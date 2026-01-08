ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνεχίζεται η διόρθωση στα πολύτιμα μέταλλα – «Βουτιά» κοντά στο 3% για το ασήμι
Εμπορεύματα
09:47 - 08 Ιαν 2026

Συνεχίζεται η διόρθωση στα πολύτιμα μέταλλα – «Βουτιά» κοντά στο 3% για το ασήμι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα πολύτιμα μέταλλα παραμένουν σε πτωτική τροχιά, συνεχίζοντας τις απώλειες μετά τη χθεσινή ισχυρή διόρθωση, ενώ το δολάριο δείχνει σημάδια σταθεροποίησης.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους σε κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται εντός της εβδομάδας, επιδιώκοντας ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve στα επιτόκια, ενώ παράλληλα σταθμίζουν τις γεωπολιτικές πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή spot του χρυσού καταγράφει πτώση 0,7% και αγγίζει τα 4.423,20 δολάρια ανά ουγγιά. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση Φεβρουαρίου, υποχωρούν επίσης κατά 0,7%, στα 4.432,0 δολάρια.

Όπως επισημαίνει ο Bernard Sin της MKS PAMP, οι traders προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις εντεινόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις —μεταξύ αυτών και την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα— και στα μακροοικονομικά μηνύματα που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δολάριο διατηρείται σταθερό, κινούμενο κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων, γεγονός που περιορίζει τη δυναμική του χρυσού.

Το πολύτιμο μέταλλο βρίσκεται περίπου 110 δολάρια χαμηλότερα από το ιστορικό του υψηλό των 4.549,71 δολαρίων, το οποίο είχε καταγραφεί στις 29 Δεκεμβρίου, με τα κέρδη να φρενάρονται από τη σταθερότητα του δολαρίου και τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη έδειξαν ότι οι ανοιχτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν τον Νοέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών, ενώ και ο ρυθμός προσλήψεων παρέμεινε ασθενικός, στοιχείο που καταδεικνύει κάμψη στη ζήτηση εργασίας.

Το ασήμι δέχεται ισχυρότερες πιέσεις, με την τιμή spot να καταγράφει πτώση 2,7% στα 76,01 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που είχε αγγίξει στις 29 Δεκεμβρίου.

Η HSBC εκτιμά ότι το ασήμι θα κινηθεί σε εύρος τιμών μεταξύ 58 και 88 δολαρίων το 2026, στηριζόμενο στη μειωμένη φυσική προσφορά, την έντονη επενδυτική ζήτηση και τις υψηλές τιμές του χρυσού, ωστόσο προειδοποιεί πως αργότερα μέσα στη χρονιά δεν αποκλείεται μια διόρθωση της αγοράς.

Η πλατίνα σημειώνει απώλειες 3,2%, με την τιμή spot να διαμορφώνεται στα 2.232,50 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την πρόσφατη κορυφή-ρεκόρ των 2.478,50 δολαρίων που είχε καταγραφεί τη Δευτέρα.

Τέλος, το παλλάδιο κινείται επίσης πτωτικά, καταγράφοντας μείωση 2,4% και υποχωρώντας στα 1.720,75 δολάρια ανά ουγγιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές
ΜΕΤΑΛΛΑ

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»
Ειδήσεις

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του
Ειδήσεις

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι
Ναυτιλία

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/07/2026 - 11:40

Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:40

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

ΜΕΤΑΛΛΑ
21/07/2026 - 11:35

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Ακίνητα
21/07/2026 - 11:25

Παράταση για τους κτηματολογικούς πίνακες σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/07/2026 - 11:24

Διορισμοί στο Δημόσιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:22

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:09

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:54

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 08:48

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Οικονομία
21/07/2026 - 08:41

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:30

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ