούς ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων πριν από αρκετά χρόνια. Αν και η απόλυση της Cook εκκρεμεί τώρα στα αμερικανικά δικαστήρια, ορισμένοι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι η ανεξαρτησία της Fed έχει ήδη υποστεί ζημιά.

«Ο Τραμπ ελέγχει τώρα το αφήγημα της Fed, πράγμα που σημαίνει ότι τα επιτόκια θα μειωθούν και η τιμή του χρυσού θα αυξηθεί», δήλωσε ο Naeem Aslam, Διευθύνων Σύμβουλος Επενδύσεων της Zaye Capital Markets.

Η Chantelle Schieven, επικεφαλής έρευνας της Capitalight Research, δήλωσε ότι αναμένει η σύγκρουση του Τραμπ με την κεντρική τράπεζα να βλάψει περαιτέρω τη φήμη του δολαρίου ΗΠΑ ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και, σε αυτό το περιβάλλον, δεν μπορεί να προβλεφθεί πόσο υψηλά μπορούν να φτάσουν οι τιμές του χρυσού.

Πρόσθεσε ότι αναμένει ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν οι τιμές του χρυσού φτάσουν σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.