Πιέσεις στο πετρέλαιο λόγω αδύναμης ζήτησης και υπερπροσφοράς – «Παγιδευμένη» σε διπλά μηνύματα η αγορά

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή (19/9), καθώς οι ανησυχίες για τη ζήτηση καυσίμων υπερίσχυσαν των προσδοκιών ότι η πρώτη μείωση επιτοκίων του έτους από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα ενίσχυε την κατανάλωση.

Έτσι, το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν πτώση 0,31% στα 67,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα του West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούν κατά 0,57% στα 63,21 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο σημεία αναφοράς βρίσκονταν, ωστόσο, σε τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο.

Η Fed μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας την Τετάρτη και αναζωπύρωσε τις προσδοκίες ότι θα ακολουθήσουν και άλλες μειώσεις, απαντώντας στα σημάδια αδυναμίας της αγοράς εργασίας.

Η μείωση του κόστους δανεισμού συνήθως αυξάνει τη ζήτηση για πετρέλαιο και ωθεί τις τιμές προς τα πάνω. Ωστόσο, η δήλωση του Τζερόμ Πάουελ ότι η τωρινή μείωση δεν σηματοδοτεί την έναρξη ενός κύκλου μακροχρόνιων περικοπών «θόλωσε» το τοπίο στις αγορές, παρόλο που στην περίπτωση του πετρελαίου η κατάσταση είναι πιο σύνθετη.

«Η αγορά βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα σε αντικρουόμενα σήματα», δήλωσε η αναλύτρια Priyanka Sachdeva της Phillip Nova.

Από την πλευρά της ζήτησης, όλες οι ενεργειακές υπηρεσίες – συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ – έχουν εκφράσει ανησυχίες για αποδυνάμωση της ζήτησης, μειώνοντας τις προσδοκίες για σημαντική αύξηση των τιμών στο προσεχές διάστημα, πρόσθεσε η ίδια.

«Από την πλευρά της προσφοράς, από την άλλη, οι προγραμματισμένες αυξήσεις παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και οι ενδείξεις υπερπροσφοράς στα αποθέματα καυσίμων των ΗΠΑ επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα», συμπλήρωσε.

Η μεγαλύτερη του αναμενομένου αύξηση κατά 4 εκατομμύρια βαρέλια στα αποθέματα αποσταγμάτων των ΗΠΑ (όπως ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης) ενέτεινε τις ανησυχίες για τη ζήτηση στη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα πετρελαίου παγκοσμίως, πιέζοντας περαιτέρω τις τιμές.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία ενίσχυσαν επίσης τις ανησυχίες, με την αγορά εργασίας των ΗΠΑ να δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, ενώ οι κατασκευές μονοκατοικιών υποχώρησαν σε χαμηλό πολλών ετών τον Αύγουστο, λόγω υπερπροσφοράς απούλητων νέων κατοικιών.

Ένας ακόμη παράγοντας που συγκρατεί τις τιμές του πετρελαίου είναι η άνιση οικονομική ανάκαμψη, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Tamas Varga.

«Ο εταιρικός τομέας επωφελείται από τη συνεχιζόμενη απορρύθμιση, ενώ οι καταναλωτές αρχίζουν να αισθάνονται την πίεση από τους δασμούς στις εισαγωγές, με την αγορά εργασίας και τη στέγαση να παρουσιάζουν ενδείξεις αδυναμίας», σημείωσε.

Στη Ρωσία, τα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών να προστατεύσει τον κρατικό προϋπολογισμό από τις διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου και τις δυτικές κυρώσεις, μείωσαν κάποιες ανησυχίες για την προσφορά.

Απώλειες και στο φυσικό αέριο – Ανοδικά ο χρυσός

Την ίδια στιγμή, και το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,431% στα 32.810 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,20% στα 3.685,50 δολάρια, το ασήμι κερδίζει 0,23% στα 42,445 δολάρια και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,16% στα 4,6080 δολάρια.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,27% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1755 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,49% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3492 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται πτωτικά κατά 0,18% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8713 βρετανική λίρα ανά ευρώ.