Συνεχίζεται η διόρθωση στα πολύτιμα μέταλλα – «Βουτιά» κοντά στο 3% για το ασήμι

Τα πολύτιμα μέταλλα παραμένουν σε πτωτική τροχιά, συνεχίζοντας τις απώλειες μετά τη χθεσινή ισχυρή διόρθωση, ενώ το δολάριο δείχνει σημάδια σταθεροποίησης.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους σε κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται εντός της εβδομάδας, επιδιώκοντας ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve στα επιτόκια, ενώ παράλληλα σταθμίζουν τις γεωπολιτικές πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή spot του χρυσού καταγράφει πτώση 0,7% και αγγίζει τα 4.423,20 δολάρια ανά ουγγιά. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση Φεβρουαρίου, υποχωρούν επίσης κατά 0,7%, στα 4.432,0 δολάρια.

Όπως επισημαίνει ο Bernard Sin της MKS PAMP, οι traders προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις εντεινόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις —μεταξύ αυτών και την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα— και στα μακροοικονομικά μηνύματα που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δολάριο διατηρείται σταθερό, κινούμενο κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων, γεγονός που περιορίζει τη δυναμική του χρυσού.

Το πολύτιμο μέταλλο βρίσκεται περίπου 110 δολάρια χαμηλότερα από το ιστορικό του υψηλό των 4.549,71 δολαρίων, το οποίο είχε καταγραφεί στις 29 Δεκεμβρίου, με τα κέρδη να φρενάρονται από τη σταθερότητα του δολαρίου και τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη έδειξαν ότι οι ανοιχτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν τον Νοέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών, ενώ και ο ρυθμός προσλήψεων παρέμεινε ασθενικός, στοιχείο που καταδεικνύει κάμψη στη ζήτηση εργασίας.

Το ασήμι δέχεται ισχυρότερες πιέσεις, με την τιμή spot να καταγράφει πτώση 2,7% στα 76,01 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που είχε αγγίξει στις 29 Δεκεμβρίου.

Η HSBC εκτιμά ότι το ασήμι θα κινηθεί σε εύρος τιμών μεταξύ 58 και 88 δολαρίων το 2026, στηριζόμενο στη μειωμένη φυσική προσφορά, την έντονη επενδυτική ζήτηση και τις υψηλές τιμές του χρυσού, ωστόσο προειδοποιεί πως αργότερα μέσα στη χρονιά δεν αποκλείεται μια διόρθωση της αγοράς.

Η πλατίνα σημειώνει απώλειες 3,2%, με την τιμή spot να διαμορφώνεται στα 2.232,50 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την πρόσφατη κορυφή-ρεκόρ των 2.478,50 δολαρίων που είχε καταγραφεί τη Δευτέρα.

Τέλος, το παλλάδιο κινείται επίσης πτωτικά, καταγράφοντας μείωση 2,4% και υποχωρώντας στα 1.720,75 δολάρια ανά ουγγιά.