ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χάλυβας υπό προστασία: Η ΕΕ αντιδρά στην κινεζική υπερπαραγωγή
Εμπορεύματα
16:29 - 07 Οκτ 2025

Χάλυβας υπό προστασία: Η ΕΕ αντιδρά στην κινεζική υπερπαραγωγή

Reporter.gr Newsroom
Για έναν οργανισμό που ξεκίνησε ως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα στις αρχές της δεκαετίας του 1950, μοιάζει απολύτως ταιριαστό το γεγονός ότι η ΕΕ επιδεικνύει τώρα τη δύναμή της στον τομέα του εμπορίου του χάλυβα.

Οι Ευρωπαίοι επίτροποι εγκρίνουν σήμερα μια πρόταση για την επιβολή δασμών 50% στις εισαγωγές χάλυβα στην Ένωση – δηλαδή διπλάσιους από τα τρέχοντα επίπεδα. Η κίνηση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε πρώτη από το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας χαλυβουργίας της ΕΕ και στην οικοδόμηση ενός δασμολογικού τείχους έναντι φθηνών εισαγωγών, κυρίως από την Ασία. Στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης μια δραστική μείωση των ποσοστώσεων εισαγωγών.

«Πρόκειται για έναν εξαιρετικά περιοριστικό όρο, χωρίς προηγούμενο στην Ευρώπη», δήλωσε ο Επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ, Στεφάν Σεζουρνέ, σε συνέντευξή του στον Χόρχε Βαλέρο.

Αυτή τη στιγμή, η ΕΕ επιβάλλει δασμό 25% στις περισσότερες εισαγωγές χάλυβα όταν ξεπεραστούν οι ποσοστώσεις. Ωστόσο, ο μηχανισμός αυτός λήγει το επόμενο έτος, γεγονός που ωθεί την ΕΕ να σχεδιάσει πιο μόνιμα μέτρα προστασίας. Σχέδιο πρότασης που έχει περιέλθει σε γνώση του Bloomberg δείχνει ότι η συνολική ποσόστωση για όλες τις κατηγορίες χάλυβα θα μειωθεί στους 18,35 εκατομμύρια τόνους – δηλαδή μείωση κατά 43,7% κατά μέσο όρο σε σχέση με τα επίπεδα του 2024 έως τον Ιούλιο.

Οι μετοχές ευρωπαϊκών χαλυβουργιών όπως οι ArcelorMittal SA και Voestalpine AG σημείωσαν άνοδο μετά την είδηση την περασμένη εβδομάδα.

Το παρασκήνιο της απόφασης είναι η υπερπαραγωγή χάλυβα από την Κίνα, ένα χρόνιο πρόβλημα για πολλές αγορές.

Οι Βρυξέλλες ελπίζουν να βρουν κοινό έδαφος με την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο χάλυβας και το αλουμίνιο δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία εμπορίου που συνήφθη μεταξύ της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Τραμπ στη Σκωτία τον Ιούλιο — και η ΕΕ συνεχίζει να αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές χάλυβα προς τις ΗΠΑ.

Τώρα, η ΕΕ προσπαθεί να πείσει τον Τραμπ να μειώσει αυτόν τον δασμό για τον ευρωπαϊκό χάλυβα και να εστιάσουν από κοινού την πίεση προς την Κίνα.

«Ελπίζουμε να ξεκινήσουν οι συνομιλίες το συντομότερο δυνατό και να υπάρξει αποτέλεσμα», δήλωσε ο Σεζουρνέ στο Bloomberg, αναφερόμενος στις συζητήσεις με την Ουάσιγκτον. «Μοιραζόμαστε την ίδια βιομηχανική ατζέντα με τις ΗΠΑ – θέλουμε περισσότερη τοπική παραγωγή, περισσότερη οικονομική ανάπτυξη και προστασία για τη βιομηχανία μας».

Παρόλο που οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο προσκήνιο της σημερινής απόφασης, άλλοι εξαγωγείς χάλυβα παρακολουθούν με ανησυχία – όχι λιγότερο το Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα του μετάλλου προς την ΕΕ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Βάρρας δήλωσε ότι αποπέμφθηκε από ΟΠΕΚΕΠΕ με απαίτηση της Neuropublic
Πολιτική

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Βάρρας δήλωσε ότι αποπέμφθηκε από ΟΠΕΚΕΠΕ με απαίτηση της Neuropublic

Σοκ στη Γερμανία: Η δήμαρχος του Χέρντεκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι
Ειδήσεις

Σοκ στη Γερμανία: Η δήμαρχος του Χέρντεκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας
Ειδήσεις

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου
Επιχειρήσεις

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα
Επιχειρήσεις

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις
Ειδήσεις

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:05

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Πολιτική
09/10/2025 - 16:02

Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Οικονομία
09/10/2025 - 15:53

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:34

Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:29

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 15:28

Déjà vu: Ο Καμμένος θα έβλεπε νέα συνεργασία με τον Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/10/2025 - 15:25

Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:18

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:18

Κροατία: Διακοπή παραδόσεων πετρελαίου στη Σερβία μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στη NIS

Οικονομία
09/10/2025 - 14:13

ΚΕΠΕ: Υποχώρηση της αβεβαιότητας στην αγορά σύμφωνα με τον Δείκτη «Φόβου»

Εργασιακά
09/10/2025 - 14:09

ΑΔΕΔΥ: Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 14:02

Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ