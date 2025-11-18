Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος των τιμών μετά την έναρξη των φορτώσεων σε ρωσικό κόμβο

Οι τιμές του πετρελαίου ξεκίνησαν την Τρίτη 18/11 με σημαντική υποχώρηση αφού οι ανησυχίες για την προσφορά μειώθηκαν με την επανέναρξη των φορτώσεων σε ρωσικό εξαγωγικό κόμβο, ενώ οι έμποροι συνεχίζουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στις ρωσικές ροές. Στην συνέχεια, οι τιμές ομαλοποιήθηκαν και παρουσιάζουν μικρή άνοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent παρουσιάζουν άνοδο κατά 0,09%, στα 64,19 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αμερικανικού αργού (WTI) εμφανίζονται δυναμωμένα κατά 0,07%, στα 59,90 δολάρια το βαρέλι.

Το λιμάνι της Ρωσίας στο Νοβοροσίσκι ξανάρχισε τις φορτώσεις πετρελαίου την Κυριακή, μετά από διακοπή δύο ημερών που προκλήθηκε από επίθεση με πύραυλο και drone από την Ουκρανία, σύμφωνα με δύο πηγές της βιομηχανίας και δεδομένα που συνέλεξε η LSEG.

Οι εξαγωγές από το Νοβοροσίσκι και ένα κοντινό τερματικό του Καζπιανού Αγωγού (Caspian Pipeline Consortium), που μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ή περίπου το 2% της παγκόσμιας προσφοράς, είχαν σταματήσει την Παρασκευή, ανεβάζοντας την τιμή του αργού πάνω από 2% εκείνη την ημέρα.

Οι έμποροι τώρα επικεντρώνονται στον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στις ρωσικές ροές πετρελαίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον Οκτώβριο στη Rosneft και στη Lukoil ήδη περιορίζουν τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο και αναμένεται να μειώσουν τις ρωσικές εξαγωγές με την πάροδο του χρόνου.

Η ANZ Research ανέφερε σε σημείωμά της ότι το ρωσικό αργό έχει αρχίσει να διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση σε σχέση με τα παγκόσμια πρότυπα τιμών.

«Οι ανησυχίες της αγοράς επικεντρώνονται στη συσσώρευση πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια καθώς οι αγοραστές αξιολογούν τον κίνδυνο ενδεχόμενης παραβίασης των κυρώσεων», είπε ο Vivek Dhar, στρατηγικός αναλυτής μεταλλευτικών και ενεργειακών εμπορευμάτων στην Commonwealth Bank of Australia, προσθέτοντας όμως ότι η ιστορία δείχνει την ικανότητα της Ρωσίας να προσαρμόζεται στις κυρώσεις.

«Αναμένουμε ότι οποιαδήποτε διακοπή από τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα αποδειχθεί προσωρινή, καθώς η Ρωσία θα βρει ξανά τρόπους να τις παρακάμψει».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, είναι πρόθυμος να υπογράψει νομοθεσία για κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αρκεί να διατηρήσει την τελική εξουσία στην εφαρμογή της. Ο Trump είπε την Κυριακή ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ετοιμάζουν νομοσχέδιο για την επιβολή κυρώσεων σε οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται με τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι μπορεί να συμπεριληφθεί και το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να μειωθούν μέχρι το 2026, ανέφερε η Goldman Sachs τη Δευτέρα, επικαλούμενη ένα μεγάλο κύμα προσφοράς που διατηρεί την αγορά σε πλεόνασμα. Ωστόσο, σημείωσε ότι το Brent θα μπορούσε να ανέβει πάνω από 70 δολάρια το βαρέλι το 2026/2027 εάν η παραγωγή της Ρωσίας μειωθεί πιο απότομα.

Άνοδος για το φυσικό αέριο - Συνεχίζονται οι απώλειες για το χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας (18/11), το φυσικό αέριο σημειώνει άνοδο με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται ενδυναμωμένα κατά 1,436% στα 32,005 δολάρια η μεγαβατώρα.

Από την άλλη, οι τιμές του χρυσού παρουσιάζουν απώλειες 0,75% στα 4.044,16 δολάρια η ουγγιά. Στα υπόλοιπα μέταλλα, οι τιμές του ασημιού παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,07% στα 50,175 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός εμφανίζει απώλειες 0,64% και βρίσκεται στα 4,9793 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο έναντι του ευρώ κατά 0,05%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1586 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,06% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3143 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται αποδυναμωμένη κατά 0,07% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8816 βρετανική λίρα ανά ευρώ.