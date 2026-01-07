Ανάκαμψη στις προσλήψεις τον Δεκέμβριο στις ΗΠΑ – 41.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

Η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα γύρισε σε θετικό πρόσημο τον Δεκέμβριο, αν και με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (7/1).

Σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε 41.000 νέες προσλήψεις μέσα στον μήνα, αντιστρέφοντας την απώλεια 29.000 θέσεων εργασίας που είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο, γεγονός που αποτελεί θετικό σήμα για μια αγορά εργασίας που εμφάνιζε αδυναμίες καθώς το 2025 έφτανε στο τέλος του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισθοδοσίες του ιδιωτικού τομέα είχαν μειωθεί στους τρεις από τους τέσσερις προηγούμενους μήνες.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones, οι οποίοι ανέμεναν 48.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η αύξηση της απασχόλησης προήλθε αποκλειστικά από τον τομέα των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας πρόσθεσαν 39.000 θέσεις εργασίας, ενώ ο κλάδος της εστίασης και της φιλοξενίας κατέγραψε αύξηση 24.000 θέσεων. Το εμπόριο, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ενισχύθηκαν κατά 11.000 θέσεις, ενώ οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σημείωσαν άνοδο 6.000 θέσεων.

Στον αντίποδα, απώλειες καταγράφηκαν στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, με μείωση 29.000 θέσεων εργασίας, καθώς και στον κλάδο της πληροφορικής, όπου χάθηκαν 12.000 θέσεις.

Οι κλάδοι παραγωγής αγαθών σημείωσαν συνολικά απώλειες 3.000 θέσεων, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 5.000 θέσεων στη μεταποίηση.

Σχεδόν το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας προήλθε από επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 εργαζομένους, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες πρόσθεσαν μόλις 2.000 θέσεις.

«Οι μικρότερες επιχειρήσεις ανέκαμψαν από τις απώλειες του Νοεμβρίου με θετικές προσλήψεις στο τέλος του έτους, την ώρα που οι μεγάλοι εργοδότες περιόρισαν τη δραστηριότητά τους», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της ADP, Νέλα Ρίτσαρντσον.

Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα του Νοεμβρίου αναθεωρήθηκε ανοδικά από αρχική απώλεια 32.000 θέσεων σε 29.000.

Οι αυξήσεις των μισθών παρέμειναν συγκρατημένες: οι εργαζόμενοι που διατήρησαν τη θέση τους είδαν μέση ετήσια αύξηση 4,4%, αμετάβλητη σε σχέση με τον Νοέμβριο, ενώ όσοι άλλαξαν εργασία κατέγραψαν αυξήσεις 6,6%, κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η έκθεση δημοσιεύεται δύο ημέρες πριν από τα πιο πολυαναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (BLS). Η συλλογή των δεδομένων είχε επηρεαστεί από το κυβερνητικό shutdown, καθιστώντας αυτή την πρώτη έγκαιρη δημοσίευση της έκθεσης μετά την επίλυση του αδιεξόδου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones, αναμένονται 73.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, έναντι 64.000 τον Νοέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει οριακά στο 4,5%.