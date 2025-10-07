Χάλυβας υπό προστασία: Η ΕΕ αντιδρά στην κινεζική υπερπαραγωγή

Για έναν οργανισμό που ξεκίνησε ως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα στις αρχές της δεκαετίας του 1950, μοιάζει απολύτως ταιριαστό το γεγονός ότι η ΕΕ επιδεικνύει τώρα τη δύναμή της στον τομέα του εμπορίου του χάλυβα.

Οι Ευρωπαίοι επίτροποι εγκρίνουν σήμερα μια πρόταση για την επιβολή δασμών 50% στις εισαγωγές χάλυβα στην Ένωση – δηλαδή διπλάσιους από τα τρέχοντα επίπεδα. Η κίνηση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε πρώτη από το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας χαλυβουργίας της ΕΕ και στην οικοδόμηση ενός δασμολογικού τείχους έναντι φθηνών εισαγωγών, κυρίως από την Ασία. Στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης μια δραστική μείωση των ποσοστώσεων εισαγωγών.

«Πρόκειται για έναν εξαιρετικά περιοριστικό όρο, χωρίς προηγούμενο στην Ευρώπη», δήλωσε ο Επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ, Στεφάν Σεζουρνέ, σε συνέντευξή του στον Χόρχε Βαλέρο.

Αυτή τη στιγμή, η ΕΕ επιβάλλει δασμό 25% στις περισσότερες εισαγωγές χάλυβα όταν ξεπεραστούν οι ποσοστώσεις. Ωστόσο, ο μηχανισμός αυτός λήγει το επόμενο έτος, γεγονός που ωθεί την ΕΕ να σχεδιάσει πιο μόνιμα μέτρα προστασίας. Σχέδιο πρότασης που έχει περιέλθει σε γνώση του Bloomberg δείχνει ότι η συνολική ποσόστωση για όλες τις κατηγορίες χάλυβα θα μειωθεί στους 18,35 εκατομμύρια τόνους – δηλαδή μείωση κατά 43,7% κατά μέσο όρο σε σχέση με τα επίπεδα του 2024 έως τον Ιούλιο.

Οι μετοχές ευρωπαϊκών χαλυβουργιών όπως οι ArcelorMittal SA και Voestalpine AG σημείωσαν άνοδο μετά την είδηση την περασμένη εβδομάδα.

Το παρασκήνιο της απόφασης είναι η υπερπαραγωγή χάλυβα από την Κίνα, ένα χρόνιο πρόβλημα για πολλές αγορές.

Οι Βρυξέλλες ελπίζουν να βρουν κοινό έδαφος με την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο χάλυβας και το αλουμίνιο δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία εμπορίου που συνήφθη μεταξύ της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Τραμπ στη Σκωτία τον Ιούλιο — και η ΕΕ συνεχίζει να αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές χάλυβα προς τις ΗΠΑ.

Τώρα, η ΕΕ προσπαθεί να πείσει τον Τραμπ να μειώσει αυτόν τον δασμό για τον ευρωπαϊκό χάλυβα και να εστιάσουν από κοινού την πίεση προς την Κίνα.

«Ελπίζουμε να ξεκινήσουν οι συνομιλίες το συντομότερο δυνατό και να υπάρξει αποτέλεσμα», δήλωσε ο Σεζουρνέ στο Bloomberg, αναφερόμενος στις συζητήσεις με την Ουάσιγκτον. «Μοιραζόμαστε την ίδια βιομηχανική ατζέντα με τις ΗΠΑ – θέλουμε περισσότερη τοπική παραγωγή, περισσότερη οικονομική ανάπτυξη και προστασία για τη βιομηχανία μας».

Παρόλο που οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο προσκήνιο της σημερινής απόφασης, άλλοι εξαγωγείς χάλυβα παρακολουθούν με ανησυχία – όχι λιγότερο το Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα του μετάλλου προς την ΕΕ.