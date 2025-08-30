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Χούθι: Επιβεβαίωσαν ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός και υπουργοί από ισραηλινό χτύπημα
Ειδήσεις
17:57 - 30 Αυγ 2025

Χούθι: Επιβεβαίωσαν ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός και υπουργοί από ισραηλινό χτύπημα

Reporter.gr Newsroom
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Οι Χούθι ανακοίνωσαν το Σάββατο (30/8) ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης υπό τον έλεγχο των ανταρτών στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά.

Σύμφωνα με τους Χούθι, ο Αχμέντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε την Πέμπτη (28/8) μαζί με αρκετούς υπουργούς σε επιδρομή στη Σαναά. Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει την ίδια ημέρα ότι «χτύπησε με ακρίβεια έναν στρατιωτικό στόχο του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή της Σαναά».

Ο Αλ-Ραχάουι, που ηγήθηκε της κυβέρνησης υπό τον έλεγχο των Χούθι από τον Αύγουστο του 2024, βρισκόταν μαζί με άλλα μέλη της κυβέρνησης σε ένα εργαστήριο αξιολόγησης των δραστηριοτήτων και επιδόσεων της κυβέρνησης κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με δήλωση των ανταρτών.

Μεταξύ των αξιωματούχων των Χούθι που στόχευσαν οι Ισραηλινοί, ήταν ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι έχουν επανειλημμένα εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίζονται ή καταρρίπτονται εν πτήσει, οι επιθέσεις συνεχίζονται.

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