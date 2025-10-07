Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Βάρρας δήλωσε ότι αποπέμφθηκε από ΟΠΕΚΕΠΕ με απαίτηση της Neuropublic

Πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι στην σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, προχώρησε σε σοβαρές αποκαλύψεις, δηλώνοντας ότι αποπέμφθηκε από τη θέση του κατ’ απαίτηση της εταιρείας Neuropublic, με «εκτελεστή» τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βάρρας κατέθεσε πως δεχόταν πιέσεις από την Neuropublic, τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να εγκρίνει παράνομες πληρωμές, τις οποίες αρνήθηκε, γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνσή του.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για δίκτυο διαπλοκής που περιλάμβανε στελέχη του υπουργείου, τον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και επιχειρηματικά συμφέροντα, με στόχο τον έλεγχο του Οργανισμού και τη χειραγώγηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Όπως επισημαίνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ: «ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρας σήμερα αποκάλυψε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής ότι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης απαίτησε την παραίτησή του, γιατί «έκανε καλά τη δουλειά του» και «ξεκάρφωνε ανομίες». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δεχόταν πίεση από τον τεχνικό σύμβουλο, την Neuropublic, εταιρία του κύριου Γαργαλάκου για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε. Η απομάκρυνσή του, όπως ο ίδιος ανέφερε, έγινε κατ’ απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη.

Οι αναφορές του κ. Βάρρα αποκαλύπτουν ένα δίκτυο αλληλοεξυπηρετήσεων μεταξύ του κ. Βορίδη, του τότε Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και υπηρεσιακών παραγόντων που συνδέονταν με επιχειρηματικά συμφέροντα όπως το ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και τον Χριστόφορο Αντωνιάδη, ο οποίος είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Διευθυντή του γραφείου του Μάκη Βορίδη κ. Αθανασά.

Οι σχέσεις αυτές, βαθιά διαπλεκόμενες, δημιούργησαν ένα παρακρατικό μηχανισμό επιρροής, ο οποίος επιχείρησε να ελέγξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να χειραγωγήσει το εθνικό απόθεμα και να μετατρέψει τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε μηχανισμό πολιτικής πελατείας. Χαρακτηριστικό του βάθους του δικτύου είναι ότι ο κ. Βάρρας δέχθηκε πιέσεις από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Στράτακο προκείμενου να σταματήσει ο έλεγχος που ασκούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη γυναίκα του κ. Ξυλούρη, του περιβόητου Φραπέ!

Η εγκύκλιος Βάρρα, που είχε στόχο να διασφαλίσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στις πληρωμές, χαρακτηριζόταν από τους ίδιους κύκλους ως «εμπόδιο». Ο κύριος Βάρρας διερωτήθηκε πως ο επόμενος Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και σημερινός Βουλευτής της ΝΔ, Θ. Παπάς πρόλαβε να αναθεωρήσει δύο φορές την εγκύκλιό του παρά το γεγονός ότι έμεινε στην διοίκηση του Οργανισμού μόνο δυόμιση μήνες, ενώ ο ίδιος ο κ. Βάρρας εξέδωσε την πρώτη του εγκύκλιο 7 μήνες αφότου ανέλαβε την διοίκηση του Οργανισμού.

Είναι προφανές ότι η τοποθέτησή του κ. Παπά έγινε για να αλλάξει η εγκύκλιος Βάρρα, καθώς λίγο μετά την απομάκρυνση του Βάρρα, η εγκύκλιος τροποποιήθηκε αμέσως και αντικαταστάθηκε, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο στις παράνομες πληρωμές και στις αδιαφανείς διαδικασίες.

Ο κ. Βάρρας δήλωσε ακόμα ότι το «συμφωνώ» του κ. Βορίδη ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων. Στη σημερινή συνεδρίαση δόθηκε λοιπόν η ερώτηση στο κρίσιμο ερώτημα για το «Ποιος είναι ο Μάκης».

Η Κυβέρνηση που στήριξε και κάλυψε τον πρώην Υπουργό της εμποδίζοντας την Βουλή να συγκροτήσει προανακριτική επιτροπή είναι βαριά εκτεθειμένη».