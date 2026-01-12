Νέο ρεκόρ στα πολύτιμα μέταλλα ελέω Ιράν και Fed

Ο χρυσός και το ασήμι εκτινάχθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, μετά την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης να θέσει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στο επίκεντρο ποινικής έρευνας, η οποία αναζωπυρώνει τους φόβους για υπονόμευση της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας. Την ίδια στιγμή, η κλιμάκωση των γεωπολιτικών ανησυχιών – με αιχμή τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν – ενισχύει τη στροφή των επενδυτών προς τα λεγόμενα ασφαλή καταφύγια.

Έτσι, το πρωί της Δευτέρας (12/1), η τιμή του χρυσού ξεπέρασε το όριο των 4.600 δολαρίων, με τον spot χρυσό να καταγράφει άνοδο 1,3% και να διαμορφώνεται στα 4.566,80 δολάρια ανά ουγγιά. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ενίσχυση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ, καθώς τα futures Φεβρουαρίου κατέγραψαν άνοδο 1,8%, φτάνοντας τα 4.579,10 δολάρια.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η κίνηση στο ασήμι, με την τιμή spot να σημειώνει άλμα άνω του 4% στα 83,20 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το ιστορικό ρεκόρ των 83,96 δολαρίων.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 3,4%, ανερχόμενη στα 2.349,59 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε αντίστοιχη άνοδο 3,4%, φτάνοντας τα 1.877,96 δολάρια.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (11/1) ότι η ηγεσία του Ιράν επικοινώνησε με την κυβέρνησή του με σκοπό να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, μετά τις απειλές του για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία δοκιμάζεται από εκτεταμένες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, «οι Ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» το περασμένο Σάββατο, προσθέτοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προετοιμασία μιας συνάντησης, καθώς —όπως είπε— «θέλουν να διαπραγματευτούν».

Παράλληλα, ωστόσο, προειδοποίησε ότι «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση» πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συνάντηση, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για βίαιη καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο, μετά τη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, που ακολούθησε τις νέες μεγάλες κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης – τις σοβαρότερες των τελευταίων τριών ετών. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, καθώς πρόκειται για τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στη χώρα από το 2022.