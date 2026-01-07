ΗΠΑ: «Άλμα» στον τομέα υπηρεσιών τον Δεκέμβριο με ώθηση από ζήτηση και προσλήψεις

Η δραστηριότητα στον αμερικανικό τομέα των υπηρεσιών συνέχισε να αναπτύσσεται τον Δεκέμβριο, καταγράφοντας τον πιο έντονο ρυθμό αύξησης των τελευταίων δώδεκα και πλέον μηνών, καθώς η ζήτηση ενισχύθηκε σημαντικά και οι επιχειρήσεις επιτάχυναν τις προσλήψεις προσωπικού.

Ο δείκτης υπηρεσιών του Institute for Supply Management (ISM) ενισχύθηκε κατά 1,8 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 54,4 μονάδες — το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 — σύμφωνα με ανακοίνωση του ινστιτούτου την Τετάρτη (7/1).

Κάθε ένδειξη πάνω από το όριο των 50 μονάδων υποδηλώνει ότι ο κλάδος βρίσκεται σε φάση επέκτασης.

Η επίδοση του δείκτη για τον Δεκέμβριο ξεπέρασε το σύνολο των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας —ο οποίος θεωρείται αντίστοιχος του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής του ISM— ανήλθε στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων δώδεκα μηνών. Τέλος, οι παραγγελίες από το εξωτερικό αυξήθηκαν με τον πιο γρήγορο ρυθμό εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Σημειώνεται πως σήμερα ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία για τις προσλήψεις, οι οποίες ανέκαμψαν στον ιδιωτικο τομέα, αν και με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό από τον αναμενόμενο.