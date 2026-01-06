Νέο ρεκόρ για τον χαλκό: Η ανησυχία για τον εφοδιασμό και τους δασμούς «εκτόξευσε» την τιμή

Σήμερα, Τρίτη (6/1), η τιμή του χαλκού έφτασε νέο ιστορικό υψηλό, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία μετά το χθεσινό «σπάσιμο» του ορόσημου των 13.000 δολαρίων ανά τόνο. Η άνοδος αυτή ενισχύεται από ανησυχίες σχετικά με προβλήματα στον εφοδιασμό και πιθανές επιβολές δασμών. Σύμφωνα με τους Financial Times, από τον Οκτώβριο η τιμή του μετάλλου έχει αυξηθεί περίπου κατά το ένα τρίτο.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο χαλκός σημειώνει κέρδη 1,51%, φτάνοντας τα 13.241 δολάρια ανά τόνο, έχοντας ξεπεράσει τα 12.000 δολάρια για πρώτη φορά στα τέλη Δεκεμβρίου. Από τον Οκτώβριο, η τιμή κινείται σε ανοδική τροχιά λόγω πολλών διακοπών παραγωγής σε μεγάλα ορυχεία, όπως η μονάδα Grasberg της Freeport-McMoRan στην Ινδονησία. Αυτές οι διακοπές τροφοδοτούν ανησυχίες για μεσοπρόθεσμη έλλειψη χαλκού, ο οποίος χρησιμοποιείται εκτενώς σε κατασκευές, ενέργεια και τεχνολογία.

Οι διακοπές παραγωγής αναμένεται να συνεχιστούν και τον Ιανουάριο, ιδίως μετά την απεργία των εργαζομένων στο ορυχείο Mantoverde της Capstone Copper στη Χιλή. Η εταιρεία με έδρα το Βανκούβερ ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες θα μειωθούν σταδιακά με ασφαλή τρόπο.

Παρά την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση, πολλά από τα μεγάλα ορυχεία παλαιώνουν και γίνονται λιγότερο παραγωγικά, ενώ η ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων απαιτεί χρόνια και μεγάλα χρηματικά ποσά. Παράλληλα, οι φόβοι για πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές χαλκού στις ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη ζήτηση, καθώς οι έμποροι επιδιώκουν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες πριν από την επιβολή πιθανών νέων δασμών.

Η πρόσφατη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ φαίνεται ότι δεν έχει επηρεάσει τον τρέχοντα κίνδυνο για τον χαλκό, σύμφωνα με αναλυτές της Benchmark Mineral Intelligence, οι οποίοι σημειώνουν ότι η ζήτηση για το μέταλλο παραμένει ένα ευρέως αναγνωρισμένο βαρόμετρο της οικονομικής υγείας.