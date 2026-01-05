Ο Μαδούρο δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες: «Παραμένω ο ηγέτης της Βενεζουέλας»

Ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εμφανίστηκε φορώντας χειροπέδες και στολή κρατούμενου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, για την πρώτη διαδικαστική ακρόαση ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν, όπου και δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, ενώ τόνισε ότι παραμένει ηγέτης της Βενεζουέλας.

Η μεταφορά του Μαδούρο και της συζύγου του έγινε με ελικόπτερο και θωρακισμένο όχημα, με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Κατά την είσοδό του στην δικαστική αίθουσα, ο 63χρονος Μαδούρο, ο οποίος φορούσε στολή κρατούμενου, αντάλλαξε χειραψία με τον δικηγόρο του και κάθισε, ενώ η σύζυγός του εισήλθε αμέσως μετά. Και οι δύο φορούσαν ακουστικά για τη μετάφραση της διαδικασίας.

Ο Μαδούρο δήλωσε επανειλημμένα ότι εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης της Βενεζουέλας και πρόσθεσε ότι δεν είχε διαβάσει ακόμα το κατηγορητήριο ούτε είχε ενημερωθεί για τα δικαιώματά του. «Δεν γνώριζα αυτά τα δικαιώματα», είπε μέσω διερμηνέα. «Η εξοχότητά σας με ενημερώνει τώρα γι’ αυτά».

Ο δικαστής Χέλερσταϊν διάβασε την περίληψη των κατηγοριών, που περιλαμβάνουν «συνωμοσία ναρκωτικών-τρομοκρατίας». Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον Μαδούρο ότι ηγείτο ενός δικτύου διακίνησης κοκαΐνης σε συνεργασία με τα μεξικανικά καρτέλ Σιναλόα και Ζέτα, τους αντάρτες FARC της Κολομβίας και τη βενεζουελάνικη συμμορία Τρεν δε Αράγκουα.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο κατέθεσε δήλωση μη ενοχής για όλες τις κατηγορίες, με τον δικαστή να επιβεβαιώνει: «Θα υποβληθεί δήλωση μη ενοχής εκ μέρους του κ. Μαδούρο». Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ξανά: «Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος για τίποτα από όσα αναφέρονται εδώ».

Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, ακολούθησε δηλώνοντας επίσης αθώα, επισημαίνοντας ότι παραμένει «η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας». Ο δικηγόρος της τόνισε ότι η Φλόρες αντιμετωπίζει «θέματα υγείας, τα οποία χρήζουν ιατρικής περίθαλψης».

Και οι δύο κατηγορούμενοι συμφώνησαν να παραμείνουν κρατούμενοι προς το παρόν, με τους δικηγόρους τους να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μελλοντικά την αποφυλάκισή τους με εγγύηση. Ο δικαστής τόνισε εξαρχής: «Είναι δουλειά μου να διασφαλίσω ότι πρόκειται για μια δίκαιη δίκη».

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί με νέα ακρόαση στις 17 Μαρτίου. Ο Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του, τον γιο του και τρία ακόμα άτομα, κατηγορούνται ότι συνεργάστηκαν με καρτέλ ναρκωτικών για την αποστολή χιλιάδων τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ, με ενδεχόμενη ποινή ισόβιας κάθειρξης σε περίπτωση καταδίκης.

Η διαδικασία παρακολουθήθηκε από δημοσιογράφους και το κοινό σε γεμάτες αίθουσες, αν και οι τηλεοπτικές κάμερες και οι συσκευές εγγραφής απαγορεύονταν. Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες υποστηρικτές του Μαδούρο, καθώς και λίγοι Βενεζουελάνοι μετανάστες αντίπαλοι του καθεστώτος.